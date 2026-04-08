Accenture se refuerza en inteligencia artificial y datos con la compra de Keepler

La adquisición de esta firma española integra más de 240 profesionales y amplía el ecosistema de soluciones de extremo a extremo del gigante tecnológico.

Las claves nuevo Generado con IA Accenture ha adquirido Keepler Data Tech, reforzando su apuesta por la inteligencia artificial y los datos en España. La operación suma a Accenture más de 240 profesionales especializados en arquitectura de datos, ciencia de datos y desarrollo en IA generativa y agéntica. Keepler, fundada en 2018, destaca por transformar datos en ventajas competitivas para grandes empresas, con enfoque en ética y cumplimiento normativo. La compra fortalece la posición de Accenture en el mercado español de IA, permitiendo escalar proyectos y responder a la creciente demanda de soluciones avanzadas.

Accenture ha comprado Keepler Data Tech, una de las consultoras de datos e inteligencia artificial más reconocidas del ecosistema español, en un movimiento que refuerza su apuesta por la IA en España y su capacidad de desplegar soluciones integradas de extremo a extremo.

La operación, cuyos términos económicos no se han desvelado, incorpora a Accenture a más de 240 profesionales centrados en arquitectura de datos, científicos de datos y desarrolladores con experiencia en IA generativa y IA agéntica.

Keepler, fundada en 2018, se ha especializado en ayudar a grandes empresas a transformar el dato en ventaja competitiva, desde la definición de estrategias y plataformas inteligentes nativas en la nube hasta la implantación de analítica avanzada y modelos de IA que se integran directamente en los procesos de negocio. La compañía ha trabajado bajo un enfoque industrializado, con énfasis en ética, cumplimiento normativo y supervisión de sistemas.

La adquisición llega en un momento de consolidación de Accenture en el ecosistema de IA, tras una serie de compras recientes —como Faculty, Decho, RANGR Data, NeuraFlash y Halfspace— que buscan ampliar sus capacidades en IA generativa, IA agéntica y plataformas de datos. En España, Keepler aporta experiencia local en sectores clave y una red de talento distribuida entre Madrid, Londres y Lisboa, que permitirá a Accenture escalar más rápido la implantación de proyectos de IA para clientes en España y EMEA.

“La tecnología evoluciona a una velocidad extraordinaria y la IA y los datos son hoy uno de los principales motores de reinvención de los negocios”, afirma Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal. “Con la incorporación de Keepler ampliamos nuestras capacidades end‑to‑end y nuestra experiencia en IA agéntica, lo que nos permite seguir acompañando a las organizaciones en la transformación de sus cadenas de valor”.

Desde Keepler, Juan María Aramburu subraya que el objetivo original —convertir datos e IA en resultados reales y escalables— se acelera bajo el paraguas de Accenture. “Juntos vamos a impulsar la innovación y a ayudar a las empresas a activar la IA con confianza, transformando la forma en la que operan”, apunta.

La operación se cierra con la salida de DTCP, fondo de capital privado que participaba en la compañía, y refuerza a Accenture como uno de los principales actores de la cadena de valor de datos e IA en el mercado español, en un contexto de creciente demanda de soluciones de IA generativa y análisis avanzado por parte de grandes corporaciones y administraciones públicas.