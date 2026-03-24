Alianza española para aterrizar los robots humanoides en la industria europea: la apuesta de Fagor Arrasate y Funditec

Las claves nuevo Generado con IA Fagor Arrasate y Funditec han creado Primus Robotics, una joint venture vasca para desarrollar y fabricar robots humanoides industriales con inteligencia artificial de origen europeo. El primer robot, Primus P1, estará destinado a tareas de manipulación, apoyo, mantenimiento y asistencia en procesos productivos, ayudando a reducir la carga física de los trabajadores. La producción inicial será de 200 robots al año, con el objetivo de alcanzar más de 3.000 unidades anuales, y el primer prototipo funcional está previsto para finales de 2027. El proyecto nace con vocación europea y busca posicionar a Euskadi y España como líderes en robótica industrial avanzada en Europa.

La inteligencia artificial ha provocado en los últimos años una ola de transformación de la economía y la sociedad a gran escala que, de la mano de la robótica, abre grandes oportunidades en los entornos industriales.

La industria europea está acelerando la integración de robots humanoides en sus procesos productivos en aras de lograr una mayor eficiencia y competitividad, y todo ello se está produciendo en un momento en que el sector tecnológico avanza a pasos agigantados de la mano de tendencias tecnológicas muy disruptivas.

Empresas de automoción ya han iniciado proyectos piloto en plantas europeas, lo que confirma que los robots humanoides han dejado de ser experimentales para convertirse en una nueva categoría de sistemas industriales. Pero ¿cómo afronta España este desafío?

En este apasionante momento de cambio, Euskadi emerge como uno de los entornos industriales europeos mejor posicionados para liderar el desarrollo y fabricación de esta nueva generación de robots humanoides diseñados para operar en entornos complejos, integrándose de forma segura y eficiente con maquinaria, sistemas productivos y procesos logísticos avanzados.

Y lo hace con un nombre propio: Primus Robotics, una joint venture tecnológica que echa a andar con el objetivo de ofrecer soluciones robóticas con inteligencia artificial industrial de origen europeo.

Detrás de la nueva compañía están al 50% Funditec Intelligence, unidad tecnológica de Funditec especializada en inteligencia artificial para sistemas autónomos físicos, y Fagor Arrasate, cooperativa integrada en la Corporación Mondragón y uno de los líderes mundiales en diseño y fabricación a medida de bienes de equipo y sistemas de automatización industrial.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge de la mano de Unai López, director general de Fagor Arrasate, cómo esta alianza impactará en el sector y transformará a través de sus robots el día a día en las plantas productivas.

Miembros de Funditec Intelligence y Fagor Arrasate en la constitución de la nueva compañía Primus Robotics.

Y nada mejor que aterrizar la propuesta en un caso concreto. "Pongamos como ejemplo una fundición y un operario que carga y descarga piezas metálicas que salen del horno a alta temperatura, cada pocos segundos, durante un turno completo. Eso genera lesiones crónicas en espalda, hombros y manos", relata a esta redacción Unai López.

"También el abastecimiento de línea —transportar matrices, utillaje y consumibles entre almacén y célula de producción— donde hoy una persona acumula kilómetros y fatiga durante toda la jornada. O la inspección visual de piezas, un trabajo que exige concentración constante y donde los errores por fatiga son inevitables a partir de cierto punto", añade.

"La edad mediana de la población vasca supera los 52 años. La automatización de tareas físicamente exigentes en el País Vasco no es solo una cuestión de eficiencia, es una necesidad para la continuidad de la actividad industrial" Unai López, director general de Fagor Arrasate

De esta forma, según explica el responsable, la logística industrial y mantenimiento de planta son los sectores iniciales de los productos de Primus Robotics.

"Conviene tener en cuenta que la edad mediana de la población autóctona vasca supera los 52 años, una de las más altas de España. En ese contexto, la automatización de tareas físicamente exigentes en el País Vasco no es solo una cuestión de eficiencia — es una necesidad para garantizar la continuidad de la actividad industrial".

El equipo de Primus Robotics es uno de sus activos más valiosos. Como argumenta Unai López, la nueva compañía nace de la unión de dos equipos "con perfiles muy complementarios".

Fagor Arrasate aporta "conocimiento profundo de los procesos industriales, ingeniería, automatización industrial, robótica y fabricación avanzada".

IA del robot "soberana y española"

Por su parte, Funditec aporta inteligencia artificial, desarrollo de software y arquitectura de sistemas. "El equipo está en fase de configuración y crecerá a lo largo de este año, pero el núcleo combina perfiles de ingeniería mecánica, electrónica, software, IA y robótica", precisa Unai López.

"La investigación de algoritmos de IA se realiza en nuestro centro de Carabanchel (Madrid) y se personaliza para cada aplicación de uso, se valida y se integra en el software Primus OS en Mondragón, asegurando que la inteligencia del robot es soberana y española". La voluntad es que el talento sea mayoritariamente de Euskadi, vinculado al ecosistema industrial y tecnológico vasco".

"La investigación de algoritmos de IA se realiza en nuestro centro de Carabanchel y se personaliza para cada aplicación de uso, se valida y se integra en el software Primus OS en Mondragón" Unai López, director general de Fagor Arrasate

El primer producto de la compañía será Primus P1, un robot humanoide concebido para realizar tareas de manipulación, apoyo a operaciones, mantenimiento y asistencia a procesos productivos.

Gracias a su sistema operativo propio basado en inteligencia artificial en el borde, Primus OS, estos sistemas permitirán ampliar el alcance de la automatización en entornos diseñados originalmente para la interacción humana, facilitando la colaboración entre robots, operarios y maquinaria industrial.

El proyecto contempla una fase inicial de industrialización con una capacidad inicial de producción en torno a 200 robots al año, con el objetivo de escalar progresivamente hasta superar las 3.000 unidades anuales. Esta etapa se desarrollará en un pabellón de 2.500 metros cuadrados habilitado en la planta de Fagor en Arrasate.

El primer prototipo funcional de Primus P1 está previsto para finales de 2027. "Después de Primus P1 vendrán nuevas versiones con capacidades ampliadas para otros sectores", explican desde la compañía.

Proyecto con vocación europea

En cuanto a mercados, España tiene claramente un papel prioritario en esta primera fase del proyecto en la que se está desarrollando y validando la tecnología. Pero, desde el equipo, matizan: "El proyecto nace con vocación europea desde el primer día. Fagor Arrasate opera en más de 60 países, con clientes industriales en todo el mundo, y una importante red de servicio a nivel global, factor clave en nuestra propuesta de negocio", puntualiza López a esta redacción.

"Esa red global es el camino natural de internacionalización. Somos una compañía de base vasca, pero con la ambición de que la tecnología desarrollada aquí se extienda al conjunto del mercado europeo".

"El proyecto nace con vocación europea desde el primer día. Somos una compañía de base vasca, pero con la ambición de que la tecnología desarrollada aquí se extienda al conjunto de Europa" Unai López, director general de Fagor Arrasate

Por su parte, Juan Etxebarria, director de desarrollo de negocio de Fagor Arrasate, ha indicado que, "producir robots humanoides en nuestra planta de Arrasate es la apuesta más ambiciosa que hemos hecho en los últimos años. Somos una compañía tecnológica con décadas de experiencia integrando automatización, robótica e ingeniería de precisión para automatizar las líneas de producción de nuestros clientes. Ahora damos un paso más, creando junto a Funditec una plataforma tecnológica que une inteligencia artificial, control avanzado y fabricación de precisión para producir el robot que va a operar en ellas liberando a los trabajadores de tareas pesadas, repetitivas y peligrosas".

En esta línea, Alejandro Echeverría, director general de Funditec Intelligence, ha señalado que “la creación de Primus Robotics representa un paso estratégico en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a sistemas de misión crítica. Este acuerdo nos permite acelerar la evolución hacia entornos productivos reales y reforzar el desarrollo en Europa de nuevas capacidades de inteligencia artificial orientada a sistemas autónomos físicos, lo que llamamos IA física.”

Broseta Abogados liderados por Rubén Aísa (socio), Catalina Smith (directora) y María Fernández (asociada), ha sido el despacho que ha diseñado y ejecutado la estructura legal de la operación.

Un nuevo tiempo comienza para la implementación de la IA y la robótica en la industria y España quiere marcar posiciones de la mano de Primus Robotics. El propio nombre de la joint venture es toda una manifestación de intenciones sobre lo que está por venir al hacer un guiño al navegante Juan Sebastián Elcano y al lema que campea en su escudo: Primus circumdedisti me (Fuiste el primero que la vuelta me diste). Comienza el viaje y desde DISRUPTORES seguiremos muy de cerca la travesía de esta compañía.