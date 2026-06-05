Cuidar el planeta es cuidar nuestra salud

La salud de las personas y la salud del planeta están profundamente conectadas. Cada vez somos más conscientes de que los cambios en el entorno derivados del calentamiento global tienen un impacto directo en la aparición y evolución de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y crónicas. La mala calidad del aire, la escasez de agua o los fenómenos climáticos extremos no son solo desafíos ambientales: afectan al bienestar, la calidad de vida y la salud de millones de personas.

En AstraZeneca asumimos esta realidad como una auténtica llamada a la acción. La sostenibilidad ocupa un lugar central en nuestra estrategia porque estamos convencidos de que avanzar hacia una atención sanitaria con cero emisiones netas ya no es una opción, sino una necesidad. A través de nuestra iniciativa Ambition Zero Carbon, no solo trabajamos para reducir nuestro impacto ambiental, sino también para contribuir activamente a la recuperación del clima. Lo hacemos reduciendo emisiones en todas nuestras operaciones y con el compromiso de neutralizar las emisiones residuales de toda nuestra cadena de valor antes de 2045.

En España, este compromiso ya se traduce en avances concretos. Más del 60 % de nuestro consumo eléctrico procede de fuentes limpias; nuestras oficinas de Madrid y el AstraZeneca Global Hub de Barcelona operan con criterios de eficiencia y bienestar; y nuestra flota es ya 100 % eléctrica, un hito que ha sido reconocido por la Asociación Española de Gestores de Flotas y Movilidad por la electrificación completa de nuestros vehículos.

La sostenibilidad también está presente en la forma en que investigamos, desarrollamos y acercamos nuestros medicamentos a los pacientes. Trabajamos para reducir la huella ambiental de nuestros productos sin comprometer en ningún momento su eficacia ni su seguridad, incorporando principios de economía circular a lo largo de todo su ciclo de vida: desde la investigación y el desarrollo hasta la producción, el empaquetado, la distribución y su correcta eliminación. Trabajamos en la descarbonización de las vías de atención a pacientes con enfermedades como la enfermedad renal crónica (ERC) y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mapeando el proceso asistencial y proponiendo planes de mejora para reducir emisiones sin comprometer la calidad clínica.

Además, colaboramos con colegios profesionales, asociaciones de pacientes y sociedades científicas para impulsar prácticas más responsables, como el reciclaje adecuado de materiales sanitarios.

Nuestro compromiso con la protección de la naturaleza también se refleja en iniciativas como Water for Life, un proyecto orientado a mejorar la calidad y disponibilidad de las aguas efluentes en Rubí, recuperar hábitats, proteger la biodiversidad y generar conocimiento científico que pueda aplicarse en otros contextos. Gracias a la colaboración con la Agencia Catalana del Agua, el CSIC y las administraciones locales, estamos desarrollando soluciones basadas en la naturaleza y contribuyendo, al mismo tiempo, a reforzar la concienciación medioambiental.

Pero ninguna acción tiene sentido si no va acompañada de colaboración. Los desafíos que plantea el cambio climático trascienden sectores y fronteras, y solo podrán abordarse de manera eficaz si empresas, administraciones públicas, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y sociedad civil trabajamos de forma conjunta. Solo así podremos transformar de verdad las políticas, los modelos y las prácticas que necesitamos para proteger tanto la salud del planeta como la de las personas.

En AstraZeneca creemos, además, que cada persona puede contribuir a esa transformación. La sostenibilidad forma parte de nuestra cultura corporativa y del día a día de nuestros equipos, que participan activamente en iniciativas de eficiencia, reducción de emisiones y conservación del entorno. Cuando la innovación, la ciencia y la responsabilidad ambiental avanzan de la mano, su capacidad para generar un impacto positivo es mucho mayor.

En el marco del Día Mundial del Medioambiente, queremos recordar algo esencial: proteger el planeta es también prevenir enfermedades y mejorar la vida de las personas.

Cada proyecto de descarbonización, cada innovación sostenible y cada acción de colaboración es un paso hacia sistemas de salud más eficientes y comunidades más resilientes. La ciencia tiene el poder de transformar vidas, y la sostenibilidad es la mejor garantía de que esa transformación llegue a todos y sea duradera.

*** Marta Moreno es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.