Líderes mundiales en inteligencia artificial se reunirán en Valencia para la séptima edición de VDS

Los principales líderes mundiales en inteligencia artificial se reunirán el 23 y 24 de octubre en Valencia para la séptima edición de VDS. El evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia analizará los retos y oportunidades de la inteligencia artificial y su impacto transformador en la sociedad.

El encuentro pretende dar respuesta a las necesidades que genera en el mercado esta tecnología, que está revolucionando el mundo en todos los aspectos: desarrollo, integración, aplicación e inversión.

VDS2024 acogerá más de una veintena de charlas sobre inteligencia artificial que buscan analizar el papel de esta tecnología en múltiples ámbitos y sectores. Cómo abordar los desafíos de financiación en IA, el impacto de la IA en la gestión de personas o los desafíos éticos y legales de la IA para el sector audiovisual son algunos de los temas que se desarrollarán en tres de los escenarios del encuentro: Main Stage, Santander Stage, con el Banco Santander como sponsor principal y el Audiovisual Stage apoyado por la Generalitat Valenciana, Ciudad de la Luz y Film Comission de la Comunitat Valenciana.

Entre los líderes en esta tecnología que ya han confirmado su presencia en el evento tecnológico destacan Randi Zuckerberg, creadora de Facebook Live y Fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG, que dará a conocer las claves para desarrollarse a nivel personal y escalar un negocio en torno a la IA y Joaquín Cuenca, CEO de Freepik, que participarán en la mesa redonda que tratará sobre el liderazgo en IA y el camino que está tomando junto con Álvaro Martínez, CEO de Luzia y Carlos Santana, socio de la empresa de capital de inversión, EQT Partners.

Además, Armand Ruiz, vicepresidente de IA de Producto de IBM llevará a cabo una ponencia sobre el futuro del trabajo a través de la IA.

A lo largo del primer día, también se llevarán a cabo mesas de debate que relacionarán los actores clave de la IA y el mundo financiero con ponentes como Samuel Gil de JME Ventures, Roman Orus de Multiverse Computin y a Ton van’t Noordende’s socio de QDNL Paricipations.

Por otro lado, Jimmy Klein, director global de innovación de Diageo; Sara Martínez, fundadora y CEO de Bentónico; Paz Vega, fundadora de Aitaca y Sonia Paz, cofundador de Miraiku.ai hablarán de la importancia de las colaboraciones entre empresas para impulsar el crecimiento del sector.

Otro de los líderes destacados que participará en VDS es Ahmed Menshawy, vicepresidente de ingeniería de IA de Mastercard, que liderará la mesa redonda Avance de la IA generativa en los negocios junto con Neema Balolebwami, CEO y experta en inteligencia artificial de Neema.ai.

También destaca la ponencia en la que Tony Beltramelli, Jefe de Productos, IA y Prototipos en Miro y Fundador y Former CEO de Uizard, compartirá el caso de éxito de Uizard, ofreciendo una visión única sobre su trayectoria y logros.

Evento tecnológico referente en inteligencia artificial

A través de diversas ponencias se destacará el papel de la IA generativa en la transformación de negocios, el futuro de los modelos fundamentales y su efecto transformador con Amr Awadallah, CEO & CoFounder de Cloudera/Vectara y Tom Mason, CTO de Unlikely AI.

El vínculo entre la IA y personas también formará parte de los temas de debate en VDS gracias a mesas redondas como las protagonizadas por Maite Sanz, directora de ORH Editorial Group, Yolanda Gutiérrez Rodríguez, socia de Eversheds Sutherland y Carmen Reina, jefa de cultura de datos en Orange.

La conexión entre inversión y emprendedores se potenciará a lo largo de todo el evento tecnológico en los distintos espacios para el networking y en una amplia variedad de paneles de líderes protagonizados por Alessandra Sala, directora sénior de IA y ciencia de datos de Shutterstock; Javier Villamizar, socio operador de Softbank Investmemt Advisors, y María Wasastjerna, socia directora de Kvanted Ventures.

Además, en la VDS Startup Competition, la inteligencia artificial se posiciona como la tecnología más predominante, con más de la mitad de las startups participantes operando en este campo, demostrando su creciente relevancia en el ecosistema tecnológico internacional.

Además de la IA, las empresas emergentes también están integrando otras herramientas clave como el Big Data, seguido de tecnologías innovadoras como el Cloud Computing, ICT Information & Communication, Blockchain, y el Internet of Things. Este enfoque en IA subraya su papel fundamental en el desarrollo y éxito de las startups tecnológicas.

Más de 12.000 asistentes de cien países

VDS2024 aspira a revalidar las cifras de récord de las últimas ediciones. Se estima que esta séptima edición acogerá a más de 12.000 asistentes de más de 100 países diferentes; más de 700 inversores con un portfolio de inversión de más de 200 billones de euros, y contará con la participación de más de 600 reconocidos ponentes y más de 2.500 startups.

El lema de VDS2024 es Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow (Abrazando la evolución: Invertir en los líderes del mañana). El evento tecnológico internacional analizará el impacto positivo de la revolución tecnológica en la sociedad a través de las voces los líderes más destacados del ecosistema global de innovación y tecnología.

VDS es uno de los eventos tecnológicos internacionales más importantes del sur de Europa y una plataforma que transforma Valencia en un centro tecnológico global. Organizado por Startup Valencia, VDS reúne anualmente a las mejores startups del mundo junto con las empresas e inversores más influyentes en el incomparable marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Startup Valencia: más de 350 startups asociadas

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

La entidad cuenta actualmente con más de 350 startups asociadas que suman un volumen de facturación de 303.431.982 euros y 5.585 empleos de alta cualificación. Desde 2018 organiza VDS, encuentro tecnológico internacional de referencia.

Este evento ha generado un impacto económico de más de 30 millones de euros en la Comunidad Valenciana y ha facilitado la conexión entre inversores y startups que ha contribuido a conseguir inversión por valor de más de 50 millones de euros, solo en 2023.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Tbig Finance, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank, Naturgy y Sesame como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Next Tier Ventures y Urban Sports Club, como Supporters.