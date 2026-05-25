El 'viaje' europeo del País Vasco para consolidar sus ecosistemas de innovación en salud, alimentación y nanotecnología

Las claves

Las claves Generado con IA El País Vasco refuerza su liderazgo en innovación a nivel europeo en salud, nanotecnología y alimentación mediante su participación en numerosos proyectos e iniciativas internacionales. En salud, la región cuenta con más de 3.000 profesionales, impulsa casi 900 proyectos y colabora en nueve iniciativas Joint Action y cuatro partenariados estratégicos europeos. El proyecto iSenseDNA, liderado por CIC biomaGUNE, desarrolla nanosensores para detectar cambios moleculares en enfermedades como el Parkinson, con financiación europea de 3 millones de euros. El Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco participan en el proyecto europeo SpeedyFermHub, centrado en nuevos alimentos fermentados de origen vegetal, dentro de la iniciativa FutureFoodS que movilizará 525 millones de euros en 10 años.

No hay ninguna región española que no esté enrolada en algún proyecto europeo que tenga que ver con desarrollos innovadores. Dará igual el sector y dará igual incluso cuáles sean los compañeros de viaje. Lo importante, en la mayoría de casos, es el posicionamiento.

De eso saben y mucho en el País Vasco. Un territorio que ya está plenamente consolidado a nivel nacional como referente en investigación, industria o salud, pero que aun así busca una expansión continental. Y lo hace a través, precisamente, de proyectos europeos con los que seguir aumentando ese potencial.

En los últimos días se han dado a conocer algunos datos y algunas iniciativas que refrendan lo anterior en ámbitos como la salud, la nanotecnología y la alimentación.

Primero, la salud. Como nota contextual cabe decir que la investigación e innovación en salud en el País Vasco cuenta ya con 3.002 profesionales. En 2025 se han impulsado 899 proyectos, 620 de ellos nuevos, y se han publicado 1.915 artículos científicos, un 6% más que el año anterior.

Estos datos reflejan la fortaleza de un ecosistema en el que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza trabajan de forma conjunta con BIOEF, la Fundación Vasca de Innovación en Salud, y con los institutos de investigación sanitaria BioAraba, BioBizkaia, BioGipuzkoa y Biosistemak para convertir la ciencia en mejoras reales para la atención sanitaria.

A nivel europeo, la región participa en nueve iniciativas de Joint Action y cuatro partenariados estratégicos en áreas clave como la medicina personalizada, el cáncer, la transformación de los sistemas de salud y el cerebro y la salud, además de formar parte de proyectos del European Research Council.

Esta presencia internacional refuerza la posición del sistema vasco como un actor científico de referencia y amplía su capacidad para colaborar en soluciones compartidas para los grandes retos sanitarios.

Todo ello se complementa con la participación activa en las políticas de Gobierno One Health, integrada dentro de los Faros de Innovación, que conectan la salud humana, animal y ambiental.

La investigación e innovación en salud se reafirma, así, como una apuesta estratégica del Gobierno Vasco, con Osakidetza como agente clave para trasladar ese conocimiento a la atención diaria. El objetivo es claro: más ciencia, más innovación y mejores resultados para la ciudadanía.

En el ámbito de la nanotecnología también se está trabajando de forma activa a nivel continental. Comprender cómo cambian las proteínas implicadas en enfermedades como el Parkinson sigue siendo uno de los grandes retos de la biomedicina. Muchas patologías complejas comienzan con pequeñas alteraciones estructurales en moléculas clave, pero detectarlas a tiempo y entender su comportamiento continúa siendo una dificultad científica de primer nivel.

Con ese objetivo nació iSenseDNA, un proyecto europeo en el que participa CIC biomaGUNE y que busca desarrollar una nueva generación de nanosensores capaces de detectar en tiempo real esos cambios moleculares casi imperceptibles.

La iniciativa está financiada por la Comisión Europea a través del programa European Innovation Council (EIC) Pathfinder Open, destinado a impulsar tecnologías disruptivas con potencial para abrir nuevos mercados en Europa.

El proyecto comenzó en octubre de 2022, cuenta con una financiación de 3 millones de euros y reúne a nueve instituciones europeas.

La propuesta de iSenseDNA parte de un reto científico "de alto riesgo", según la investigadora y profesora Aitziber Cortajarena, que lidera la labor de CIC biomaGUNE en iSenseDNA: entender la llamada "dinámica conformacional" de las proteínas, es decir, los pequeños cambios de forma que experimentan estas moléculas y que pueden determinar su función biológica o su implicación en una enfermedad.

"Para dar solución a este reto científico, el proyecto iSenseDNA propone diseñar una tecnología revolucionaria para la nanobiodetección de próxima generación, sensible a los cambios conformacionales en tiempo real de las moléculas diana y relacionar directamente la estructura molecular con su función biológica", explica Cortajarena.

La iniciativa FutureFoodS

La idea es integrar posteriormente este sistema en un chip-sensor que permita analizar con gran precisión procesos biológicos complejos, facilitando nuevas herramientas tanto para investigación biomédica como para diagnóstico avanzado y desarrollo de terapias más eficaces.

El objetivo final es convertir esta plataforma en una nueva herramienta para estudiar enfermedades desde su origen molecular, mejorar el diagnóstico precoz y facilitar terapias más eficaces. Con iSenseDNA, CIC biomaGUNE refuerza su papel en la investigación biomédica de vanguardia y su capacidad para transformar ciencia de frontera en soluciones con impacto real en la salud.

Por último, en el campo de la alimentación, el Gobierno Vasco ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco para el desarrollo del proyecto europeo SpeedyFermHub, centrado en la investigación y desarrollo de nuevos alimentos fermentados de origen vegetal.

Este proyecto se enmarca en la primera convocatoria del partenariado europeo FutureFoodS, una iniciativa estratégica que reúne a 84 entidades de 29 países y que movilizará cerca de 525 millones de euros en la próxima década para transformar los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles, seguros y resilientes.

El convenio permitirá avanzar en la caracterización, optimización y escalado de alimentos innovadores basados en fermentación y materias primas vegetales, contribuyendo a responder a los retos actuales del sistema alimentario, como la sostenibilidad, la salud o la seguridad alimentaria. Asimismo, el proyecto busca acelerar la transferencia de conocimiento científico hacia aplicaciones prácticas en la industria alimentaria.

En virtud de este acuerdo, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca destinará un total de 100.000 euros a la ejecución del proyecto, que será desarrollado por EHU conforme a su programa de trabajo. En este proceso, la Fundación Elika, como entidad adscrita al Departamento y referente en seguridad alimentaria e innovación, participará en el seguimiento y apoyo técnico de la iniciativa.