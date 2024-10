Hortelano: "VDS reunirá a más de 700 inversores con activos bajo gestión de 200.000 millones de euros"

VDS entra en la antesala de una edición que va a volver a situar a Valencia en el epicentro del sector tecnológico e innovador mundial. Todo está prácticamente preparado para que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia sea el escenario de nuevo de una cita marcada en rojo en el calendario internacional de los eventos de tecnología e innovación.

DISRUPTORES-EL ESPAÑOL conversa en estos momentos previos con Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, organizadora de VDS, sobre las previsiones de este año.

DISRUPTORES: Queda muy poco para la celebración de la séptima edición de VDS, el 23 y 24 de octubre en Valencia. ¿Cómo valora la trayectoria de este evento tecnológico internacional?

Juan Luis Hortelano: VDS comenzó en 2018 y, en solo seis ediciones, ha logrado consolidarse como un evento de referencia en el panorama tecnológico internacional. Nuestro objetivo es posicionar a la región de Valencia como un hub global, reuniendo anualmente a startups innovadoras, grandes corporaciones y los inversores más influyentes en un entorno tan especial como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El lema de este año es Embracing Evolution: Invest in the Leaders of Tomorrow. En VDS2024 exploraremos cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y pondremos en valor la importancia de apoyar a los líderes que están empujando esta evolución. Para ello contamos con la colaboración de TNW, una empresa del Financial Times, como Strategic Partner.

D: ¿Qué pueden esperar quienes asistan a VDS este año?

JL: VDS es una plataforma para conectar a startups, inversores y corporaciones. Es un entorno ideal para hacer networking, generar oportunidades de negocio y establecer sinergias. Además de las sesiones de expertos, ofrecemos espacios únicos para conectar con profesionales tanto locales como internacionales. Este año tendremos siete escenarios donde se desarrollarán conferencias, lo que asegura una experiencia rica en contenido e inspiración.

Juan Luis Hortelano, durante su labor como jurado de la competición de startups de jurado de VDS2023.

D: ¿Cuáles son los platos fuertes de esta edición?

JL: Este año contamos con grandes figuras como Steve Chen, cofundador de YouTube; Randi Zuckerberg, Creadora de Facebook Live, Fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG; Juan Antonio Samaranch, Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y Constantijn van Oranje, Príncipe de los Países Bajos y Enviado Especial de Techleap, como ponentes destacados.

En esta edición, como novedad, contaremos con siete escenarios, el Santander Stage, patrocinado por Banco Santander; el Green Stage, impulsado por el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Capitalidad Verde Europea 2024; el Audiovisual Stage, apoyado por la Generalitat Valenciana, Ciudad de la Luz y la Film Commission de la Comunitat Valenciana; el Pitch Stage, donde más de 200 startups tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a inversores y el Main Stage dónde se realizarán la ceremonia de apertura, debates con líderes internacionales y la clausura con los premios de la VDS Startup Competition.

Además, en el Discovery Stage se abordarán temas clave como el foro de puertos de la Fundación Valencia Port, y la Workshop Room que contará con talleres de grandes corporaciones como Amazon y Google.

D: ¿Qué temas serán el foco en VDS2024?

JL: La inteligencia artificial será uno de los temas centrales, dada su creciente influencia en nuestra forma de vivir y trabajar. También profundizaremos en la sostenibilidad, que está ganando protagonismo en el ámbito tecnológico como solución a los desafíos medioambientales.

Otros temas importantes serán la salud, donde la innovación tecnológica está revolucionando el sector, y el rol de la mujer en la tecnología, un debate muy necesario para fomentar la igualdad. El futuro del trabajo y las nuevas tendencias del sector audiovisual también estarán en el centro de nuestras charlas.

D: Durante los últimos dos años y de forma consecutiva VDS ha batido su propio récord, ¿será de nuevo una edición para recordar?

JL: Estamos trabajando para que esta edición supere a la anterior, que ya fue un éxito rotundo. No buscamos un gran crecimiento en volumen, sino aumentar la calidad de los ponentes y mantener el alto nivel de conexiones que generen negocio y sinergias que distingue a VDS por encima del promedio.

Esperamos recibir a más de 12.000 profesionales de 100 países, con más de 600 ponentes y 2.500 startups. El impacto económico que prevemos superar en 2024 ronda los 15 millones de euros, consolidando a VDS como un evento clave en el calendario tecnológico europeo.

Por ejemplo, en cuanto a ponencias, este año hemos notado un crecimiento significativo en el número de solicitudes, con un aumento del 52% respecto al año pasado. Más de 900 profesionales de 60 países han mostrado interés en formar parte de VDS2024, con un enfoque destacado en startups que han logrado recaudar más de 2.000 millones de euros en financiación.

D: Tras seis ediciones, este evento tecnológico genera un gran impacto en la economía de la región y de todo el país. ¿Podría explicarnos cómo se mide ese impacto y cuál es el papel de EY en este proceso?

JL: Así es. VDS ha generado un impacto considerable en la Comunidad Valenciana y en España. EY, como nuestro socio estratégico, es una de las empresas líderes a nivel mundial en servicios profesionales de consultoría, auditoría, fiscalidad y asesoramiento en transacciones. Por segundo año consecutivo, EY nos ayudará a medir ese impacto económico y social a través de estudios que analizan aspectos como la generación de empleo, la atracción de inversiones y el impulso al ecosistema de innovación de la región.

En 2023, VDS generó más de 12 millones de euros en impacto económico, además de crear más de mil empleos directos e indirectos. También ha dejado una importante huella en el PIB de la región, con 5,7 millones de euros. A nivel institucional, hemos creado un Comité que reúne a las principales entidades valencianas para potenciar el desarrollo de la economía del conocimiento y fomentar la atracción de talento e inversiones.

Este Comité está compuesto por los principales agentes económicos de la Comunidad Valenciana, como la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; la Diputación Provincial de Valencia, la Concejalía de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones; la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Universitat de València, la Universitat Politécnica de València, el Puerto de Valencia la Cámara de Comercio de Valencia, REDIT y la Fundación LAB Mediterráneo.

D: Cada año, el encuentro reúne a los más destacados fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales. ¿Quiénes estarán presentes en esta edición?

JL: Este año, esperamos reunir a más de 700 inversores con activos bajo gestión por valor de 200.000 millones de euros. Fondos internacionales, como Pegasus Tech Ventures, Openseed VC, Katapult VC, Blue Opal Capital, Kvanted Ventures, CCEP Ventures, SoftBank Investment, Techstars o IDC Ventures entre otros muchos, ya han confirmado su asistencia a VDS2024.

D: La competición internacional de startups de VDS es otro de los platos fuertes del evento. ¿Qué nos puede contar sobre las finalistas de este año?

JL: Este año tendremos presencia del top 50 de las que se han seleccionado 20 startups finalistas para las categorías Early Stage y Growth Stage, elegidas entre más de 800 candidaturas de 65 países. Además, un jurado de prestigio internacional, compuesto por Myrthe van der Erve, asesor en Antler; Andy Lurling, cofundador de LUMO Labs; Diederik Stolk, cofundador de Arches Capital; Maxime Paradis, fundador y líder sindical de Paradise Club, y Marcus Hølland Eikeland, director de programa en Katapult; será el encargado de seleccionar a las mejores startups. Las ganadoras tendrán acceso a premios como un espacio expositivo en VDS2025 y la posibilidad de clasificarse para las semifinales de la Startup World Cup, donde el premio es una inversión de 1.000.000 de dólares.

Con esta nueva edición, esperamos seguir consolidando a VDS como una plataforma clave para el crecimiento del ecosistema tecnológico y la atracción de inversiones globales.