Steve Anavi (Qonto), sobre la regulación europea: "No se puede cambiar seguridad por innovación; urgen ambas"

Las claves

Las claves Generado con IA Qonto lanza dos nuevos agentes de inteligencia artificial, The Operator y The Analyst, para automatizar la gestión financiera de pymes europeas. La IA de Qonto permite a las pymes ahorrar tiempo en tareas rutinarias, mejorar la toma de decisiones y disfrutar de una infraestructura financiera inteligente. La seguridad y la transparencia son pilares clave: la IA opera dentro de un sistema central, todas las operaciones requieren validación humana y los procesos son auditables. Steve Anavi, presidente de Qonto, defiende que la regulación y la innovación deben ir de la mano para fortalecer y proteger el ecosistema fintech europeo.

La transformación digital está inmersa en una etapa de madurez al calor de tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial que suponen un verdadero desafío para las pequeñas y medianas empresas.

No sin razón las pymes, que representan el 99 % de todas las compañías y dan empleo a 90 millones de personas en Europa, conforman el eslabón más débil de la cadena en el profundo proceso de cambio en marcha. Hasta ahora. Afortunadamente, el sector tecnológico y emprendedor en la región cuenta en el mercado con prometedoras propuestas que las facultan para aprovechar el potencial de estas nuevas soluciones digitales.

Qonto da este 27 de abril un paso al frente como referente en el aterrizaje de la IA en las pymes europeas con el lanzamiento de sus dos nuevos agentes de IA, dos productos que llevan a otro nivel su propuesta de valor para convertirse en el equipo financiero de estas pequeñas y medianas compañías. Las potencialidades que brindan estos dos agentes permitirán a las pymes seguir disfrutando de la tecnología de Qonto para ser más eficientes, pero en modo "piloto automático".

Así lo describe en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el presidente y cofundador de Qonto, Steve Anavi: "Nuestro producto se convierte en su pequeño equipo de finanzas para que las empresas puedan centrarse en su negocio y crear valor. Nuestra visión es ser una aplicación "todo en uno" para gestionar las finanzas de cualquier pyme. Y gracias a la IA ahora podemos entrar un poco más en modo de piloto automático".

No se trata de una cuestión menor. Las pymes europeas dedican actualmente hasta ocho horas a la semana a la gestión financiera, según las estimaciones aportadas por la fintech, un tiempo que la IA podría ayudar a recuperar, pero la mayoría carece de los recursos necesarios para adoptar soluciones adaptadas a sus necesidades reales.

Con este lanzamiento, Qonto salva esa brecha creando la infraestructura financiera que las pymes necesitan para competir en una economía impulsada por la IA. El cambio: pasar de la banca de autoservicio a la delegación inteligente, en donde la IA se encarga de las operaciones rutinarias y libera tiempo para actividades que realmente generan una ventaja competitiva.

"Los 26 millones de pymes europeas no cuentan con equipos de IA, pero merecen una infraestructura financiera inteligente", afirma Steve Anavi. "Eso es lo que estamos construyendo. Dentro de poco, dedicar horas a la conciliación manual o a buscar facturas perdidas resultará tan anticuado como llamar al banco para consultar el saldo. Así es como Qonto se vuelve proactivo: no solo gestionando las finanzas, sino siendo un sistema financiero que trabaja para las pymes antes de que tengan que pedirlo".

Mejores decisiones basadas en datos

Los responsables son The Operator y The Analyst, los dos nuevos agentes de IA de Qonto que pueden ejecutar operaciones bancarias cotidianas -por ejemplo, pagos de facturas, creación de tarjetas, análisis de transacciones- mediante solicitudes en lenguaje natural.

Su implementación en la pyme no sólo aporta eficiencia, sino otros beneficios no menos importantes, según detalla a esta redacción Anavi: "Nuestro objetivo es eliminar esa carga mental de pensar en bloquear ocho horas a la semana para gestionar la administración financiera. Realmente queremos eliminarlo automatizando tanto como sea posible la parte aburrida, pero también proporcionando información gracias a The Analyst. Por ejemplo, ayudando a tomar mejores decisiones basadas en sus datos financieros".

"Nuestro objetivo es eliminar esa carga mental de pensar en bloquear ocho horas a la semana para gestionar la administración financiera"

Para afrontar ese proceso con garantías, la seguridad es una de las claves y uno de los puntos que más preocupa a las pymes a la hora de gestionar sus finanzas con el apoyo de la IA. Steve Anavi se muestra tajante al respecto: "No podemos permitirnos estar equivocados, porque si nos equivocamos y fingimos que estamos en lo cierto, rompemos la confianza", afirma.

“En Qonto, la IA se vincula con la arquitectura. En todos nuestros productos no 'flota' libremente; opera dentro de nuestro sistema central de Qonto, es decir, un modelo de datos, reglas de negocio o infraestructura bancaria. Y no puede inventar transacciones ni anular controles”.

"Son realmente barreras de seguridad estructurales y no son solo comprobaciones o límites de software; son límites estructurales en la arquitectura", añade.

La transparencia es el segundo pilar en Qonto en cuanto a la seguridad. "Cada salida de IA que proporcionamos muestra su razonamiento, sus fuentes de datos si es necesario y su nivel de confianza; todo queda almacenado y es auditable. Así que, si quieres, por ejemplo, conciliar entradas, el usuario puede saber exactamente cómo se hizo la predicción o cómo se realizó el trabajo".

El factor humano: insustituible

La tercera capa es la confirmación humana, algo prioritario para la fintech. "En nuestros productos ninguna transacción financiera ni movimiento de dinero se ejecuta sin pedir explícitamente al usuario que valide. Así que la IA prepara y el humano aprueba de alguna manera, y eso realmente nos ayuda a mantener todo bajo control", afirma con rotundidad el presidente.

Sólo así, cuando las decisiones clave están bajo la supervisión del humano se puede generar confianza y romper las reticencias que las pymes puedan tener todavía sobre el uso de esta tendencia tecnológica tan transformadora para su gestión financiera.

"A nivel interno en Qonto, la IA nos ayuda a trabajar de forma más inteligente y muy descentralizada"

La IA se ha convertido también en los últimos años en un aliado de Qonto para afrontar su organización y funcionamiento interno. Durante la entrevista, Anavi nos explica ese poder transformador. "Nos ayuda a trabajar de forma más inteligente y muy descentralizada".

También les facilita "reconstruir desde cero algunos procesos", y otros "están cambiando por completo, por ejemplo, en la gestión del fraude, el mantenimiento basado en código o cómo corregimos errores. Ahora tenemos algunas áreas de la organización que se gestionan principalmente con IA y con el humano haciendo la parte difícil o supervisando esta tecnología".

A nadie escapa que la inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral, pero ante la pregunta de si eliminará puestos de trabajo, Steve Anavi defiende que en la fintech está ocurriendo exactamente al contrario: "Cuando miro el número de empleados en Qonto —es algo sorprendente para nosotros también—, en realidad estamos aumentando la plantilla en 2026. Y es interesante, porque podríamos imaginar que solo con la IA estamos reemplazando procesos con agentes, pero en realidad ahora con el poder de la IA queremos hacer más; emprender más en diferentes productos y podemos aumentar la calidad de lo que hacemos".

Sin embargo, en ese horizonte de crecimiento que vislumbra la compañía, emerge el eterno debate sobre el binomio regulación-innovación en Europa. ¿Está lastrando la región la creación de nueva innovación por su afán regulador? ¿Qué debería primar?

"Honestamente, necesitamos ambas cosas. No podemos intercambiar seguridad por innovación. Es algo que ya está en la categoría 'fintech'; necesitamos tener ambas cosas"

Anavi lo tiene claro: "Honestamente, necesitamos ambas cosas. No podemos intercambiar seguridad por innovación. Es algo que ya está en la categoría fintech; necesitamos tener ambas cosas"

"Necesitamos una iteración rápida, pero algunos casos de uso requieren más documentación e investigación. Para Qonto estar regulados es un diferenciador clave. Ya operamos bajo PSD2, RGPD y cumplimiento de instituciones de pago. Así que, de alguna manera, el rigor de la regulación es algo a lo que ya estamos acostumbrados", reitera. "La combinación de regulación e innovación es muy valiosa para los clientes al final".

Steve Anavi lanzó Qonto en 2017 junto a Alexandre Prot y en la actualidad opera en ocho mercados europeos (Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Austria, Bélgica y Holanda) para atender las necesidades en materia de digitalización y gestión financiera de más de 600.000 clientes con más de 1600 empleados.

Desde su creación, Qonto ha levantado 622 millones de euros a través de sólidos inversores y está considerada una de las empresas emergentes más valoradas de Francia.

Con el lanzamiento de sus dos nuevos agentes de IA demuestra cómo Europa está capacitada para defender sus señas de identidad y soberanía tecnológica al tiempo que ayuda a las pymes de la región a formar parte de este proceso de cambio.