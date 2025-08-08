Hidroponía, inteligencia artificial y robótica: el 'agrotech' que triunfa con un nuevo enfoque científico e industrial

Néboda cierra una ronda de 1,8 millones de euros para escalar su modelo de agricultura vertical industrial.

La tecnología y la innovación son dos grandes aliados para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, muy relacionados con el contexto de emergencia climática que obliga a virar hacia un modelo económico con un uso más racional de los recursos naturales.

El impacto de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial en la agricultura brinda nuevas oportunidades para aumentar la productividad sectorial y superar la necesidad de relevo generacional sin comprometer el cuidado del planeta.

Néboda es un caso de éxito de un nuevo enfoque del agrotech en España que, gracias a su potente propuesta tecnológica, mantiene la esperanza de que otro sector agroalimentario es posible.

La startup gallega está revolucionando el cultivo de vegetales de hoja mediante un modelo de agricultura vertical indoor en el que la tecnología es una piedra angular del proyecto.

Fundada en 2019 por Iván García Besada y Roberto Estévez Quintela, Néboda ha desarrollado una plataforma propia de agricultura vertical que integra hidroponía, robótica e inteligencia artificial para optimizar cada etapa del cultivo de vegetales de hoja y hierbas aromáticas, como la albahaca.

El resultado son vegetales frescos, sabrosos, ecológicos, con una vida útil prolongada y libre de pesticidas a costes competitivos frente a la agricultura tradicional.

"Nuestro valor diferencial no está solo en el uso de tecnologías como la hidroponía, la robótica o la inteligencia artificial, sino en cómo las hemos diseñado y conectado entre sí para construir un sistema agrícola altamente eficiente, automatizado y competitivo en costes", declara a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Iván García Besada, fundador y CEO de Néboda.

Iván García Besada, fundador y CEO de Néboda.

"A diferencia de otras propuestas, nuestro sistema está pensado desde el inicio para integrarse con maquinaria estándar de la industria —como sembradoras, trasplantadoras o líneas de lavado— lo que permite automatizar por completo el enlace entre operaciones, reducir la necesidad de desarrollos a medida y, en consecuencia, disminuir de forma significativa tanto el CapEx como el OPEX, especialmente en lo relativo a mano de obra directa".

La compañía aplica principios de lean manufacturing a toda la cadena de valor, lo que les permite industrializar el proceso agrícola con un nivel de eficiencia y escalabilidad difícilmente equiparable en otras propuestas.

"Desarrollamos nuestra propia tecnología, lo que nos da independencia y flexibilidad para adaptar el sistema a distintos mercados. A esto se suma nuestro trabajo en I+D, que optimiza la fisiología del cultivo para maximizar el rendimiento" Iván García Besada, fundador y CEO de Néboda

Además, "desarrollamos nuestra propia tecnología, lo que nos da independencia y flexibilidad para adaptar el sistema a distintos mercados. A esto se suma nuestro trabajo en I+D, que ha permitido optimizar la fisiología del cultivo para maximizar el rendimiento por metro cuadrado. Esta combinación de ingeniería, automatización y ciencia vegetal es lo que realmente nos diferencia en el mercado".

Su propuesta da de lleno en una necesidad crucial del sector que no puede esperar más para ser atendida: "La innovación y la tecnología no son una opción, sino una condición necesaria para asegurar la viabilidad del sector. Tecnologías como la agricultura vertical, el uso de datos para la toma de decisiones, la automatización o el control climático permiten producir más con menos, de forma más sostenible y con una trazabilidad total".

Garantizar el relevo generacional

Para el CEO es, además, una herramienta clave para que las nuevas generaciones apuesten por esta actividad económica crítica para la estabilidad de los países.

"Aplicar modelos productivos avanzados y tecnológicamente atractivos es también una vía realista para atraer talento joven y cualificado al sector, algo imprescindible para asegurar su continuidad. Desde Néboda, vemos un futuro en el que la agricultura española combina su conocimiento histórico con soluciones tecnológicas robustas, abriendo paso a un modelo más rentable, sostenible y resiliente.

2026: punto de inflexión

Su objetivo a corto plazo es iniciar la construcción y puesta en marcha de su primera planta industrial a lo largo de 2026, y alcanzar el 100% de su capacidad operativa para 2027. La planta ha sido diseñada para validar la rentabilidad del modelo a escala, "con un enfoque claro en alcanzar el break-even point desde el primer año completo de operación".

"Lograrlo con una única unidad productiva de 1.800 m² de superficie de cultivo nos situaría como una de las primeras empresas del sector en alcanzar este hito, y la primera en hacerlo con su primera escala industrial", puntualiza el CEO.

Eatable Adventures La compañía fue seleccionada en 2023 por Eatable Adventures para su programa de aceleración Spain Foodtech, pasando a formar parte de su portfolio de inversión internacional.

Con ello, Néboda se posicionaría como un referente global en agricultura vertical, demostrando que es posible competir en precio con la agricultura tradicional sin renunciar a la calidad, la sostenibilidad ni la estabilidad del suministro.

En esta meta ha sido clave el reciente cierre de una ronda de financiación de 1,84 millones de euros para escalar su modelo de agricultura vertical industrial.

La propuesta tecnológica de la startup está a la cabeza del sector, pero es en su equipo humano donde reside su capital más valioso.

Néboda está formado por un equipo de ocho personas a tiempo completo, que combina perfiles técnicos, científicos y operativos. "A pesar de ser un equipo reducido, hemos logrado desarrollar una plataforma tecnológica propia, escalar nuestro sistema a nivel preindustrial y validar nuestro modelo con clientes reales".

Equipo humano de la startup gallega Néboda.

"Uno de nuestros grandes logros ha sido demostrar que, con una estructura ágil y altamente cualificada, es posible desarrollar un sistema agrícola tecnológico y automatizado con una eficiencia comparable a estructuras mucho más grandes. Esta eficiencia organizativa es también parte de nuestra ventaja competitiva", profundiza sobre la cuestión el fundador.

En el horizonte ya se vislumbran nuevas llegadas al equipo, derivadas de los planes de puesta en marcha de la planta productiva y la expansión prevista en los próximos años.

"A medida que avancemos hacia la planta industrial, el equipo crecerá progresivamente hasta alcanzar unas 17 personas, cubriendo todas las áreas clave de la operación a gran escala", añade.

"El sector agrícola español se enfrenta a una transformación estructural ineludible. Factores como la escasez de mano de obra, el envejecimiento del campo, las exigencias regulatorias en sostenibilidad y los efectos del cambio climático están presionando los márgenes de la agricultura tradicional como nunca antes". Néboda ofrece tecnología y talento 100% español para buscar soluciones. Un proyecto al que no perder la pista.