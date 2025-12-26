Robin Washington (Salesforce): "No hay burbuja en la IA, es una oportunidad única, que impacta en todo"

Las claves nuevo Generado con IA Robin Washington, COFO de Salesforce, afirma que no existe una burbuja en la IA, sino una oportunidad única con impacto en todos los sectores. Salesforce atribuye sus resultados récord al éxito de Agentforce y destaca la rápida adopción y personalización de la IA por parte de sus clientes. La compañía ha invertido más de 10.000 millones de dólares en innovación y ha cerrado la compra de Informatica para potenciar la gestión de datos. Joe Inzerillo, CDO de Salesforce, señala que aún estamos en los primeros días para extraer el verdadero valor de la IA, estimando que el desarrollo total podría tomar 20 años.

Todo en el panorama de las tecnologías digitales parece girar ya en torno a una estrella central, la inteligencia artificial, que en su enormidad genera una abrumadora atracción de inversiones, con brutales cantidades de dinero directamente asociadas a la IA.

Y aunque Salesforce acaba de anunciar resultados récord en su trimestre (con un 9% de incremento interanual), atribuyéndolos a la aceptación y adopción de su ‘Agentforce’ por sus clientes, también es cierto que en todo el mundo se multiplican las voces temerosas de estar ante una inmensa burbuja IA, lista para estallar en cualquier momento.

Y teniendo la oportunidad de preguntar por ello a la presidenta del área de operaciones y finanzas de Salesforce (COFO), Robin Washington, encargada de liderar y combinar, nada menos, estrategia y operaciones empresariales, finanzas globales, éxito de los empleados, clientes y socios estratégicos globales, marketing, comunicación y servicios inmobiliarios y laborales… pues, ¿qué otra cosa podía hacer DISRUPTORES que preguntarle por la burbuja de la IA?

"Creo que se refiere a alejar la vista para considerar toda la IA. Tiene razón en que, desde los chips hasta los centros de datos, ha habido grandes inversiones para desarrollar modelos LLM, etcétera, además de lo que estamos haciendo en el mundo del software. Pero no sé si lo llamaría burbuja de la IA...", inicia sus consideraciones.

"Lo que sí creo es que esta tecnología es fundamentalmente diferente a todo lo que hemos hecho antes. Tiene impacto en todo. Y hay muchas oportunidades masivas. Y cuando tienes ese tipo de oportunidad, ¿verdad?, una oportunidad de un billón [trillion, dice], pensando en el trabajo digital para los próximos cinco años, hay mucha gente que va a participar. No todo el mundo va a ganar en este mercado, pero realmente no lo vemos como una burbuja", asegura Washington.

Robin Washington, COFO de Salesforce.

"Puedo contar que ayer me entrevisté con un economista y hablábamos del hecho de que cada vez que aparece este tipo de innovación, la productividad final y el impacto económico que conlleva, aunque también pueda ocasionar cambios a corto plazo en la asignación de la mano de obra, aporta un enorme crecimiento global de productividad a las economías. Y creo que la IA tiene la oportunidad de hacer eso", remata la COFO de Salesforce.

"Si puedo yo aportar algo, mirando las dos caras de la IA tienes el núcleo, que son los modelos fundacionales, y todo lo demás que está pasando", interviene Joe Inzerillo, vicepresidente ejecutivo y primer jefe digital (CDO) de Salesforce, que acompaña a Washington en la reunión con un reducido grupo internacional de periodistas durante el reciente evento Dreamforce, en San Francisco.

Como una carrera ‘armamentística

"Esto es como una carrera armamentística, diferente a cualquier otra. Quiero decir: el consumo de energía es una locura y entonces aplicas la IA, pero ¿cómo llegas ahí? Si los modelos fundacionales no consiguieran ser mejores de lo que eran, ¿podemos pretender que todos se rindan y digan, efectivamente, estas series de modelos, el ChatGPT 5, la nube y todo eso, son lo mejor…?", comenta Inzerillo con un toque sarcástico.

"Podría tomarnos todavía 20 años de trabajo, para extraer el verdadero valor para las empresas. Así que creo que, a veces, cuando la gente habla de la burbuja, confunden estas dos cosas", remacha para diferenciar lo que cuesta en dinero crear la IA de lo que supone ponerla a trabajar.

"Por nuestra parte, como decía Robin, todavía estamos en los primeros días de averiguar cómo adoptarla y cómo generar impacto real. Pero literalmente podríamos dedicarle 20 años y aún así no agotar todo el potencial de estos modelos fundacionales", añade Inzerillo.

"El año pasado por estas fechas estábamos lanzando Agentforce y ahora ya estamos hablando de la empresa agéntica y de una plataforma muy interconectada, Agentforce 360, y mucho más que eso". Decía Washington, a modo de introducción de su exposición, subrayando la velocidad a la que avanza el desarrollo de la inteligencia artificial, en contraste con esa idea expuesta luego de que lo que ya hay daría para 20 años de aplicación.

"El año pasado por estas fechas estábamos lanzando Agentforce y ahora ya estamos hablando de la empresa agéntica y de una plataforma muy interconectada, Agentforce 360, y mucho más que eso" Robin Washington, COFO de Salesforce

"Para nosotros es muy importante y excitante. Pero lo es más percibir el entusiasmo de nuestros clientes, el valor que están obteniendo y la manera en que están personalizando [la IA en] sus empresas, las interacciones con sus propios clientes, la productividad, las mejoras que están consiguiendo… Creo que es la prueba de que realmente la rueda está girando y estamos viendo la adopción", remarca Washington.

Desde el punto de vista financiero, Washington, señala que ya se ve "un cambio relativo en la forma en que los CIO están gastando su presupuesto, moviéndose de las mitificaciones hacia el verdadero despliegue, ahora enfocado a ser capaces de hablar de resultados, en un mundo con agentes y humanos trabajando juntos".

En cuanto a su propia tarea en Salesforce, por la que fichó apenas en 2025, aunando lo que solían ser dos cargos diferenciados, Washington asegura que es "un único papel, combinando operaciones y financiero juntos, pero también, de una manera muy innovadora, con tres prioridades: una es crecer, continuando enfocados en el éxito de nuestros clientes con la aceleración y despliegue de la IA. Eso es lo primero".

"A la vez, nosotros mismos estamos centrados en convertirnos en una empresa agéntica. Y añado: una ‘lean agentic enterprise’. Joe [Inzerillo] y yo somos socios en esto", prosigue Washington. Cuando utiliza la palabra ‘lean’ se refiere a la ‘filosofía lean’ que quiere decir eficiencia, eliminación de desperdicios y optimización de procesos. Organizaciones que operan con estructuras ágiles, costes controlados y el foco puesto en el valor añadido.

Cliente ‘cero’ en carne propia

"¿Cómo podemos continuar escalando la rentabilidad?", se pregunta. "Con excelencia operacional. Tenemos un libro de instrucciones de la empresa agéntica ‘lean’ con el que estamos trabajando".

Y finalmente expone su tercera prioridad: "Dar beneficios a los accionistas. Dar valor a los accionistas es, obviamente, muy importante para mí y para nuestra tarea, así que estamos pensando meticulosa y estratégicamente en cómo utilizamos el capital. Hemos invertido tremendamente en nuestra propia innovación orgánica durante los últimos años. Más de 10.000 millones para ser específicos", detalla la COFO.

"Hemos invertido tremendamente en nuestra propia innovación orgánica durante los últimos años. Más de 10.000 millones para ser específicos" Robin Washington, COFO de Salesforce

"Bueno, no sólo en innovación orgánica”, se apostilla a sí misma, “sino también con adquisiciones. Estamos entusiasmados con cerrar la compra de Informatica [ocurrió el 25 de noviembre, por unos 8.000 millones de dólares] y cómo nos va a ayudar con los datos. Especialmente en nuestros clientes más grandes".

Respecto a la innovación interna a la que Washington se refiere, Inzerillo, también fichado por Salesforce en 2025, asume la parte de convertir a su propia empresa en "el cliente cero". Le toca mirar "cómo utilizar mejor" su tecnología más avanzada en carne propia. Y eso que su experiencia profesional en Xirius y en Disney no es, como él mismo aclara, la de "un hombre de software".

Pero lo que sí conoce, desde esos puestos son "los problemas y desafíos de la industria como cliente de Salesforce". Y haber estado al otro lado de la raya es lo que ahora le sirve para desempeñarse como una especie de cliente interno de su misma compañía, para probar y refinar las soluciones que se trasladan al producto en catálogo.

Lo que resume Inzerillo de esta tarea, además de la novedad de entrar "en la revolución agéntica", es que "los humanos son muy caros y es muy difícil encontrar a los que son realmente buenos. Así que mi enfoque es ‘humanos para conseguir impacto, agentes para escalar’. Y para eso, tenemos que revaluar cada uno de nuestros sistemas, cómo hablan entre sí, como colocar una capa de agentes sobre ellos y cómo potenciar a los humanos para conseguir de todo ello un gran impacto".