Otro cambio de consejero, la 'catedral' de la innovación y unas cifras históricas de I+D+I, pilares del 2025 en Navarra

Las claves nuevo Generado con IA Navarra lidera el ranking estatal en inversión en I+D+I, alcanzando un 2,34% del PIB y superando a comunidades como País Vasco y Madrid. La comunidad incrementó su gasto en I+D en un 39,5% respecto a 2023, invirtiendo 623,1 millones de euros el año pasado, muy por encima de la media nacional. El Polo Iris, considerado la 'catedral de la innovación', inauguró su nueva sede, integrando a 40 entidades y ofreciendo más de 200 servicios para empresas y centros tecnológicos. Navarra ha puesto en marcha el Comité de Ética de la Oficina del Dato, reforzando la gestión y gobernanza de datos tras casi tres años de su creación.

El año ha concluido con grandes datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para Navarra. La región impulsó el pasado año su inversión en actividades de I+D+I hasta situar su porcentaje de gasto sobre el PIB en un 2,34%, una cifra que le hace colocarse en la primera posición de la clasificación estatal por encima de País Vasco (2,30%), Madrid (2,18%) y Cataluña (1,82%).

Este liderazgo se explica, afirman fuentes autonómicas, debido a la "importante" cifra de crecimiento en gasto de I+D que tuvo lugar en 2024, con un incremento del 39,5% respecto a 2023, el mayor registrado entre las comunidades autónomas y muy superior a la media nacional, situada en el 6,9%.

En total, la Comunidad Foral invirtió 623,1 millones de euros en investigación durante el año pasado.

Además, el gobierno de Navarra ha anunciado recientemente que destinará en 2026 más de 6 millones de euros en nuevas ayudas dirigidas a agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), destinadas a fortalecer el ya robusto ecosistema de innovación con el que cuenta la comunidad e incrementará un 12,5 % la inversión en innovación el próximo año, una subida ya recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales de Navarra.

Es, sin duda, una gran manera de despedir el año en una comunidad autónoma que lleva años posicionando su ecosistema tecnológico con gran ambición en el conjunto del territorio nacional.

Eso sí, a nivel político, ha visto cómo la estabilidad, por unas razones o por otras, ha brillado por su ausencia. Al menos, en la Consejería con competencias en estos ámbitos, la de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Este 2025 se ha producido el tercer cambio de consejero en menos dos años. El actual titular, Juan Luis García, relevó a principios de año a Patricia Fanlo, que, a su vez, había sustituido meses antes a Juan Cruz Cigudosa, cuando éste fue elegido secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.

Eso sí, el ecosistema de I+D+I sigue trabajando con normalidad y, lo más importante, con una notable estabilidad.

Y quizá la prueba más evidente de ello ha sido el impulso que ha vivido el Polo Iris, uno de los European Digital Innovation Hub (EDIH) de la Comisión Europea. Este año ha sido el año en el que este polo ha inaugurado su nueva sede, considerada por muchos como "una catedral de la innovación".

Con una inversión de cerca de 10 millones de euros financiados tanto por el gobierno de Navarra como por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se trata de un centro de experimentación y pruebas en el que se integran las 40 entidades público-privadas más relevantes del ecosistema de la innovación en la Comunidad Foral.

Son unas instalaciones a las que podrán acceder tanto las pequeñas startups y empresas navarras, como universidades y centros tecnológicos para avanzar, en los distintos laboratorios equipados, en áreas como biología sintética y molecular con la secuenciación genómica, la bioinformática, la inteligencia artificial y la supercomputación.

En lo que se refiere al apoyo a las empresas, el centro ofrece más de 200 servicios de todo tipo, acompañando a los solicitantes en todo momento del proceso y gestionando los trámites necesarios para la concertación de servicios si es necesario. Su labor se enfoca, especialmente, en las pymes, micropymes y trabajo autónomo, así como en los centros tecnológicos, universidades y entidades públicas.

IRIS impulsa, además, la investigación en áreas de especialización tecnológicas, como son la medicina personalizada y terapias avanzadas, ciberseguridad, IA y ciencia de datos, elementos conectados seguros e inteligentes y biotecnología y biología sintética. Áreas todas ellas coincidentes con sectores estratégicos fijados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4. El objetivo, incrementar la competitividad global de la Comunidad Foral.

También ha habido tiempo este año para rescatar proyectos que estaban un tanto dormidos en Navarra. Hace tres años, la región puso los mimbres para el desarrollo de la Oficina del Dato. La misión de esta oficina era, en esencia, gestionar el ciclo completo de los datos, "desde su creación hasta su almacenamiento, uso y compartición", explicaron desde la Consejería de Innovación, Universidades y Transformación Digital.

Aun así, esta oficina aún tenía pendiente la creación de un comité interno, el de ética, de vital importancia para el cumplimiento de su misión.

No ha sido hasta casi tres años después de la creación de la Oficina del Dato cuando se ha puesto en marcha el Comité de Ética. Concretamente fue en abril cuando se anunció y no fue hasta julio cuando se cerró el proceso para conformar su composición. Campo abierto, pues a partir de ahora, para su desarrollo completo.