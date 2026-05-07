Arvind Krishna (IBM): "La inteligencia artificial no es una herramienta, es el modelo de negocio"

Las claves

Las claves Generado con IA El CEO de IBM, Arvind Krishna, defiende que la inteligencia artificial debe integrarse profundamente en los procesos de negocio, transformándose en el modelo de negocio y no solo como una herramienta. Solo el 20% de las empresas tiene una estrategia clara de IA, aunque el 80% de los ejecutivos espera un impacto significativo en ingresos; las empresas “ganadoras” logran hasta un 150% más de retorno de inversión. IBM apuesta por la combinación de inteligencia artificial, nube híbrida y computación cuántica, presentando soluciones como Sovereign Core y nuevos modelos operativos con agentes y automatización. La computación cuántica y la inteligencia artificial se complementan, acelerando procesos como los ensayos clínicos en el sector sanitario, con ejemplos como Cleveland Clinic que ya muestran resultados impactantes.

Más no siempre es mejor. Este es el mantra bajo el que se mueve IBM para la era de la inteligencia artificial y su ola agéntica: ni siquiera una inversión desmesurada garantiza resultados.

Capturar la tendencia es necesario, pero la clave está en cómo se despliega y se rediseñan las operaciones. Es lo que dictará si una empresa se posiciona en el bando de los “ganadores” o en el de los “perdedores”.

Con estos directos calificativos -ganadores y perdedores- ejemplifica su CEO, Arvind Krishna, la cada vez mayor distancia entre las organizaciones que tienen éxito de las que todavía no encuentran su punto de apoyo. El objetivo es el mismo, convertirse en una compañía AI first, pero todo depende de la “profundidad” con la que se integre en los procesos de negocio.

El directivo estima que la tecnológica tiene la hoja de ruta correcta para cerrar la brecha: la confluencia entre la propia inteligencia artificial, la nube híbrida y la “ventana” de oportunidad que ya ha abierto la computación cuántica.

Así lo ha escenificado durante su evento enseña, ‘Think 2026’, que se ha celebrado esta semana en Boston (Estados Unidos). El Gigante Azul, una de las multinacionales con mayor solera y capacidad de reinvención de la industria, es siempre una de las voces más autorizadas para interpretar el rumbo de la innovación.

Esta precisión quirúrgica que hoy exige la IA se asemeja, hasta cierto punto, con los procesos de fabricación de tabuladoras para procesar datos, balanzas comerciales y máquinas de escribir eléctricas con los que la compañía inició su actividad en 1911.

De hecho, la evolución de IBM está teniendo un fuerte eco en España, donde acaba de cumplir un siglo rodeada de loas y recibimientos institucionales como el recientemente celebrado en la Casa Real.

Hacia una nueva competitividad

Volviendo a suelo americano, y a la tecnología de moda, Krishna aseguraba que todavía estamos en el “día cero” de la revolución de la inteligencia artificial. Sin embargo, añadía, el enfoque correcto no pasa sólo por activar ciertos mecanismos con ella, sino por abrazarla en todos los departamentos.

“Muchas organizaciones todavía hacen un uso marginal de la IA”, indicaba. “Pero no ha llegado para ser una herramienta de mejora de nuestros negocios, sino para convertirse en nuestro modelo de negocio”. Más en un contexto geopolítico en el que “la tecnología es tan importante para el crecimiento y la competitividad como las finanzas o la defensa”.

"Muchas empresas todavía hacen un uso marginal de la inteligencia artificial", Arvind Krishna, CEO de IBM

Los números que maneja la empresa se hacen eco de las dos velocidades con las que se está integrando esta tecnología. Por una parte, aunque el 80% de los ejecutivos espera un impacto significativo en ingresos, solo el 20% tiene una estrategia clara, y el 68% teme fracasar si no logra una integración más profunda.

Además, las empresas del bando “ganador” obtienen hasta un 150% más de retorno de la inversión (ROI, de sus siglas inglesas) que las más rezagadas. Y es que, bien aterrizada, esta tecnología promete hasta un 40% más de productividad de aquí a 2030. Para la propia IBM, esto se traduce en 4.500 millones anuales en ganancias por productividad.

Agentes y gobierno de la IA

En este sentido, la palabra gobierno ha sido la clave de las novedades presentadas por IBM durante la conferencia. En la parte de inteligencia artificial agéntica, ha lanzado un nuevo modelo operativo en el que convergen sus plataformas watsonx Orchestrate, IBM Concert y Confluent, compañía que adquirió hace pocos meses por 11.000 millones de dólares y que ya ha empezado a operar dentro de su ecosistema.

La idea se basa en sistemas integrados que funcionan juntos: agentes, a través de una IA coordinada para toda la empresa; datos, con información conectada en tiempo real sobre lo que está ocurriendo; y automatización de los procesos y flujos de trabajo.

Asimismo, el CEO ha puesto el foco en la soberanía con la solución Sovereign Core, para gobernar esta tecnología cumpliendo con “los requisitos regulatorios” en todo el mundo.

Todo ello, con un enfoque híbrido, una apuesta que define al Gigante Azul frente a otros competidores de nube pura: “La nube híbrida es la arquitectura, en mayúsculas”, defendía Krishna. En su opinión, resumía al respecto: “El camino hacia el valor no es ser más grandes, sino más inteligentes”. Una frase que parece optar por el crecimiento sobre las ganancias a corto plazo. “El negocio es el modelo, los servicios que ofreces y cómo lo haces, aunque también los resultados”, resumía.

La apuesta cuántica

Por último, el directivo se ha detenido en la computación cuántica, rama de cuyo desarrollo es una de las empresas líderes en todo el globo y de la cual ya ha anunciado el primer ordenador tolerante a fallos para 2029.

Además, en España (San Sebastián) presentó el año pasado su herramienta más potente del continente, poniendo al país en el epicentro mundial junto con Tokyo y Nueva York. Esta máquina ya opera al 25% y espera alcanzar el 100% de rendimiento a finales de este año.

"La ventana de la computación cuántica se acaba de abrir. Es el momento de aprovechar la oportunidad", Arvind Krishna, CEO de IBM

Por ello, Krishna quiso hablar de cambio de paradigma; de paso de problema científico al orden de la ingeniería, y aseguraba, incluso, que “la ventaja cuántica” puede llegar este mismo año. “Es el momento de aprovechar la oportunidad. La ventana está abierta ahora, pero no va a estarlo siempre”.

Además, dejaba claro que lo cuántico y la inteligencia artificial no compiten, sino que se complementan. “Tenemos los datos, ahora hay que convertirlos en conocimiento”.

Para poner de relieve este binomio, quiso acudir al sector sanitario, que a día de hoy genera más de un tercio de los datos de todo el mundo. Puso el caso de Cleveland Clinic, uno de sus principales socios en el ámbito sanitario.

El uso de algoritmos de inteligencia artificial ha permitido al centro pasar de reclutar 14 pacientes en tres meses para un ensayo clínico a incorporar 30 en apenas una semana, tras analizar más de 1.500 casos en ese mismo periodo. Un salto que evidencia cómo la combinación de datos masivos, IA y, en el futuro, computación cuántica, puede acelerar procesos tradicionalmente lentos y complejos.