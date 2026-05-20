La SETT invierte 752 millones en Diamond Foundry para desarrollar componentes de microchips en España

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

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Las claves Generado con IA La SETT ha invertido 752 millones de euros en Diamond Foundry para impulsar la fabricación de componentes de microchips en España. El proyecto contempla una inversión total de 2.350 millones de euros hasta 2029 y la puesta en marcha de una planta de obleas de diamante sintético en Zaragoza y la ampliación de instalaciones en Trujillo. La iniciativa creará hasta 800 empleos directos y posicionará a España como referente en semiconductores basados en diamante monocristalino, con aplicaciones de alto rendimiento. Esta inversión forma parte del PERTE Chip, destinado a reforzar el sector de la microelectrónica y los semiconductores en España, apoyado por fondos europeos.

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) ha invertido 752 millones de euros en la empresa tecnológica Diamond Foundry con el objetivo de acelerar la fabricación en España de componentes para microchips.

La operación se ha formalizado a través de la creación de una sociedad conjunta resultado de la colaboración público-privada entre la filial española de esta empresa estadounidense, la SETT e inversores privados, según han informado esta mañana fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Fruto de esta operación, que suma una inversión total de 2.350 millones de euros hasta 2029, y de la que la SETT participa en un 32%, la compañía ya ha comenzado en Zaragoza los trabajos para poner en marcha una planta de acabado de obleas de diamante sintético como base para fabricación de semiconductores y, además, seguirá desarrollando sus operaciones en Trujillo (Cáceres), donde se producen los diamantes sintéticos que sirven de base para las obleas de los microchips.

De hecho, la operación, autorizada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, prevé además la construcción de nuevas instalaciones en Trujillo, complementarias a las ya existentes, que reforzará la producción de los lingotes de diamante monocristalino, un material que presenta un enorme potencial en la microelectrónica.

La ventaja competitiva del diamante monocristalino “SCD” (Single Crystal Diamond) es su inmejorable rendimiento en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y frecuencia, y sus propiedades eléctricas y térmicas, que superan no solo al silicio, sino a las de otros semiconductores, según han explicado las mismas fuentes.

Además de la ampliación de las capacidades de fabricación en Trujillo, la nueva fábrica de Zaragoza se centrará en las actividades de corte de obleas, lapeado (alisado de alta precisión), pulido e inspección (revisión de la calidad de las obleas).

Sería así el primer establecimiento de una “foundry” para semiconductores “SCD” en España. La actividad de ambos centros impulsará la creación de hasta 500 empleos directos en Trujillo y hasta 300 en la capital aragonesa. Esta tecnología supone un cambio de paradigma en la industria de semiconductores, al utilizar diamantes como sustrato para los chips, que aumenta la eficiencia en la computación con menor gasto energético.

Trujillo y Zaragoza, polo de atracción de talento

Está previsto que los centros de Trujillo y Zaragoza abastezcan a grandes compañías del sector, cubriendo las necesidades de la industria de fabricación de chips o sectores como defensa y automoción, entre otros.

La operación, además, contribuye a fortalecer el liderazgo de España en la industria de los semiconductores, indican desde el Ministerio en el comunicado, y posicionarse como centro de desarrollo de tecnología, además de situar a Europa en cabeza del mercado integrador de la cadena de valor.

La inversión de la SETT forma parte del PERTE Chip, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España.

La ejecución del fondo PERTE Chip, previsto por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – fondos Next Generation UE, está entre las funciones de la SETT, que, además, gestiona dos instrumentos financieros más: Next Tech, dedicado a las tecnologías disruptivas, y Spain Audiovisual Hub, que apoya la digitalización del sector audiovisual.