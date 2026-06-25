El sector espacial español mira a las órbitas bajas para impulsar comunicaciones, navegación y observación terrestre

Las claves

Las claves Generado con IA El sector espacial español apuesta por las órbitas bajas (LEO, LLEO y VLEO) para impulsar las comunicaciones, la navegación y la observación terrestre. Empresas como Hisdesat, GMV, Airbus, Sener, Thales Alenia Space y Startical destacan las ventajas de operar satélites más cerca de la Tierra, como menor latencia y señales más potentes. El desarrollo tecnológico es clave para superar retos como la resistencia atmosférica, la autonomía de los satélites y la congestión orbital. España juega un papel relevante en la innovación de tecnologías espaciales, contribuyendo a grandes programas europeos y fomentando la autonomía tecnológica del continente.

Ni la Luna, ni Marte. La próxima transformación de la industria espacial está más cerca de la Tierra de lo que a veces se cree. Lo que a escala terrestre parecen grandes distancias, cuando se trata de hablar del sector aeroespacial, casi se podría decir que no es nada.

Las denominadas órbitas bajas y muy bajas (LEO, LLEO y VLEO), situadas por debajo de los 2.000 kilómetros, es donde se dan las condiciones -y el interés de la industria- para mejorar las comunicaciones, la navegación, la observación terrestre o, incluso, la gestión del tráfico aéreo.

La ventaja principal está en su idiosincrasia: la proximidad. Al situarse más cerca de la superficie terrestre, los satélites pueden reducir significativamente los tiempos de respuesta de las comunicaciones, transmitir señales más potentes o mejorar la resolución de los sistemas de observación.

"Cuando trabajamos en órbitas bajas, la latencia del sistema de comunicaciones es inferior a la tradicional de los satélites geoestacionarios", recordó Sebastián Catolfi, director de desarrollo de negocio de Hisdesat, durante su participación esta semana en el VI Congreso de Ingeniería Espacial celebrado en Madrid.

Una cita donde empresas españolas y europeas, como Hisdesat, GMV, Airbus, Sener, Thales Alenia Space y Startical, coincidieron en señalar que estas órbitas concentrarán algunas de las principales oportunidades de crecimiento del sector durante los próximos años.

Las tres órbitas bajas: LEO, LLEO y VLEO Las denominadas órbitas bajas (LEO) abarcan aproximadamente desde los 2.000 hasta los 600 kilómetros de altitud. Por debajo se sitúan las conocidas como Low LEO (LLEO), entre los 600 y los 300 kilómetros, mientras que las Very Low Earth Orbit (VLEO) descienden hasta los 160 kilómetros. Cuanto más cerca de la Tierra operan los satélites, mayores son algunas de sus ventajas operativas, aunque también aumentan las exigencias tecnológicas necesarias para mantenerlos en funcionamiento.

Más posibilidades

Esa característica de la cercanía es la que está impulsando el interés por nuevas aplicaciones “ligadas a la conectividad, la defensa o la observación del espectro radioeléctrico desde el espacio”, añadió el directivo. Pero sus posibilidades van mucho más allá.

En el ámbito de la navegación, la menor distancia entre satélite y usuario permite transmitir señales más robustas y mejorar la precisión de los servicios de posicionamiento. Andrés Juez, responsable de la división LEO-PNT de GMV, destacó que "los satélites, al estar más cerca, pueden transmitir señales más potentes", además de abrir la puerta a nuevos modelos de interacción entre los sistemas espaciales y los usuarios mediante comunicaciones bidireccionales.

También están surgiendo nuevas aplicaciones que, a priori, parecen alejadas del negocio espacial. Es el caso de la gestión del tráfico aéreo, donde Startical (la empresa impulsada por Enaire e Indra) trabaja en una constelación destinada a mejorar las comunicaciones aeronáuticas a escala global.

Su director de programas, Juan Merino, recordó durante el encuentro que el reto pasa por dar servicio a "miles de puntos móviles, que son los aviones" y que "podría convertir estas órbitas en una pieza clave para el futuro de la aviación".

Retos tecnológicos

Durante el encuentro no se pasó por alto que cuanto más cerca se sitúan los satélites de la Tierra, mayores son las dificultades técnicas. La presencia de la atmósfera obliga a replantear aspectos como la propulsión, los materiales o la autonomía de las plataformas. “En torno a los 200 o 250 kilómetros, la atmósfera es tan potente que con las tecnologías tradicionales no puedes compensarla", advirtió Sara Rodríguez, responsable de misiones de observación de la Tierra en Airbus.

La necesidad de operar en entornos cada vez más exigentes obliga además a dotar a los satélites de mayores capacidades de autonomía. Mariano Sánchez, director de Espacio Institucional de Sener, defendió la importancia de avanzar hacia plataformas capaces de tomar decisiones por sí mismas y gestionar de forma más eficiente las perturbaciones que encontrarán en estas órbitas. "Hay que dotar a los satélites de capacidades autónomas", resumió.

A ello se suma una preocupación creciente para toda la industria: la congestión orbital. Sergio Moreno, de Thales Alenia Space, alertó sobre la necesidad de avanzar en mecanismos de regulación y gestión del tráfico espacial para evitar escenarios asociados al denominado síndrome de Kessler, una situación en la que la acumulación de fragmentos y colisiones podría comprometer el uso futuro de determinadas órbitas.

Detrás de muchos de estos retos se encuentra una cuestión que estuvo presente durante todo el congreso: la necesidad de que Europa disponga de capacidades propias en tecnologías consideradas estratégicas. Porque las futuras constelaciones no dependerán únicamente de lanzar más satélites, sino de desarrollar sistemas que permitan operarlos, comunicarlos y gestionarlos de forma autónoma.

Despliegue español

Una idea sobre la que incidió Elena Sáenz, jefa de la Sección de Antenas y Ondas Submilimétricas de la Agencia Espacial Europea (ESA): "Las tecnologías de espacio están en un proceso de cambio muy dinámico y muy rápido", apuntó durante su intervención esta ingeniera española.

En ese escenario, remarcó que las denominadas antenas activas se están convirtiendo en una de las "tecnologías habilitadoras de referencia" para las futuras redes espaciales. Según explicó, estos sistemas "permiten tener flexibilidad en cuanto a la potencia, la cobertura y la órbita", lo que facilitaría la creación de esas infraestructuras que precisan los servicios de comunicaciones, observación terrestre y navegación.

Sáenz también quiso poner en valor el papel de la industria nacional en algunos de estos desarrollos. "Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos porque muchos de los desarrollos que aparecen aquí han sido realizados con tecnología española", señaló.

Para ilustrarlo, mencionó proyectos como la segunda generación de Galileo, distintos programas de telecomunicaciones satelitales impulsados por la ESA, desarrollos para los lanzadores Vega y varias iniciativas vinculadas a constelaciones europeas como IRIS² o Copernicus.

El objetivo, resumió, pasa por "mejorar la capacidad europea y reducir la dependencia en los diferentes dominios", una prioridad que conecta con el creciente interés por las órbitas bajas y con la necesidad de que Europa mantenga autonomía en un sector cada vez más competitivo.



