Adiós a la brecha entre 'corporates' y pymes en la alimentación: la inteligencia artificial tiene la llave

De izquierda a derecha: Rafael Llanes, Head of Spain ML6; Juan García, CEO y fundador de Exponentia; Cristina Gil Rey, CEO de Milbrait & Azura Tech y Jorge Laderas, Data & AI Group Manager de Dacsa, en la mesa redonda 'Transformando la alimentación con IA' en ftalks25.

La inteligencia artificial continúa este 2025 marcando la agenda del sector tecnológico a escala global y ftalks25, el evento impulsado por KM ZERO Food Innovation Hub no podía pasar por alto el impacto de esta tecnología en el sector agroalimentario actual y en el profundo proceso de transformación en marcha para definir la que será la alimentación del futuro.

El mayor foro sobre esta temática de Europa, celebrado este 18 de junio en Valencia, ha vuelto a reunir a investigadores, expertos en agroalimentación, emprendedores e inversores especializados para intercambiar ideas y fomentar sinergias.

La cita se ha desarrollado en un momento especialmente complejo para la industria y el resto de actores de la cadena alimentaria, marcada por el contexto geopolítico, las consecuencias del cambio climático y el impacto de nuevas tecnologías.

Y ahí la inteligencia artificial constituye la tendencia tecnológica que más profundamente está cambiando la economía y el modo de vida de la sociedad de nuestro tiempo. Las interacciones de los seres humanos con la IA están impactando en cómo nos relacionamos, aprendemos, trabajamos, define nuevos nichos de mercado y, en definitiva, brinda al mismo tiempo grandes oportunidades e ineludibles desafíos.

Expertos de primer nivel en aplicaciones de inteligencia artificial han ahondado en estas cuestiones en la mesa redonda Transformando la alimentación con la IA, conformada por Rafael Llanes, head of Spain de ML6; Juan García, CEO y fundador de Exponentia; Cristina Gil Rey, CEO de Milbrait & Azura Tech y Jorge Laderas, Data & AI Group Manager de Dacsa.

La implementación de la IA en el sector de la alimentación es un proceso ya en marcha, pero todavía tiene un largo recorrido por delante. Así ha quedado patente por parte de los participantes de la mesa redonda quienes han detallado que tanto para la gran corporación agroalimentaria como para la pequeña y mediana empresa existe un amplio abanico de oportunidades con esta tecnología tan disruptiva.

En esta línea, la IA se convierte en "mucho más que una herramienta", al exigir un "cambio de hábitos" en las corporaciones, un tipo de empresa que centra sus inversiones en materia de IA tanto en "la experiencia del consumidor final como en el análisis de los datos" para una mayor eficiencia, como ha defendido Rafael Llanes desde ML6.

La pyme debe plantear retos realistas

En esta línea, Jorge Laderas (Dacsa) ha alertado de los riesgos de implementar la IA sin una tecnología madura para ello y sin disponer de una estrategia clara que permita ir más allá del proyecto piloto.

No es sencillo por la rapidez en que avanza esta tecnología saber dónde aplicarla para generar valor y no perderse en el intento. Y esta necesidad es compartida por grandes y pequeñas empresas. De ahí que "colaborar y contar con socios de confianza que te ayuden a andar este camino es básico", ha apuntado Juan García desde Exponentia.

Entre los casos de uso que ya son una realidad y que están demostrando el valor añadido de la IA, la CEO de Milbrait & Azura Tech, Cristina Gil Rey, ha explicado el beneficio de esta tecnología en las colectividades de las grandes empresas y cómo su implementación está ayudando a reducir el desperdicio alimentario.

Gil ha incidido en el potencial de la IA Generativa para avanzar en estos casos de uso a partir de ahora.

Foto de grupo de la mesa redonda 'Transformando la alimentación con IA' este 18 de junio en La Harinera de Valencia.

Pero, ¿qué ocurre con la pyme, el eslabón más débil de la cadena en la transformación digital en marcha? Los expertos son conscientes de las limitaciones de este tipo de compañías -que conforman la mayor parte del tejido empresarial en España-, pero están convencidos de que la IA permitirá dar la vuelta a la situación y convertir sus debilidades en fortalezas.

"La inteligencia artificial va a permitir reducir la brecha entre las grandes corporaciones y las pymes en la alimentación", ha sostenido Rafael Llanes de ML6. Por su parte, Juan García de Exponentia ha asegurado que la pyme debe ser realista y poner el foco en "el para qué" quiere la IA.

El poder de la inteligencia colectiva

La jornada ha comenzado con la intervención de Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, quien ha hecho referencia al Informe Draghi para recalcar la vulnerabilidad del sistema alimentario por su dependencia en factores como el agua, la tierra, el transporte, la regulación y las relaciones internacionales.

En esta línea, ha citado la reciente reunión del think tank alimentario The Food Changemakers, y en particular, su sesión sobre geopolítica conducida por Bernabé Gutierrez, para destacar recomendaciones para sobreponerse a este escenario, como la diversificación de las cadenas de suministro, el acercamiento de la producción al consumo y la importancia de sobreponer la seguridad frente a la eficiencia.

Beatriz Jacost, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, en la apertura de ftalks25.

"Juntos somos más fuertes. Y ese es el poder de la inteligencia colectiva de una comunidad global como la de KM ZERO para afrontar los desafíos de la cadena alimentaria", ha afirmado Jacoste.

Tras esta intervención, ftalks se convirtió en el marco de presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación de España (ENA) por parte de José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"España es una potencia alimentaria reconocida a nivel internacional. Con la Estrategia Nacional de Alimentación damos un paso firme para consolidar ese liderazgo. Apostamos por un sistema alimentario sostenible, innovador y resiliente que garantice nuestra relevancia global y el acceso a alimentos saludables y de calidad para todos los ciudadanos", ha destacado Herrero en su exposición.

La alimentación para vivir más y envejecer mejor

Por otra parte, la estrecha relación entre la alimentación y la esperanza de vida se ha convertido en uno de los temas más destacados sobre la salud humana abordado durante el evento, a través de la conferencia Longevidad y Nutrición Avanzada impartida por el doctor Vicente Mera, jefe Medicina Interna en SHA Wellness Clinic y uno de los mayores expertos en medicina antiedad de la actualidad.

"La nutrición avanzada ya permite alimentarnos según nuestra condición genética y estilo de vida. Esta condición genética es variable, pero hoy por hoy pueden hacerse estudios a precios razonables que nos dan mucha información para adaptar la alimentación a cada persona", ha explicado el experto, quien ha destacado el papel de los nuevos alimentos y los alimentos tradicionales para mejorar la esperanza de vida.

El experto Vicente Mera en ftalks Food Summit Valencia 2025.

"Los nuevos alimentos están demostrando su capacidad de mejorar la longevidad y la calidad de vida. Por ejemplo, los alimentos creados a partir de fermentación de precisión son muy recomendables y beneficiosos, salvo algunas excepciones. Lo primordial es comer menos y mejor en cuanto a calidad de alimentación, añadiendo súper-alimentos como el aceite de oliva, el miso o la quinoa, además de moderar la ingesta de anti-alimentos, como el azúcar, el gluten o la sal".

Future Market: un escaparate 'agrifootech'

Paralelamente al desarrollo de las conferencias, la séptima edición de ftalks Food Summit ha vuelto a contar con uno de los mayores escaparates para emprendedores del sector agrifoodtech, el área de exhibición Future Market, organizada en colaboración con el ICEX.

En este espacio, empresas vinculadas a la innovación en alimentación, sector primario y salud han expuesto desarrollos como cervezas funcionales sin alcohol, creadas por la foodtech francesa Goxoa; formatos innovadores de comida completa y saludable en polvo, desarrollados por la startup bilbaína Yüit; comida natural y saludable para perros y gatos elaborada con ingredientes 100% naturales, presentada por la empresa catalana Food for Joe; una plataforma que analiza los riesgos para el sector agrario mediante imagen satelital e IA, desarrollada por la tecnológica valenciana Coolx; o una aplicación móvil diseñada para recomendar planes nutricionales personalizados en base a los datos metabólicos de cada persona, lanzada por la startup eHealth Glucovibes, nacida en San Sebastián.