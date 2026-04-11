La estrategia de la Diputación de Guipúzcoa en cuántica suma proyectos y consolida el ecosistema vasco

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, junto con responsables de Grupo ULMA y ULMA Medical Technologies.

Las claves nuevo Generado con IA El programa Gipuzkoa Quantum ha impulsado 31 proyectos en 2025, el doble que el año anterior, consolidando el ecosistema cuántico vasco. ULMA Medical Technologies desarrolla el proyecto GLACIAR, que aplica tecnologías cuánticas para mejorar el diagnóstico temprano de la retinopatía diabética. La Diputación de Guipúzcoa destaca la importancia de la colaboración público-privada y el modelo cooperativo para fortalecer la competitividad empresarial. La estrategia guipuzcoana busca posicionar a la región en sectores clave, promoviendo la adopción de tecnologías avanzadas y la transformación del tejido industrial.

El País Vasco es uno de los territorios más comprometidos con la tecnología cuántica. Estrategias públicas de carácter regional como BasQ o el compromiso de grandes tecnológicas como IBM -que instaló hace unos meses el IBM Quantum System Two -el superordenador cuántico más avanzado de Europa- así lo demuestran.

Pero, desde el punto de vista público, la cobertura es mucho mayor que la que se capitanea desde el Gobierno Vasco. Y es que tanto la diputación de Vizcaya -con la estrategia Biqain- como la de Guipúzcoa -con Gipuzkoa Quantum- dan aún más cobertura a la iniciativa privada.

Nos detenemos hoy en Gipuzkoa Quantum, un programa que se articula mediante convocatorias anuales de subvenciones con presupuestos en torno al millón de euros por convocatoria.

En 2025, la institución guipuzcoana reveló que el programa había impulsado 31 proyectos, aproximadamente el doble que el año anterior, lo que indica una rápida expansión del ecosistema.

La diputada general de Guipúzcoa -cargo equivalente al de presidenta-, Eider Mendoza, junto al diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, mantuvieron hace unos días un encuentro de trabajo con los responsables de Grupo ULMA y ULMA Medical Technologies, con el objetivo de reunirse con la nueva dirección del grupo cooperativo y analizar los avances del proyecto cuántico GLACIAR.

El objetivo era profundizar en su estrategia de desarrollo y en los principales retos y oportunidades que afronta la organización en el actual contexto global. La visita contó con la participación del presidente del Grupo ULMA, Ibon Calvo y el director general, Iñaki Gabilondo. Asimismo, estuvo presente Aitor Ayastuy, actual CEO de ULMA Construction, quien asumirá próximamente la dirección general del grupo cooperativo y liderará su evolución en esta nueva etapa.

Uno de los ejes centrales de la visita fue el seguimiento del proyecto cuántico GLACIAR, desarrollado por ULMA Medical Technologies en el marco del programa de ayudas Gipuzkoa Quantum. Este proyecto tiene como objetivo acercar y aplicar la tecnología cuántica al tejido empresarial del territorio, contribuyendo a mejorar su competitividad y posicionamiento en sectores de alto valor añadido.

En este contexto, ULMA Medical Technologies está desarrollando un proyecto orientado a la detección automática de microaneurismas en imágenes de fondo de ojo, con el fin de mejorar el diagnóstico temprano de la retinopatía diabética.

La iniciativa explora el uso de técnicas de inspiración cuántica como refuerzo en la arquitectura de modelos, especialmente en tareas que requieren una alta sensibilidad para identificar patrones sutiles, lo que podría suponer un avance significativo en el ámbito de la salud digital. Este tipo de iniciativas ejemplifica la aplicación práctica de tecnologías avanzadas al tejido productivo, un enfoque destacado por la Diputación.

En este caso, además, la experimentación de las tecnologías cuánticas se da en un sector estratégico como el de las biociencias y las terapias avanzadas, ámbito que está registrando un crecimiento muy prometedor en el territorio.

La diputada general, Eider Mendoza, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas en el actual contexto, afirmando que "en momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo, es aún más importante continuar protegiendo la competitividad de nuestro tejido empresarial mediante proyectos de alta especialización como este".

Asimismo, ha puesto en valor el "modelo cooperativo" de ULMA como ejemplo "de arraigo, competitividad, innovación y compromiso con las personas" en un entorno global complejo.

Mendoza ha destacado también la estrategia de Gipuzkoa orientada a la anticipación y el posicionamiento en ámbitos clave: "Llevamos años trabajando para situarnos en sectores estratégicos que nos permitan liderar el mercado y diferenciarnos de la competencia global. Es fundamental que las infraestructuras y tecnologías avanzadas que estamos impulsando tengan un impacto real en nuestro tejido industrial, como demuestra el proyecto GLACIAR".

Proyectos estratégicos

En esta línea, ha remarcado que uno de los principales objetivos de la Diputación es que los proyectos estratégicos actúen como palanca de transformación empresarial: "Queremos que tecnologías como la cuántica contribuyan a que nuestras empresas evolucionen, sean más competitivas y jueguen con ventaja en sus respectivos sectores".

Por su parte, Iñaki Gabilondo, director general de ULMA, ha destacado que "para ULMA, contar con iniciativas como el programa Gipuzkoa Quantum representan una oportunidad para reforzar nuestra competitividad. El proyecto GLACIAR es un ejemplo de cómo, desde nuestro modelo socioempresarial, impulsamos innovaciones con impacto real en sectores estratégicos como la salud, en estrecha colaboración con las instituciones".

Cabe señalar que el programa Gipuzkoa Quantum ha impulsado un total de 31 proyectos en 2025, duplicando la cifra del año anterior y consolidando su papel como herramienta clave para acercar la tecnología cuántica al ecosistema empresarial del territorio.

La participación de empresas como ULMA en este tipo de iniciativas refleja el interés del tejido empresarial por alinearse con esta estrategia e incorporar tecnologías avanzadas desarrolladas en el territorio, poniendo de manifiesto el avance de la colaboración público-privada y su contribución al fortalecimiento de la competitividad del ecosistema económico local, base del bienestar de Guipúzcoa.