ByteTravel, la startup que sigue su propio carril para revolucionar los servicios auxiliares para viajeros

Hay startups en el ecosistema emprendedor español que destacan por su carácter disruptivo, tanto en la forma como en el contenido. No se trata sólo de atender una necesidad del mercado no atendida que suponga un nuevo paradigma de la mano de la innovación y la tecnología, sino que, además, algunas de ellas, lo hacen siguiendo sus propias convicciones y estrategias, aunque están alejadas de los postulados más tradicionales o estandarizados.

ByteTravel es una de ellas. La startup liderada por Axel Serena ha conseguido erigirse en una prometedora para liderar un mercado muy especializado en el sector traveltech: los servicios auxiliares para viajeros, es decir, ocuparse de los visados, la conectividad -eSIM-, las áreas VIP de los aeropuertos y, en breve, seguros de asistencia en viaje e, incluso, reclamaciones a las aerolíneas por retrasos en vuelos o pérdidas de las maletas.

ByteTravel nace en enero de 2021 de la mano de un busines angel y una joven emprendedora. "En mi caso, desde hace años me he dedicado a actuar como business angel aportando capital y mentorizando a diversas startups a través de mi family office y conozco a Javier desde hace 30 años cuando creamos el proveedor de acceso a Internet Intercom", relata Serena a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Contactan conmigo y les propongo ayudarles en el proyecto y, si conseguía que la empresa obtuviese unos resultados económicos positivos, poder comprarles la mayor parte de sus acciones. Busqué al mejor director técnico, director de operaciones y director de marketing que pudiera encontrar y les ofrecí participar regalándoles acciones de la empresa", prosigue el CEO.

Fue el inicio de ByteTravel, una compañía que ha seguido su propio carril para ganarse la confianza de los clientes y del mercado y que apostó por la salida a Bolsa para consolidarse y crecer, antes que recurrir a las rondas de financiación, una opción mucho más recurrente en el ecosistema.

"Los últimos 18 meses han sido una vorágine, pues salimos a cotizar en el mercado BME Scaleup en julio de 2024. Somos una empresa muy joven y la primera compañía tecnológica en cotizar en ese mercado" Axel Serena, CEO de ByteTravel

"Los últimos 18 meses han sido una vorágine, pues salimos a cotizar en el mercado BME Scaleup en julio de 2024. Somos una empresa muy joven y la primera compañía tecnológica que salía a cotizar en ese mercado. A pesar de que hemos generado beneficios desde el principio y no hemos necesitado capital externo, decidimos cotizar en Bolsa para darle notoriedad, transparencia y visibilidad a ByteTravel", indica Axel Serena.

Este proceso, les ha permitido acercarse y cerrar acuerdos con grandes compañías "que nos ayudan a aumentar fuertemente la facturación". En el primer semestre de 2025 ha reportado un crecimiento en ventas del 59% sobre el primer semestre de 2024.

Además, esta empresa forma parte de la comunidad global Santander X 100 por su propuesta innovadora. A esta comunidad internacional pertenecen las empresas más destacadas de Santander X, iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander, que apoya a pymes, startups, scaleups y proyectos emprendedores con programas formativos, cursos online, beneficios y descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos y oferta financiera personalizada.

Su foco es determinante para asegurar el éxito o fracaso de un viaje, dado que por bien que esté planificado, un visado o una falta de conectividad en el momento necesario pueden llevar al traste nuestras ilusiones -y miles de euros- en cualquier destino.

Oficinas de ByteTravel.

Según explica Serena, aunque existen múltiples compañías dedicadas a la provisión de medios de transporte, alojamiento y actividades/tours en destino, diversas demandas de los consumidores y las compañías multinacionales, en algunos casos imprescindibles, "no están todavía cubiertas de una forma óptima por el sector".

Y nada más gráfico que un caso real para entender la importancia de los servicios auxiliares que presta ByteTravel. "Como ejemplo te puedo contar el crucero que realizaron unos amigos en Oriente Medio, donde en un determinado país, cientos de pasajeros no pudieron bajar del barco porque no tenían visados. O un amigo que viajó a un país cercano, pero fuera de la comunidad europea, y recibió una factura de 950 euros por conectarse a Internet desde su móvil".

"Queremos ser la empresa de referencia que provea estos servicios complementarios a través del uso masivo de tecnología, automatizaciones, biometría y la inteligencia artificial" Axel Serena, CEO de ByteTravel

Ahí es donde entra en juego ByteTravel. "Queremos ser la empresa de referencia que provea estos servicios complementarios, o "ancillaries", de forma eficiente y fiable a través del uso masivo de tecnología, automatizaciones, biometría y la inteligencia artificial"

Actualmente ofrece un servicio online de tramitación de visados de turismo y negocios en 70 países, "donde cómodamente desde tu casa puedes tramitarlo, sin tener que ir a embajadas o consulados, ni tener que hacer grandes colas".

"También proveemos de una tarjeta eSIM para móviles que te permite navegar por internet sin pagar altas tarifas de roaming, y acabamos de lanzar un servicio para que puedas entrar en las salas VIP de más de 1.000 aeropuertos. Muy pronto iremos lanzando nuevos servicios, como seguros de viaje, pérdida de maletas, retrasos de vuelos y reclamaciones aéreas, entre otros".

En cuanto a la procedencia de sus clientes, solo el 2% de sus clientes son españoles -dado que mayoritariamente viajan a la Unión Europea, donde no es necesario visados especiales- y el resto está muy repartido entre el resto de Europa, Norteamérica y Oceanía.

Mercado asiático: la apuesta de 2025

Este 2025 ByteTravel ha apostado por el mercado asiático, que ya representa el 18% de las ventas, con Japón a la cabeza. "Nos falta entrar más profundamente en Latinoamérica. En cuanto a productos, nos fijamos mucho en lo que los usuarios buscan en los distintos buscadores. Si vemos que las búsquedas de determinadas palabras son altas, es que hay demanda y no está cubierta", indica el CEO.

La tecnología es una piedra angular en la propuesta de la startup, ya que incorpora inteligencia artificial en los procesos repetitivos. "Esto nos permite tener mucho menos personal, pero más cualificado y más cohesionado. En mi caso conozco los nombres de todas las personas que forman el equipo y para mí eso es importante", reconoce con orgullo el empresario.

ByteTravel ha apostado este 2025 por el mercado asiático, que ya representa el 18% de las ventas, con Japón a la cabeza.

Y es que el equipo es un capital muy valioso en ByteTravel. Actualmente está formado por 68 personas de 15 nacionalidades distintas. "Eso es muy enriquecedor porque te permite conocer distintas culturas y formas de ver las cosas en muchos países. La mayor parte se concentra en desarrollo tecnológico y en desarrollo de negocio. En atención al cliente tenemos lo que llamamos 'entrenadores' que trabajan con distintas plataformas IA para facilitar y automatizar los procesos con los clientes".

Por último, cabe destacar que pese a su corta trayectoria, ByteTravel ha sido recientemente seleccionada como finalista para los premios European Small and Mid-cap Awards. "Se trata de unos galardones donde cada Bolsa europea envía a sus mejores compañías cotizadas. BME decidió presentarnos a nosotros como candidatos para representar a la bolsa española en la categoría Rising Star y el jurado europeo ya ha decidido seleccionarnos entre tres".

En 2025 también ha sido aceptada como miembro afiliado de las Naciones Unidas para el turismo (UN Tourism). "Sólo 135 compañías privadas de todo el mundo forman parte de ella", concluye con satisfacción el responsable.