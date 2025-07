Fede Sainz de Robles (Sepiia): "Existimos porque España ha generado un gran ecosistema de innovación en el textil"

Para un emprendedor convencido del impacto de su proyecto, que una institución como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconozca tu apuesta innovadora se convierte en una validación en toda regla a tu proyecto y una inyección de energía para afrontar los retos del futuro.

Si, además, tu iniciativa está relacionada con la moda, un sector tradicional que la innovación está transformando con nuevas tecnologías aplicadas a los tejidos mucho más acordes con este nuevo contexto de emergencia climática y uso más racional de los recursos naturales, el tema roza la cuadratura del círculo.

De ahí que cuando hace unos días Fede Sainz de Robles, CEO de Sepiia e ingeniero de formación, recibió la llamada de la ministra Diana Morant, no pudiera salir de su asombro. "Me llamó su secretaria y me preguntó si podía pasarme con la ministra, que tenía algo que decirme".

El tono de voz del emprendedor todavía refleja la emoción que le produce recordar ese momento. "Me dijo que habían estado siguiendo nuestro proyecto desde hace tiempo, se interesó por nuestros avances tecnológicos y nos agradeció el esfuerzo que venimos realizando para llevar la innovación al sector textil español", explica Fede Sainz de Robles en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Sepiia ha sido galardonada con el Premio Nacional de Innovación en la modalidad 'Pequeña y Mediana Empresa Innovadora' y no, el hecho de que se haya elegido precisamente una empresa del sector de la moda no es un hecho baladí, sino que infiere todavía más importancia a la distinción.

Así lo reconoce el ingeniero quien, recalca en varios momentos de la entrevista con esta redacción, que le hace tanta ilusión que haya sido Sepiia la elegida, como el sector al que pertenece.

"Nosotros existimos porque en España se ha construido un ecosistema de innovación en el sector textil de gran valor: centros de investigación, parques tecnológicos, universidades, etc. Venimos tiempo trabajando y me alegra sobremanera que este premio de Sepiia ayude a visibilizar el trabajo y esfuerzo de los últimos años".

"Que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de un premio a una empresa de textil valida de algún modo que hay sectores que tal vez sean más tradicionales, pero donde se puede innovar todavía muchísimo y donde esta innovación puede generar, además, un impacto muy positivo en las personas y el entorno", reitera Sainz de Robles.

Según indica el emprendedor, "hay empresas que estamos tratando de dar una vuelta a este sector tan importante en España, pero donde la innovación no se ha introducido tanto en la parte de producto, como en ver de qué forma se puede fabricar más rápido y más barato, y no tanto a cómo hacer tejidos más innovadores que beneficien a las personas".

"A lo largo de la vida, pasamos muchísimo tiempo en contacto con la ropa, está más que justificado buscar tecnologías que permitan que los tejidos mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas", argumenta.

Cabe recordar que en 2024 el premio recayó en la compañía Biolan Microbiosensores, gracias a su nueva generación de biosensores, que dotan de conectividad, almacenamiento en la nube y gestión inteligente de datos.

Un premio de 50.000 euros

El carácter de estas distinciones del Ministerio es honorífico, salvo la modalidad que ha ganado Sepiia, de 'Pequeña y Mediana Empresa Innovadora', dotada con 50.000 euros. Fede Sainz de Robles reconoce que esperan la entrega del galardón por parte de sus Majestades los Reyes con mucha ilusión, dado que será una experiencia única tanto personal como profesional para la startup.

La aventura emprendedora de Sepiia ha supuesto para la industria de la moda en España una bocanada de aire limpio tanto por su puntera tecnología para fabricar ropa con características innovadoras y sostenibles.

Prendas que no se manchen, ni se arruguen, ni absorban el olor del entorno y, ya en esta última etapa, piezas de ropa que se adaptan a las fluctuaciones meteorológicas con "inviernos cada vez más fríos y veranos, más cálidos", apostilla el CEO.

La compañía, nativa digital, ha encontrado en los últimos años en la combinación de canal online y tiendas físicas, la fórmula del éxito. "Estamos presentes en Madrid y Barcelona con tienda física, también hemos comenzado hace unos meses a trabajar con El Corte Inglés y en el horizonte hay otros proyectos de abrir nuevas tiendas como podría ser Valencia".

Pese a que nacimos como empresa nativa digital, el canal físico también nos está reportando un resultado muy positivo, y lo vamos a mantener y potenciar", indica Sainz de Robles.

Pese a que España es su mercado prioritario, Sepiia ya mira al exterior y cuenta con un showroom en el Norte de Europa alineado con su intención de ir abriendo nuevos mercados entre nuestros países vecinos.

Sin lugar a dudas, un ejemplo de talento emprendedor e innovador español que está transformando de la mano de la ciencia y la tecnología un sector determinante para la economía española.