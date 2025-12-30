Del auge de las 'megarrondas' y el pinchazo en fases tempranas al impacto de la IA y la encrucijada de la coinversión

La financiación sigue siendo un hándicap para las startups más tempranas, aunque se confirma un auge de las inversiones en proyectos más maduros.

Lograr la financiación necesaria para abordar cada una de las fases de un proceso emprendedor es uno de los mayores desafíos para el ecosistema startup.

En plena ola de la inteligencia artificial y con una incertidumbre geopolítica -donde la tecnología es una pieza estratégica- que no lleva visos de aflojar en 2026, el sector del capital no ha abandonado en España el denominado 'invierno inversor', pero es a todas luces aceptado que hay un mayor interés por las startups más maduras.

Si atendemos a la frialdad de las cifras y a falta de conocer el balance oficial de cierre de año, el último informe de la Fundación Innovación Bankinter referente a los tres primeros trimestres de 2025 ya indicaba precisamente esta lectura.

Aunque todo indica que el montante total de la inversión en startups españolas será inferior al de 2024, hay un claro aumento de las operaciones en proyectos más avanzados o maduros, lo que se conoce como series C o megarrondas. El informe de la Fundación Innovación Bankinter señala un incremento 26% en la inversión de operaciones de serie C -entre los 20 y los 50 millones-, hasta los 682 millones de euros.

Por su parte, las megarrondas, operaciones por encima de los 50 millones, han ascendido a 47, copando casi la mitad de la inversión realizada, según la misma fuente.

El 'invierno inversor' sigue en fases 'seed' y 'preseed'

El auge del interés del capital por aquellos proyectos más avanzados contrasta con el pinchazo que ha sufrido la inversión por el otro extremo, las fases más tempranas, que a diferencia de sus homólogas más avanzadas, siguen sufriendo los efectos de un largo 'invierno inversor'.

En concreto, las inversiones en este tipo de compañías que atraviesan etapas más iniciales se ha contraído un 12%.

Este escenario pone sobre la mesa otra realidad que ha quedado reflejada en el año que estamos a punto de despedir: la necesaria construcción de un marco normativo y regulatorio que impulse el papel de los business angels españoles, un talento que, en un momento tan incierto y cambiante, el sector emprendedor y tecnológico no puede dejar pasar.

El nuevo tablero geopolítico a escala global, donde cada actor protagonista está exhibiendo un modelo propio de desarrollo y aterrizaje de la IA, exige Europa de definir qué hoja de ruta quiere seguir en adelante.

La apuesta europea por la regulación de la IA -con la reciente propuesta de relajar las normas de IA, ciberseguridad y protección de datos resonando en el ecosistema- es una cuestión no resuelta que, atendiendo al último informe de Atomico 'State of European Tech' 2025, tiene cada vez menos apoyo por parte de los fundadores de startups europeos y españoles.

Según este documento, que se utiliza cada año a modo de radiografía del sector tecnológico e innovador en Europa, casi el 70% de los fundadores dice que el entorno regulatorio de Europa "es demasiado restrictivo".

Esta cuestión no pasó desaparecibida, como no podía ser de otra manera, por el BIGBAN Investors Congress, el evento de la red de privada de inversores -una de las más influyentes en España-.

La cita sirvió para que el sector del capital privado en España destacara la mayor receptividad de la Administración pública europea y española para favorecer la construcción de "campeones tecnológicos" en la región.

Los inversores privados temen el estancamiento del desarrollo del emprendimiento innovador europeo por la regulación europea en temas como la IA.

Expertos de los principales fondos de capital riesgo y business angels, aplaudieron ese cambio de tendencia sobre el reto que nos ocupa, aunque también exhibieron las asignaturas pendientes que quedan.

"Hemos notado un cambio de ciclo. El regulador ha escuchado al mercado. En todas las mesas de debate esto está ya presente, la pregunta es ¿llegaremos aún a tiempo?", explicaba Paloma Castellano, directora de Wayra Spain, un referente en el ecosistema.

Conseguir una mayor participación de los fondos de pensiones y los seguros en la inversión en startups para traccionar con la inversión pública es otra de las cuestiones pendientes.

Pero no las únicas. Para poder forjar esos campeones tecnológicos a los que aludían los inversores participantes en el BIGBAN Investors Congress hace falta también que el business angel goce de un marco normativo y fiscal que favorezca su mayor participación, sobre todo en esas fases iniciales que no terminan de obtener la financiación necesaria y que, además, está reduciendo el interés del emprendedor por poner en marcha nuevos proyectos.

El Informe GEM España 2024-2025, presentado por el Observatorio del Emprendimiento de España (OEE) el pasado julio, constata este estancamiento. "El emprendimiento potencial se estanca en España", destacó Nuria Calvo Babío, directora Técnica del proyecto GEM en España.

Durante 2024 el porcentaje de personas con intención de emprender se mantuvo en un 11,2 %,la misma ratio que el año anterior. Las dificultades para acceder a la financiación continúa siendo una de las principales causas, más si cabe, en esos difíciles momentos de la puesta en marcha de los proyectos.

El valor del 'business angel'

Y es ahí donde el business angel es más valioso. Por el dinero que aportan, pero, sobre todo, por esa labor de mentoría, asesoramiento y acompañamiento que es difícil cuantificar en una cuenta de resultados y que trasciende el plano meramente económico.

Precisamente, como ya publicó recientemente DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, la European Business Angel Network (EBAN) ha propuesto a Europa un nuevo marco de coinversión que mejore la competitividad frente a EEUU y Asia en financiación en fases iniciales y refuerce la soberanía tecnológica.

La presidenta de AEBAN, Marta Huidobro, explicaba hace unos días a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL esta encrucijada: España aplaude -de hecho se ha sumado- a la propuesta europea, pero lamenta que "nos encuentre sin un programa público nacional de coinversión con business angels, que esté en funcionamiento y rodado para que el sistema de coinversión paneuropeo nos permita salir desde una posición de partida aventajada para aprovechar la nueva coyuntura que podría surgir a corto y medio plazo".

A ello, los business angels suman otra asignatura pendiente: la construcción de un marco normativo y exenciones fiscales que favorezca la inversión agrupada, un tema que vienen defendiendo desde hace años y que la era post-Ley de Startups no ha acabado solucionando.

En definitiva, un año intenso para el sector del capital que dará paso a otro ejercicio con numerosos frentes abiertos y donde todas las piezas del ecosistema serán necesarias para afrontarlos con garantías.