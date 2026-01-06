Talento, la clave de la prosperidad en una economía cada vez más digital

Podría sonar redundante, pero en un año como el 2025, ya vencido, en el que la tecnología ganadora vuelve a ser la inteligencia artificial -esta vez con la llegada de los agentes autónomos capaces de tomar decisiones por sí mismos-, las personas siguen siendo el activo más vital de cualquier empresa, por mucho que se haga llamar digital.

La necesidad de talento continúa escalando. Y, este, en el tablero tecnológico, escasea en todo el mundo. De una parte, las compañías quieren contratar cada vez más perfiles TIC, lo que obliga a muchos trabajadores a reciclarse, y a universidades, centros de formación y colegios a acelerar en sus programas educativos para surtir al mercado.

Por otro lado, a los directivos de estos departamentos, cada vez más pegados a las figuras de negocio, se les exige dominar las llamadas soft skills. Es decir, las habilidades que tienen un componente intrínsecamente humano, relacionadas a un cambio de mentalidad y cultura corporativa, y que tienen que ver con las dotes en comunicación, liderazgo e inteligencia emocional.

Estas capacidades son imprescindibles para, por ejemplo, la retención del propio talento. Más si examinamos la brecha entre demanda y oferta de los puestos tecnológicos: sólo en España se ha detectado que para este 2025 había más de 120.000 vacantes sin cubrir, según datos de Ametic.

Y esto no quiere decir que la industria tecnológica no haya crecido con buena salud en los últimos ejercicios, con la creación de 445.000 nuevos empleos entre 2013 y 2023 para un sector que ya ocupa el 26% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que quiere seguir repuntando a sabiendas de que la economía digital gobierna el presente y lo hará en el futuro.

Pero la competencia es brutal. En un mundo en el que el trabajo se ha deslocalizado, los distintos bloques geopolíticos luchan por repatriar el talento.

En este sentido, España gana puntos por ofrecer una buena calidad de vida asociada al clima, geografía y cultura, aunque pierde enteros, quizás, en el aspecto más importante, el rango salarial.

Las cifras del 'talento' español

En números, el país se muestra en plena expansión, con facturación récord de 138.205 millones de euros y un crecimiento del empleo del 7,8% hasta alcanzar los 722.990 trabajadores.

Eso sí, hay una persistente brecha de género: apenas un 39,2% de las plantillas son mujeres, frente al 60,8% de hombres, tal y como calcula la propia patronal digital.

Por perfiles, los cercanos a la inteligencia artificial, ciberseguridad y cloud computing siguen siendo los más demandados, además de otros como el de UX/UI Designer, especialistas en tráfico web y de campañas de publicidad online o expertos en marketing de atracción.

Según la Fundación Cotec, Madrid y Cataluña concentran el 53% del empleo generado en la última década. Y, en el contexto europeo, España se coloca en la posición 18 de los 27 estados miembros en términos de intensidad de empleo tecnológico en su tejido productivo. Su tasa media (7,7%) está por debajo todavía de la comunitaria (10,7%).

Las regiones españolas aceleran

Las regiones españolas son conscientes de que la ‘última milla’ digital se decide en el talento. En DISRUPTORES – EL ESPAÑOL hemos contado a lo largo de todo el año las estrategias de las distintas Comunidades Autónomas al respecto. Ejemplo de ello es el Foro de Innovación Autonómica y Local celebrado anualmente por este medio y que en su quinta edición reunió tanto a consejeros autonómicos como concejales y expertos de las organizaciones privadas.

“El futuro de las regiones lo va a decidir el talento innovador”, aseguraba Ángel Niño, concejal de innovación del Ayuntamiento de Madrid durante el encuentro. El político subrayaba la importancia de “tener una visión de país” para atraer y retener talento en un contexto complejo.

“El que no sepa retenerlo no va a prosperar”, avisaba. Aunque, celebraba, por otra parte, que prácticamente todas las ciudades de España se han convertido en un polo de atracción y cuentan con numerosos proyectos y eventos.

Son muchas las estrategias a detallar, pero una gran prueba de ello pasa por los esfuerzos de Andalucía por desplegar 11 polos digitales en las distintas provincias y ciudades que generen una diversificación económica que lleve aparejada una mejora en la creación de talento, entre otros factores.

Cuidar el talento en la empresa

Los directivos de las compañías también saben que la mejor forma de atraer y retener el talento pasa por tener claro su propósito y establecer un liderazgo y una cultura propensa. En definitiva, por cultivar esas soft skills. Así lo afirmaba en una reciente entrevista Carlos Bello, CIO de Ilunion Hotels, quien ponía el acento en “construir una estrategia, una metodología y unos objetivos que permitan convertir ideas en proyectos e impacto tangible”.

También sucede en el sector de la seguridad. Por muchas tecnologías y procesos aprovisionados, las personas son insustituibles. Sobre todo, en los momentos más críticos de los que depende el negocio. Es el caso de un ciberataque. Ante este escenario, “las herramientas ayudan, pero sólo funcionan si se apoyan en criterio, disciplina y, sobre todo, cultura”, concuerdan varios CISOs de grandes empresas españolas.