VDS reúne inversores con una cartera de más de 250.000 millones en fondos de capital privado para startups

La séptima edición de VDS ha conseguido reunir inversores con una cartera de más de 250.000 millones de euros en fondos de capital privado para startups.

El encuentro tecnológico internacional que se ha celebrado durante los días 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ha contado con la participación de fondos de inversión de máximo nivel como VisionFund de Softbank con más de 100 mil millones bajo gestión y que cuenta en su portfolio inversiones destacadas como NVidia, Uber o Slack. También Pegasus Tech Ventures con 260 millones invertidos y 72 exits entre ellas Airbnb, Twitter o SpaceX.

Otros de los fondos que han estado presentes son EQT Partners, un grupo de inversión sueco dueño de Idealista, Parques Reunidos y Solarpack, que cuenta con una veintena de fondos de capital riesgo invertidos y ha invertido en 20 años más de 210.000 millones de euros; Archimed, que cuenta con 5 fondos y es uno de los inversores líderes globales en Salud, y Fondo de Fondos de México, que desarrolla su trabajo a través de nueve vehículos de inversión con el respaldo y la marca del agente de inversión del Gobierno Federal como inversionista ancla.

Además, también han asistido a VDS2024 Techstars, Early Bird, GP Bullhound, Plus & Play, Breega, CusCapital Partners, Seaya, FNDX VC, NXTP Ventures, entre muchos otros superando la cifra de 700 inversores.

La séptima edición de VDS ha continuado con su tendencia de crecimiento y este año ha vuelto a batir récords en asistentes internacionales. VDS2024 ha aumentado su participación internacional un 65% alcanzando un 35% de asistentes internacionales. De los 12.000 profesionales que han visitado el encuentro, más de 4.000 son extranjeros.

La edición más internacional

Un año más, este evento tecnológico internacional ha incrementado el número de visitantes extranjeros, con un crecimiento de 80 nacionalidades en 2022, 91 en 2023 hasta los 110 países de este año.

Además, en los principales escenarios del evento, el 52% de los ponentes han sido internacionales, como el creador de YouTube, Steve Chen; la fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG, Randi Zuckerberg; Juan Antonio Samaranch, vicepresidente internacional del Comité Olímpico Español, o Constantijn van Oranje, Príncipe de Países Bajos y enviado especial de Techleap.

Más de 2.500 startups y 1.500 corporaciones han podido conectar con los principales agentes del ecosistema tecnológico mundial para generar conexiones, sinergias y oportunidades de negocio. Estas cifras han consolidado a VDS como uno de los eventos tecnológicos internacionales más importantes de Europa y una plataforma que transforma Valencia en un centro tecnológico global.

Además, en el marco de VDS, Startup Valencia e Innovation Quarter firmaron un acuerdo de colaboración para promover la innovación, la internacionalización y la inversión en sus ecosistemas. El acuerdo busca fortalecer sus comunidades de startups y emprendedores mediante programas conjuntos, posicionando a Valencia y Zuid-Holland como centros internacionales de innovación y atracción de talento e inversión. En la firma del acuerdo participaron Chris Van Voorden, head of Internationalization, y Nacho Mas y Krloos Rivera, CEO y asesor Estratégico de Startup Valencia, respectivamente.

Competición internacional de startups y reconocimientos de VDS

De las 800 startups provenientes de 65 países que participaron en la competición internacional de startups de VDS, se proclamó ganadora en la categoría Early Stage HULO.ai, startup fundada en Países Bajos cuya misión es proporcionar una solución global para mejorar el suministro sostenible de agua mediante algoritmos que detectan fugas. En la categoría Growth Stage, el galardón fue para Smart Point que ofrece soluciones impulsadas por IA para digitalizar la infraestructura minorista y urbana, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Además, la startup seleccionada para participar en las semifinales de la Startup World Cup organizada por Pegasus Tech Ventures, la competición de startups más grande del mundo que ofrece un premio de inversión de un millón de dólares al ganador, es DISS-CO del sector legaltech, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, que combina IA con tecnología blockchain para cumplimiento normativo y mitigación de riesgos.

La afluencia de público internacional a VDS ha roto este año todos los récords.

Durante el VDS Valencia Forum, la alcaldesa de Valencia María José Catalá, hizo entrega a Hortensia Roig, presidenta de EDEM, del premio honorífico 'VDS City of Valencia', en reconocimiento a su labor de promoción del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo duro impulsando la Marina de Empresas, el principal centro emprendedor del Mediterráneo.

También fue reconocida con el premio honorífico VDS2024 entregado por Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, a Ana Maiques, CEO y cofundadora de Neuroelectrics y líder mundial por su carácter inspirador y trayectoria profesional. Maiques, está considerada como una de las 50 mujeres más inspiradoras de Europa y lidera un proyecto centrado en terapias para paliar enfermedades neurológicas como la depresión, la epilepsia o el Alzheimer.

Además, se entregó el premio del hackathon The Challenge. Se trata de un proyecto organizado por Startup Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències en colaboración con HP, Elewit, Mapfre y Naturgy. El equipo ganador fue el de Naturgy.

VDS2024, una edición con foco en la IA

Esta edición apostó por analizar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está transformando e impactando positivamente en la sociedad. Para ello reunió a líderes mundiales en IA con el objetivo de que ofrezcan respuestas a las necesidades que genera esta tecnología que está revolucionando el mundo en todos los aspectos: desarrollo, integración, aplicación e inversión.

Una de las principales ponencias sobre esta materia fue la de Randi Zuckerberg. La fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG habló sobre los pros y los contras del uso generalizado de la IA y ofreció una guía completa sobre cómo aprovechar las herramientas de IA para impulsarse a uno mismo y a la empresa hacia el futuro.

Joaquín Cuenca, CEO de Freepik; junto con Álvaro Martínez, CEO de Luzia, y Carlos Santana, socio de la empresa de capital de inversión EQT Partners, debatieron sobre el liderazgo en IA y el camino que está tomando. También Armand Ruiz, vicepresidente de IA de Producto de IBM habló sobre el futuro del trabajo a través de la IA.

VDS2024 ha acogido más de una veintena de charlas sobre inteligencia artificial que han buscado analizar el papel de esta tecnología en múltiples ámbitos y sectores. Cómo abordar los desafíos de financiación en IA, el impacto de la IA en la gestión de personas o los desafíos éticos y legales de la IA para el sector audiovisual son algunos de los temas que se han desarrollado en tres de los 7 escenarios del encuentro: Main Stage, Santander Stage, con el Banco Santander como sponsor principal, y el Audiovisual Stage apoyado por la Generalitat Valenciana, Ciudad de la Luz y Film Comission de la Comunitat Valenciana.

También la sostenibilidad ha sido un tema destacado en VDS y ha contado con un escenario propio para debatir y reflexionar: el Green Stage, promovido por el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Capitalidad Verde Europea de la ciudad en 2024. El papel de los gobiernos en la transformación de las ciudades para el futuro o en el desarrollo y crecimiento de proyectos centrados en la sostenibilidad en Europa han ocupado algunas de las ponencias que allí se han celebrado.

Apoyo institucional en inauguración y clausura

La alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, Mª José Catalá; la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, y Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación de la Diputación de Valencia, participaron el primer día del encuentro en la inauguración institucional de VDS junto a Juan Luis Hortelano y Nacho Mas, presidente y CEO de Startup Valencia, respectivamente; Hortensia Roig, presidenta de EDEM, y Miguel Ángel Franco, director regional de Banco Santander, participaron en la charla Valencia Forum.

La ceremonia de clausura de VDS2024 contó con la presencia de Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rebeca Torró, secretaria de Estado de industria; Paula Llobet, concejal de Turismo, Innovación, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, Patricia Pastor, presidenta de VDS, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus by LLYC, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank Dayone, CDTM y Naturgy, como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Next Tier Ventures, Urban Sports Club y Qonto, como Supporters.