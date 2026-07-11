El sector aeroespacial se posiciona como principal aliado de la industria civil y de defensa en la Tierra

Las claves

Las claves Generado con IA El Space Economy Congress en Barcelona reunió a representantes de la NASA, la Agencia Espacial Española, empresas y startups, destacando el papel estratégico del sector aeroespacial. Astronautas como Jessica Meir, Chris Williams y Jeffrey A. Hoffman compartieron experiencias y debatieron sobre el futuro de la exploración espacial y la importancia de establecer presencia sostenible en la Luna y Marte. El congreso abordó el impacto del sector espacial en áreas como agricultura de precisión, movilidad sostenible, ciberseguridad y gestión climática, mostrando la transversalidad de la tecnología espacial. Se destacó la aceleración en la transferencia de tecnología espacial al mercado y la creciente absorción de talento español por parte de empresas del sector, reforzando la candidatura de Barcelona para albergar el International Astronautical Congress 2029.

Barcelona volvió a convertirse esta semana en la capital de la economía del espacio durante la celebración del Space Economy Congress, que contó con la presencia de representantes de la NASA, la Agencia Espacial Española, centros de investigación, empresas líderes del ecosistema espacial nacional e internacional y también de startups y asociaciones de estudiantes como Cosmic Research, que este año celebra su décimo aniversario.

El evento, que se celebró en el histórico edificio de Llotja de Mar y tuvo este año a la región italiana de Emilia Romagna como invitada, ofreció dos momentos que entusiasmaron a los asistentes: la conversación en directo la tarde del jueves con Jessica Meir y Chris Williams, miembros de la Expedición 74 de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas respondieron a las preguntas del público e intercambiaron los retos de la exploración espacial y el futuro de la nueva economía del espacio.

A la mañana siguiente tuvo lugar el segundo gran encuentro, muy emotivo, con el astronauta Jeffrey A. Hoffman, una de las figuras más respetadas de la historia de la NASA. Él fue el protagonista de algunas de las misiones más importantes del programa del Transbordador Espacial y de la primera reparación del telescopio espacial Hubble, en 1993, una misión que cambió el rumbo de la astronomía moderna.

Hoffman, que formó parte de la primera promoción elegida para el programa del Transbordador Espacial, compartió algunos de sus momentos profesionales más destacados, como el primer paseo espacial de emergencia no planificado de la historia de la NASA, donde “debíamos reparar un satélite de comunicaciones averiado con herramientas que prácticamente improvisamos sobre la marcha. Lo conseguimos y hoy en día el satélite sigue funcionando”.

El astronauta Jeffrey A. Hoffman en el evento. M. SARDÀ

Realizó cinco vuelos espaciales entre 1985 y 1996, acumulando más de 1.200 horas en el espacio, y a lo largo de su carrera realizó cuatro caminatas espaciales, llegando a sumar más de 25 horas fuera de la nave.

Hoffman compartió su experiencia sobre la evolución de la exploración espacial y puso sobre la mesa que “el próximo gran hito de la humanidad pasa por establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar a consciencia las futuras misiones tripuladas a Marte”.

Sector más que estratégico

La apuesta de la Comisión Europea por el sector espacial, sin duda muy relacionada con las actuales tensiones geopolíticas y por conseguir hacer realidad la tan deseada soberanía europea en infraestructuras críticas, ha llevado a este sector de alto valor añadido a posicionarse como uno de los mayores sectores estratégicos para la industria civil y de defensa.

“Hace años que se habla del espacio como apuesta de futuro, pero este futuro es ahora y más inmediato de lo que nunca habíamos imaginado”, afirmó Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo del gobierno catalán, uno de los organizadores de la sexta edición del evento junto con la Cámara de Comercio de Barcelona y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.

Juan Sagarna, en su intervención, y Jesús Pablo González, a la derecha. M. SARDÀ

El lema de la edición de este año, El espacio como herramienta para reforzar la resiliencia económica y social, sirvió de columna para abordar la observación de la Tierra, las telecomunicaciones satelitales, la navegación y posicionamiento en relación con sectores como el automovilístico o la agricultura, la ciberseguridad, los datos obtenidos vía satélites, las aplicaciones para emergencias y la gestión climática.

Las intervenciones, además de centrarse en la investigación y la aplicación de las tecnologías en uno de los sectores más disruptivos, estuvieron muy enfocadas al impacto económico que provocará el sector no solo en las empresas del ecosistema sino al conjunto de la economía española y europea, por la transversalidad que ofrece.

Impacto en la Tierra

Aunque en apariencia nada tienen que ver con el sector espacial los ámbitos de la agricultura de precisión, la logística, la movilidad, la energía, la gestión del cambio climático, la defensa y la seguridad, y también las infraestructuras críticas, las diferentes mesas de debate establecieron las conexiones cada vez mayores que se producirán entre ellos.

Juan Sagarna, director del departamento de Sostenibilidad y Proyectos de Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de España, que representa a más de un millón de agricultores y ganaderos, presentó el programa ScaleAgData, financiado por Horizonte Europa, uno de los proyectos europeos más relevantes en los que participa la organización.

Momentos para el 'networking'. M. SARDÀ

El objetivo de ScaleAgData es integrar datosprocedentes de sensores instalados en explotaciones agrícolas y estaciones meteorológicas, entre otros emplazamientos, y establecer conexiones con satélites de observación de la Tierra a través del programa Copernicus, para crear un sistema europeo que permita la agricultura de precisión.

También Jesús Pablo González, director de Innovación de Nemi Mobility Solutions, mostró la conexión con el sector espacial para establecer en el futuro una movilidad más sostenible, “tanto en la no urgente pero necesaria, pero sobre todo aquella destinada a los servicios de emergencia”.

Mercado y talento

La presencia en el congreso de empresas ajenas al sector espacial puso en evidencia que la aceleración de la transferencia de tecnología espacial al mercado ya se ha convertido en una necesidad. También se habló del talento que genera España en este ámbito, y se destacó el cambio que se está produciendo en el sector: de ser grandes exportadores de talento, las últimas cifras indican que las empresas del país ya están absorbiendo muchos de los graduados. No es una noticia menor para este sector estratégico.

Durante la edición de este año, la organización aprovechó para reforzar la candidatura de Barcelona como sede del International Astronautical Congress (IAC) 2029, uno de los grandes objetivos del ecosistema espacial catalán y español.