La 7ª edición de VDS crece un 65% en participación internacional con 12.000 profesionales de 110 países

La séptima edición de VDS continua con su tendencia de crecimiento y este año ha vuelto a batir récords en asistentes internacionales. VDS2024 ha aumentado su participación internacional un 65% alcanzando un 35% de asistentes internacionales. De las 12.000 profesionales que visitan el encuentro, más de 4.000, son extranjeros.

Un año más, este evento tecnológico internacional incrementa el número de visitantes extranjeros, con un crecimiento de 80 nacionalidades en 2022, 91 en 2023 hasta los 110 países de este año. Además, en los principales escenarios del evento, el 52% de los ponentes son internacionales.

VDS se consolida como plataforma global de innovación y tecnología. La cita anual, organizada por Startup Valencia, que se celebra entre hoy y mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, reúne a más de 700 inversores, 1.500 corporaciones y más de 2.500 startups.

En cuanto al programa de ponencias, son más de 600 las personas que participan en los 7 escenarios del evento. Líderes de prestigiosas compañías multinacionales, expertos y gurús tecnológicos que, bajo el lema 'Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow', están analizando cómo la actual revolución tecnológica está impactando positivamente en la sociedad a través de las voces de los líderes más destacados del ecosistema mundial de innovación.

Como ha destacado Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, VDS ha demostrado un año más su capacidad para atraer a los principales líderes tecnológicos y los fondos de inversión internacionales hacia la Comunidad Valenciana. "Este evento internacional es único para establecer relaciones profesionales y conexiones de alto nivel. VDS cada año consigue mayor impacto económico y social y esto es gracias a que concentramos en Valencia talento internacional, capacidad inversora y a las mejores startups del mundo, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del ecosistema tecnológico global", ha apuntado.

Gran protagonismo de la inteligencia artificial

Esta edición de VDS ha apostado por analizar los retos y oportunidades que la inteligencia artificial ofrece al ecosistema innovador y tecnológico. Para ello ha reunido a los protagonistas que lideran esta transformación para que ofrezcan respuestas a las necesidades que genera en el mercado esta tecnología, que está revolucionando el mundo en todos los aspectos: desarrollo, integración, aplicación e inversión. Una de las principales ponentes sobre esta materia ha sido Randi Zuckerberg. La Fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG ha hablado sobre los pros y los contras del uso generalizado de la IA y ha ofrecido una guía completa sobre cómo aprovechar las herramientas de IA para impulsar a uno mismo y a la empresa hacia el futuro.

La conversación sobre la IA ha estado presente en todos los escenarios. Por ejemplo en la Workshop Room, donde se están ofreciendo talleres prácticos, con la charla de José Carmona, especialista de seguridad y compliance, Google sobre los ataques a modelos de IA y las estrategias prácticas para construir defensas sólidas en la nube.

La internacionalización del ecosistema

Otro de los grandes temas que se abordó en la jornada inaugural fue la expansión internacional de las startups. Con el foco puesto en el mercado americano inversores y emprendedores han dado las claves para afrontar con éxito el escalado de las empresas emergentes. Por ejemplo, en la mesa redonda 'Soft Landing: cómo escalar hacia las Américas' los participantes han analizado el papel estratégico de Miami como puerta de entrada tecnológica a Estados Unidos. En este sentido, Thomas Holl, fundador de Babbel, ha compartido la trayectoria de su compañía desde sus orígenes en Europa hasta convertirse en líder en el mercado de aprendizaje de idiomas estadounidense.

También se ha contado con el punto de vista de la inversión en la mesa 'Impulsando la inversión en América Latina y Europa' donde se ha debatido sobre las tendencias y oportunidades de inversión en América Latina y Europa.

Inauguración institucional

La alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, Mª José Catalá; la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, y Juan Ramón Adsuara, diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación de la Diputación de Valencia, han participado a mediodía en la inauguración institucional de VDS.

Tras la foto oficial y el paseo por la zona de expositores, Mª José Catalá, Ruth Merino, y Juan Ramón Adsuara, junto a Juan Luis Hortelano y Nacho Mas, presidente y CEO de Startup Valencia, respectivamente; Hortensia Roig, presidenta de EDEM, y Miguel Ángel Franco, director regional de Banco Santander, han participado en la charla Valencia Forum. En el foro se ha descrito la historia de éxito de la Comunidad Valenciana y de la ciudad de Valencia como centro tecnológico acogedor y dinámico. Además, en este escenario la alcaldesa de Valencia ha hecho entrega a Hortensia Roig del premio honorífico 'VDS Ciudad de Valencia', en reconocimiento a su labor de promoción del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo duro impulsando la Marina de Empresas, el principal centro emprendedor del Mediterráneo.

Foros temáticos

Además, el encuentro acoge foros temáticos como el Port Entrepreneurship International Congress el mayor foro internacional de innovación portuaria organizado por Opentop, el hub de innovación del puerto de Valencia impulsado por Fundación Valenciaport.

También los amantes de los videojuegos cuentan con un espacio dedicado para ellos desplegado por Valencia City Game donde los visitantes están explorando la convergencia entre videojuegos, e-sports y diversas áreas como la educación, el turismo, la salud, el ocio y el arte.

Además, en el espacio Tech Center, un espacio impulsado por la GVA junto con la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández y Universidad Jaime I, los asistentes interactúan con robots y otras tecnologías avanzadas.

La sostenibilidad, uno de los temas más recurrentes en la actualidad, cuenta con un escenario propio para debatir y reflexionar: el Green Stage. El papel de los gobiernos en la transformación de las ciudades para el futuro es una de las conferencias que forman parte de este ámbito y que ha contado con personalidades como Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València.

VDS Startup Competition

Las 20 finalistas de la VDS Startup Competition tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los 12.000 asistentes esta tarde en el escenario principal. Estas firmas, diez de la categoría Early Stage y otras diez de la Growth Stage, han sido seleccionadas entre las más de 800 candidaturas presentadas este año de 65 países distintos.

Un jurado, compuesto por inversores de alto nivel y líderes de corporaciones internacionales y elegido por TNW, una empresa de The Financial Times y patrocinador estratégico de VDS; como Myrthe van der Erve, asesor en Antler; Andy Lurling, cofundador de LUMO Labs; Diederik Stolk, cofundador de Arches Capital; Maxime Paradis, fundador y líder sindical de Paradise Club, y Marcus Hølland Eikeland, director de programa en Katapult; será el encargado de seleccionar a las mejores startups. Las ganadoras se darán a conocer mañana.

Agenda 24 de octubre

Entre las ponencias destacadas que tendrán lugar este jueves destacan la de Steve Chen, cofundador de YouTube que compartirá sus conocimientos y experiencias como creador de uno de los sitios web más visitados del mundo.

El mundo del deporte también estará representado de la mano de Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que tratará temas sobre cómo la tecnología está transformando el mundo de los deportes y las importantes oportunidades que se avecinan para esta industria. El príncipe de Holanda y enviado especial de la entidad Techleap, Constantijn van Oranje, también formará parte de los Top Voices en una conferencia donde tratará de dar claves sobre cómo atraer el mejor talento para la innovación a través de la inclusión.

Ana Maiques, CEO y cofundadora de Neuroelectrics y líder mundial por su carácter inspirador y trayectoria profesional será otra de las protagonistas destacadas. Maiques, está considerada como una de las 50 mujeres más inspiradoras de Europa y lidera un proyecto centrado en terapias para paliar enfermedades neurológicas como la depresión, la epilepsia o el Alzheimer.

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, dando nombre al Santander Stage. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como partners estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Volkswagen, Caixa Popular, HP, Repsol. PowerCo, Aticco, Fundación LAB, Opentop, Gellify y Endcom. Entre los partners tecnológicos que dan apoyo al evento están Amazon, Google for Startups, LinkedIn y Microsoft. Por último, los Program Partners son Burda Principal Investments, Dinapsis, Stripe, Citi, IPG Media Brand y MAPFRE.

VDS2024 mantiene el respaldo de importantes instituciones que impulsan el evento como un referente internacional en innovación y tecnología. Universidades como la Universitat de València o la Universitat Politècnica de València apoyan el evento. Además, entidades como El Parque Científico Universitas Miguel Hernández y el la Universitat de València; la Ciudad de la Luz; la Film Commission de la Comunitat Valenciana; El Institut Valencià de Finances; la Diputació de València; el Ajuntament de València; València Innovation Capital; la Capital Verde Europea; la Ciutat de les Arts i les Ciències; la Generalitat Valenciana; los fondos europeos NextGenerationEU; el Ministerio de Industria y Turismo y el de Ciencia e Innovación; el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Escuela de organización Industrial e ICEX (España Exportación e Inversiones) colaboran activamente para posicionar a Valencia como un hub global de innovación y un espacio clave para el intercambio de ideas y soluciones tecnológicas.

Startup Valencia, cabe recordar, es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

La entidad cuenta actualmente con más de 350 startups asociadas que suman un volumen de facturación de 303.431.982 euros y 5.585 empleos de alta cualificación. Desde 2018 organiza VDS, evento tecnológico internacional de referencia. Esta cita anual ha generado un impacto económico de más de 30 millones de euros en la Comunidad Valenciana y ha facilitado la conexión entre inversores y startups que ha contribuido a conseguir inversión por valor de más de 50 millones de euros, solo en 2023.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Tbig Finance, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank, Naturgy y Sesame como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Next Tier Ventures y Urban Sports Club, como Supporters.