La industria más digital, automatizada, inteligente y robotizada se impone en Advanced Factories

Las claves

Las claves Generado con IA Advanced Factories celebró su décima edición en Barcelona, reuniendo a 33.000 visitantes y 758 firmas expositoras con casi 1.700 soluciones tecnológicas para la industria 4.0. La robótica y la inteligencia artificial fueron protagonistas, destacando innovaciones como el MiR 1200 Pallet Jack y sistemas de paletizado inteligente con visión 3D y sensores avanzados. Soluciones de conectividad y ciberseguridad, como el Saiwal Secure SD-Wan de Saima Systems, permitieron la gestión ultra segura y escalable de infraestructuras industriales y de retail. Centros tecnológicos presentaron robots humanoides, sistemas de paletizado colaborativo y robots cuadrúpedos autónomos, abordando retos de eficiencia, digitalización y sostenibilidad en la industria.

Advanced Factories celebró esta semana en Fira de Barcelona Gran Vía su décima edición cumpliendo con todas las expectativas que anunciaba el lema con el que se presentó: Next-Gen of Automation. Han sido 32.000 m2 repletos de los últimos avances en automatización industrial, robótica, cloud, gemelos digitales, visión artificial, seguridad de redes interna y externa, logística y sostenibilidad, todo aplicado a una industria que ya es 4.0. A esta explosión de innovación se le han sumado conocimiento aplicado y conexiones estratégicas entre profesionales.

El Robotics Hall of Fame, situado a la entrada del Hall 2, daba la bienvenida a los asistentes y anunciaba a modo de cata las últimas tecnologías aplicadas a la industria que les esperaban. Dentro, un total de 758 firmas expositoras que aportaron casi 1.700 soluciones tecnológicas pensadas para impulsar la productividad y optimizar los procesos, sorprendió por su disrupción a los 33.000 visitantes que recibió el evento.

La robótica fue una de las estrellas de Advanced Factories, coronada en todos sus ámbitos por el uso de la inteligencia artificial en las nuevas propuestas. Por ejemplo, Teradyne Robotics presentó junto con MiR, ambas del grupo Universal Robots, el MiR 1200 Pallet Jack y la IA simplificada, que facilita su implementación y uso.

Los asistentes pudieron visualizar como estas soluciones de automatización industrial enfocadas en el paletizado inteligente en entornos dinámicos combinan una gran capacidad de carga útil con un sistema de percepción basado en inteligencia artificial, visión 3D y sensores avanzados. “Las empresas ya no buscan solo automatizar tareas aisladas, sino conectar procesos de principio a fin”, explicó Jordi Pelegrí, country manager España y Portugal de Teradyne Robotics.

Conectividad y ciberseguridad

La conectividad ultra segura y estable en entornos complejos, optimización de tráfico en tiempo real y simplificación de la gestión de infraestructuras distribuidas la ofreció la solución Saiwal Secure SD-WAn, propuesta por Saima Systems, empresa de Sabadell (Barcelona), con más de dos décadas de trayectoria y especializada en conectividad y ciberseguridad.

“Es una plataforma diseñada con tecnología propia, ofrece escalabilidad total, permite crecer en número de sedes sin modificar la arquitectura existente y siempre adaptamos la infraestructura a las necesidades del cliente”, explicó Ignacio Marco, cofundador de la firma con sede en Sabadell (Barcelona).

Ignacio Marco, cofundador de Saima Systems.

Compañías de la industria y el retail como Taurus, Moeve, Colonial, La Sirena, Bon Área, Viena, Tous o Applus utilizan la solución de Saima Systems que, como destaca Marco, “es plug and play capaz de implementarse en menos de un minuto, permite trabajar con múltiples proveedores de conectividad y redirigir el tráfico de manera automática en caso de fallo, asegurando que la operativa no se detenga en ningún momento”.

El estreno de Schneider Electric

Otras firmas, como Schneider Electric, estuvieron por primera vez presentes en Advanced Factories. “Queríamos estar en este evento por su gran repercusión a nivel nacional y ser la mayor y más específica feria de automatización industrial”, argumentó Javier Figueras, vicepresidente de Industrial Automation para la zona Ibérica de la firma.

Javier Figueras, vicepresidente d’Industrial Automation para la zona Ibérica de Schneider Electric.

Este líder global en tecnología energética centró su participación en soluciones como el Advanced Process Control (APC), que permite optimizar el rendimiento a través del control predictivo, reduciendo la variabilidad y mejorando el uso de los recursos; otras orientadas a la optimización de la producción; y la hibridación entre hardware y software para agilizar la operativa en redes.

“Apostamos por el SDA, el Software Define Automation, porque puedes modificarlo con facilidad, no tiene limitación de memoria, es más intuitivo, no necesita conectividad física y te permite ser agnóstico, es decir, no depender de las tecnologías ligadas a marcas. Es nuestra apuesta de futuro”, explica Figueras, una solución que ya está implementada en más de 10.000 casos de uso.

Respuesta a retos reales

Los centros tecnológicos también aportaron propuestas disruptivas para la nueva industria robótica. Leitat, que este año celebra su 120 aniversario, se vieron catorce prototipos de última generación, diseñados para responder los retos de eficiencia, digitalización y sostenibilidad, enfocados a la robótica y la automatización, la IA y la fabricación aditiva. “La industria necesita soluciones tecnológicas que sean aplicables, escalables y orientadas al impacto. Aquí mostramos tecnología preparada para dar respuesta a los retos reales de las empresas, desde la automatización hasta la sostenibilidad”, afirmó Jordi Cabrafiga, director general de Leitat.

Entre los principales desarrollos que presentó este centro tecnológico, destacó el robot humanoide con capacidades de teleoperación, que integra IA, visión artificial y tecnologías inmersivas para facilitar la interacción hombre-máquina en entornos industriales; o MIXPAL, una solución de paletizado mixto colaborativo que también utiliza visión artificial y algoritmos de optimización para manipular productos heterogéneos, que permite automatizar procesos tradicionalmente manuales.

El robot humanoide de Leitat.

Eurecat, otro de los centros tecnológicos presentes en Advanced Factories, anticipó soluciones que incorporan robótica avanzada, sensorización y IA aplicada a la gestión de procesos. Presentó, entre otros, robots cuadrúpedos equipados con sensores para la inspección y el mantenimiento de instalaciones industriales e infraestructuras, capaces de navegar de manera autónoma en entornos complejos, llegar a zonas de difícil acceso y recoger datos para la detección de anomalías y mantenimiento predictivo.

Uno de los dispositivos presentados por Eurecat.

También presentó un sistema de robótica colaborativa de objetos delicados, como botellas de cava; un primer prototipo a escala mundial de un panel de servicios para las cabinas de avión creado a través de plastrónica -tecnología emergente que integra circuitos electrónicos directamente dentro de materiales plásticos-, o una plataforma multicriterio que, partiendo del concepto de gemelo digital, aplica IA para dar apoyo a la toma de decisiones, y optimizar procesos y recursos en entornos productivos complejos.

Tecnologías duales

La industria militar y de defensa también contó con su espacio en el salón y en sus auditorios. Aggity, la multinacional española experta en digitalización con soluciones avanzadas de data, IA e industria 4.0, participó con soluciones basada en IA y analítica de datos, como su fábrica predictiva, que pueden aplicarse tanto en entornos manufactureros como en defensa.

El Industry 4.0 Congress, con foros específicos para todos los ámbitos industriales, ciberseguridad y sostenibilidad, y cinco escenarios por los que pasaron 438 ponentes nacionales e internacionales que compartieron con la audiencia más de 200 experiencias de tecnología aplicada, completó el evento organizado por Nebext, que mostró el presente de la nueva industria.