Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots: el nuevo cuarteto disruptor del aeropuerto de Castellón

Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots son las startups que se unen al programa.

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro nuevas startups —Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots— han sido seleccionadas para la segunda edición del ESA BIC Valencia Region en el aeropuerto de Castellón. Estas empresas recibirán apoyo económico, legal, formativo y tecnológico durante 12 a 24 meses para desarrollar sus proyectos innovadores en el sector aeroespacial. Las soluciones van desde software para mejorar comunicaciones satelitales y reconfiguración autónoma de satélites, hasta drones de largo alcance y robots autónomos para limpieza urbana. El programa ESA BIC Valencia Region ha demostrado éxito, con las startups de la primera edición aumentando un 56% su facturación y sextuplicando la captación de inversión.

El aeropuerto de Castellón continúa ejerciendo su capacidad para atraer e impulsar talento emprendedor alrededor del floreciente sector aeroespacial español, un área que atraviesa un momento dulce y que está llamado a despuntar todavía más en los próximos años.

Según han comunicado fuentes de la infraestructura aeroportuaria este 31 de marzo, ya se conoce el nombre de las cuatro startups seleccionadas para formar parte de la segunda edición del ESA BIC Valencia Region, la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunidad Valenciana. Estas compañías se suman a las cuatro startups integrantes de la primera edición.

Así lo ha comunicado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha detallado que las compañías elegidas son Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots.

El comité de selección lo han integrado representantes de las entidades promotoras de la iniciativa: la Agencia Espacial Española (AEE), la Agencia Espacial Europea (ESA), el Aeropuerto de Castellón y ValSpace.

Raquel París ha manifestado su satisfacción con la incorporación de estas cuatro startups al ESA-BIC Valencia Region, "una iniciativa que pretende fomentar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas del ámbito aeroespacial en la Comunidad Valenciana, además de posicionar el Aeropuerto de Castellón como un espacio de oportunidad para el sector".

La directora general ha explicado que el siguiente paso es la formalización de los contratos con las empresas para su adhesión al programa. Una vez cumplimentado este trámite, arrancará la fase de incubación de las cuatro empresas emergentes, que recibirán asesoramiento y respaldo económico, legal, formativo y tecnológico para desarrollar sus proyectos.

El programa de acompañamiento a estas cuatro empresas tendrá una duración de entre 12 y 24 meses, dependiendo de los proyectos que han presentado, y toda la formación se impartirá en el Aeropuerto de Castellón.

La directora general de Aerocas ha destacado el éxito de la primera edición, en la que participan las empresas Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies y Nerva Technologies.

Prueba de ello, ha señalado, es que bajo el paraguas del ESA BIC estas startups han aumentado un 56 % su facturación, han sextuplicado la captación de inversión e incrementado en un 50 % el número de empleados.

Empresas participantes en la segunda edición

Collimate desarrolla soluciones de software dirigidas a la mejora de las comunicaciones de las redes de satélites, reduciendo costes y mejorando la rentabilidad de las empresas de satélites. Su tecnología permite que la información llegue a la Tierra en la mitad de tiempo.

La tecnología software de Synaptyx permite reconfigurar satélites haciendo que puedan adaptarse en tiempo real y operar de forma autónoma. Esto elimina errores humanos, aprovecha mejor la señal y garantiza que las comunicaciones de seguridad y defensa nunca se corten.

Valyra Aerospace desarrolla drones de largo alcance que combinan autonomía, versatilidad y soberanía tecnológica europea. Estos dispositivos están orientados a la vigilancia y transporte en zonas remotas o marítimas.

Umibots transforma la limpieza urbana con robots autónomos que reducen emisiones y optimizan recursos, generando informes detallados de impacto ambiental. Esta herramienta favorece que los municipios modernicen sus servicios de forma sostenible y rentable.

El ESA BIC Valencia Region ha sido promovido por la Generalitat, a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace y la Dirección General de Innovación, y por la Agencia Espacial Española (AEE). Además, cuenta con cerca de 40 entidades colaboradoras, entre organizaciones empresariales y profesionales, universidades, institutos tecnológicos y empresas.

El programa tendrá al menos tres ediciones y permitirá impulsar un total de doce proyectos empresariales. La convocatoria para la tercera edición se lanzará a finales del presente año.