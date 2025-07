Didier Toubia ('foodtech' israelí Aleph Farms): "Seguimos innovando porque al progreso no lo esperamos, lo creamos"

Hay entrevistas en persona que se resisten, que ni a la primera, ni a la segunda... ¿quizá en la tercera oportunidad? La intrahistoria de esta conversación con el CEO y cofundador de Aleph Farms, Didier Toubia, arranca en el contexto del estallido de la guerra en Gaza tras los atentados de Hamás en Israel en octubre de 2023.

Las tensiones geopolíticas en la región no han cesado desde entonces y este 2025, la escalada de la tensión entre Israel e Irán ha malogrado de nuevo la entrevista presencial comprometida con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL del emprendedor israelí coincidiendo con su anunciada -y de nuevo anulada- presencia en Valencia en el marco del evento ftalks, el encuentro sobre alimentación del think tank de KM ZERO Food Innovation Hub.

Los ataques entre Israel e Irán en la tercera semana del pasado junio complicaron en extremo la movilidad aérea en la zona y, de nuevo, Didier Toubia, tuvo que excusar su presencia en la cita.

Sin embargo, igual que sucediera en 2023, el emprendedor mantuvo su disponibilidad para conversar con esta redacción en remoto, a la espera de que en un futuro no muy lejano, por fin, la entrevista se pueda mantener en modo presencial.

Toubia es consciente de que precisamente en tiempos complejos, es cuando más hay que reforzar la convicción por llevar adelante los proyectos en los que se cree. Aleph Farms es la prueba fehaciente de ello.

"Nuestro objetivo siempre ha sido hacer del mundo un lugar mejor a través de la alimentación. Esta misión se vuelve aún más urgente en tiempos difíciles. Seguimos innovando y colaborando porque el progreso no es algo que esperamos. Es algo que creamos", mantiene al respecto.

Respecto a la situación en la región, Toubia sabe cómo hacer de la adversidad, una oportunidad para seguir creciendo: "¡El conflicto añade nuevos desafíos! Por otro lado, nos motiva a impulsar cambios positivos y a hacer del mundo un lugar mejor".

La resiliencia del ecosistema startup israelí ha confirmado en estos últimos tiempos, a su juicio, "su resiliencia". "El conflicto plantea verdaderos desafíos, tanto a nivel personal para los equipos como a nivel operativo para muchas empresas. Pero también fortalece nuestro sentido de propósito. En Aleph Farms, hemos profundizado nuestro enfoque en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el poder de la innovación para construir puentes en tiempos de división".

La adaptación de Aleph Farms a esta realidad compleja se ha centrado en fortalecer su red global de socios, "manteniendo la continuidad del negocio mediante operaciones distribuidas y apoyando a nuestro equipo con flexibilidad y atención".

"En Aleph Farms hemos profundizado nuestro enfoque en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el poder de la innovación para construir puentes en tiempos de división"

"Nos guía una mentalidad nacional más amplia que define gran parte de la cultura de innovación de Israel: cumplir, pase lo que pase. Ese espíritu nos ha ayudado a mantenernos enfocados, avanzar y ser responsables de nuestra misión".

De hecho, las tensiones geopolíticas actuales en algunas partes del mundo como como Ucrania, Oriente Medio o Taiwán ponen de manifiesto, insiste Toubia, en "la necesidad de asegurar alimentos de calidad a las poblaciones locales, independientemente de las cadenas de suministro globales".

Producto Aleph Cuts de la startup Aleph Farms.

"Esto implica equilibrar la producción local con las importaciones en regiones del mundo donde se importa gran parte de las proteínas. Dadas las limitaciones climáticas y de recursos de esas regiones, se necesitan nuevos sistemas de producción, como los basados en células", argumenta.

Y ese es el campo en el que la startup israelí destaca a escala mundial con un proyecto que vive un momento apasionante en la transformación alimentaria que persigue.

"La necesidad de garantizar alimentos de calidad a la población implica equilibrar la producción local con las importaciones en regiones del mundo de se importa gran parte de las proteínas"

Aleph Farms ha alcanzado varios hitos tecnológicos de alcance global con el desarrollo de Aleph Cuts, su icónico filete cultivado en laboratorio.

"Estos logros incluyen el cultivo exitoso de células musculares animales completas sin modificación genética, el desarrollo de un medio de crecimiento sin suero y el uso de una matriz vegetal personalizada, elaborada mediante extrusión, un proceso de cocción que utiliza calor y presión para mejorar la textura y la digestibilidad. En conjunto, estos avances permiten precisión, consistencia y valor nutricional en cada corte", indica el cofundador.

Laboratorio Aleph Farms.

El resultado es un producto "limpio, magro y rico en proteínas, con sabor natural y una textura satisfactoria, elaborado sin agentes enmascaradores, antibióticos ni hormonas". Y es que según insiste el CEO, Aleph Cuts no replica la carne convencional, sino que representa una nueva categoría de proteína animal cultivada a partir de células, "diseñada para el consumidor consciente de hoy".

Su producto está diseñado para quienes "valoran la transparencia de los ingredientes, la integridad nutricional y el abastecimiento ético". El producto no contiene aditivos ultraprocesados y está en línea con lo que nuestro cuerpo está biológicamente capacitado para digerir. Estos hitos reflejan su convicción de que "la innovación alimentaria debe mejorar la forma en que los alimentos nos nutren, no solo su elaboración".

Científicos de Aleph Farms analizan una muestra en el microscopio. Daniel Elkayam

Entre sus próximos mercados objetivo estáSingapur, Suiza, el Reino Unido y la UE, incluyendo España. Cada uno presenta un proceso regulatorio ligeramente diferente, y la foodtech israelí trabajar estrechamente con las autoridades locales "para garantizar la transparencia, la coherencia científica y el cumplimiento normativo".

"En Singapur, Suiza y el Reino Unido, nos encontramos en etapas avanzadas de compromiso regulatorio. En Suiza, trabajamos junto a Migros, uno de los minoristas de alimentos más confiables del país, para apoyar la futura entrada al mercado y la preparación local", indica.

Alianzas estratégicas: la clave

Por su parte, en Estados Unidos, seguimos monitoreando los avances a nivel federal y estatal, especialmente en materia de etiquetado y definición de categorías. Si bien la Unión Europea avanza con más cautela, nos estamos preparando para un compromiso a largo plazo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y los estados miembros a medida que las vías regulatorias se vuelven más claras".

Las alianzas estratégicas son fundamentales para su enfoque de penetración en el mercado. "Normalmente, las nuevas categorías se crean solo cuando las grandes empresas entran en el mercado. También son fundamentales para el modelo de producción de Aleph Farms, basado en la reducción de activos".

"La Unión Europea avanza con más cautela; nos estamos preparando para un compromiso a largo plazo con la EFSA y los estados miembros a medida que las vías regulatorias se vuelven más claras"

La compañía trabaja con líderes del sector como Cargill, Thai Union, Migros, Strauss y Givaudan en toda la cadena de valor, desde la I+D hasta la producción y la distribución. Estas colaboraciones aceleran su comercialización al aprovechar la infraestructura existente, el conocimiento regulatorio y el acceso al mercado.

Además, facilitan el intercambio de conocimientos que beneficia a todo el ecosistema de la carne cultivada, especialmente en regiones como Asia y Europa, donde las alianzas público-privadas desempeñan un papel fundamental en la innovación alimentaria.

Sostenibilidad integrada en la producción

En un momento en que hacer un uso más racional de los recursos naturales se convierte en prioritario con la emergencia climática tocando a la puerta, la apuesta por la sostenibilidad se convierte en uno de los puntos fuertes de su proyecto, ya que está integrada en su diseño de producción.

"Cultivamos células con insumos significativamente menores que la carne convencional, sin antibióticos ni suero fetal bovino, y utilizamos un medio de cultivo optimizado en cuanto a costos e impacto ambiental".

"Nuestro enfoque de bajo consumo de activos prioriza a los socios de producción locales, reduciendo las emisiones del transporte y mejorando la resiliencia de la cadena de suministro. A medida que crecemos, nos comprometemos con las energías renovables y con evaluaciones transparentes del ciclo de vida para monitorear el uso de energía, las emisiones y la eficiencia de los recursos. Esto nos permite adaptarnos y mejorar a medida que diversificamos nuestras líneas de productos y nos expandimos a nuevos mercados", relata el CEO.

Pese a esa apuesta por la innovación y la sostenibilidad, convencer al consumidor, sobre todo a aquel que se mantiene escéptico frente a la carne cultivada, es uno gran desafío para las compañías de proteínas alternativas como Aleph Farms.

Experimentación frente a 'palabras'

Para contrarrestar este desafío, la startup se basa en la experimentación en primera persona de los consumidores, más que en las palabras, y pone a los millenials entre su early adopters.

"Nos centramos en la transparencia, el sabor y la experiencia. Nuestra estrategia comienza en la alta gastronomía, donde los mejores chefs presentan Aleph Cuts directamente a los consumidores a través de menús cuidadosamente seleccionados y entornos culinarios de confianza. Este enfoque permite a las personas conectar con la carne cultivada no como un concepto, sino como un alimento de alta calidad y placentero".

"Buscamos generar confianza a través de la experiencia, no de explicaciones. En lugar de basarnos en argumentaciones técnicas, invitamos a probar el producto para sacar tus propias conclusiones"

"Hemos trabajado arduamente para segmentar el mercado y así centrarnos primero en los consumidores que representan a nuestros early adopters: millennials, urbanos, con estudios y con ingresos disponibles relativamente altos".

Nuestra comunicación enfatiza formatos familiares, ingredientes limpios y la alineación con valores personales como la salud, la sostenibilidad y la ética. Buscamos generar confianza a través de la experiencia, no de explicaciones. En lugar de basarnos en afirmaciones técnicas, invitamos a las personas a probar el producto y sacar sus propias conclusiones.

Equipo directivo de Aleph Farms (de izquierda a derecha): Shulamit Levenberg, Didier Toubia y Neta Lavon Rami Shalosh

Por otra parte, la reciente disminución global de la inversión en el sector de las proteínas alternativas en los últimos años es otro de los puntos en los que la startup se ha centrado para mantener su dinamismo en el mercado.

"La recesión en todo el sector ha puesto de manifiesto la necesidad de una ejecución enfocada y un uso disciplinado del capital. Entre 2024 y 2025, recaudamos 30 millones de dólares y optimizamos nuestras operaciones en torno a un modelo basado en la colaboración y con pocos activos".

Esto ha reducido la intensidad del capital y aumenta su flexibilidad. "Nuestro enfoque pasó de priorizar la escala a priorizar la rentabilidad. Estamos priorizando mercados y colaboraciones con marcos regulatorios claros, infraestructura de apoyo y alineación estratégica, lo que nos permite maximizar los márgenes con confianza a pesar de los desafíos generales del mercado".

Esa capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos, propia e inherente en toda startup, cobra en Aleph Farms más sentido si cabe. Su capacidad de resiliencia continúa siendo su capital más valioso, junto a su equipo.

Esa filosofía de vida nos conducirá hasta esa tercera oportunidad de encontrarnos, por fin, en persona para seguir descubriendo su proyecto y su misión. Seguro que más pronto que tarde.