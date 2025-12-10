Siga en directo el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo

No te pierdas ni un detalle de un evento pionero en nuestro país, en el que prensa nacional, regional e internacional, y expertos tecnológicos y startups reflexionarán sobre la tecnología aplicada a los medios de comunicación.

Las claves nuevo Generado con IA La sede de Innsomnia Business Accelerator acoge el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo. Durante el evento, expertos, startups y medios de comunicación debaten sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el periodismo. El foro aborda cómo la IA está transformando el negocio y las rutinas periodísticas en medios regionales, nacionales e internacionales.

Este miércoles y jueves, la sede de la aceleradora Innsomnia Business Accelerator acoge un evento pionero, el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo.

Expertos, startups, medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales reflexionarán estos días sobre la tecnología aplicada a los medios de comunicación, más concretamente, cómo la IA está logrando cambiar el negocio y las rutinas periodísticas.