La Rioja reordena su ecosistema de ciencia y tecnología con una estrategia que prioriza excelencia y talento

Las claves

Las claves Generado con IA La Rioja lanza el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026-2028, con una inversión histórica de 398 millones de euros para consolidar su ecosistema científico y tecnológico. El plan se articula en cuatro pilares: excelencia científica, desarrollo tecnológico, talento, transferencia e innovación empresarial, e infraestructuras colaborativas. Las prioridades incluyen atraer y retener talento, incrementar la inversión privada en I+D, fomentar la colaboración entre entidades y acelerar la digitalización y sostenibilidad. Se impulsan iniciativas como TECHRIOJA, misiones de innovación, ecosistemas interregionales y capacidades avanzadas en salud, además de programas de becas y apoyo al talento investigador.

El mes de julio ha sido especialmente provechoso en La Rioja, en concreto, para su ecosistema de ciencia y tecnología. A un año de las elecciones autonómicas y con la vista puesta en que haya cierta continuidad en la gestión de las políticas digitales, el gobierno riojano ha decidido reordenar ese ecosistema mediante una hoja de ruta hasta 2028 que servirá para marcar las bases de la consolidación y crecimiento.

Así, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado que el ejecutivo autonómico movilizará "una cifra histórica de 398 millones de euros para que la región convierta su conocimiento, su talento y su capacidad innovadora en más competitividad, más oportunidades y más futuro".

Esta apuesta, compartida en el encuentro con los miembros del Consejo Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación, se materializa en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026-2028, "la hoja de ruta que va a orientar las políticas de investigación, desarrollo científico y tecnológico, e innovación de nuestra comunidad durante los próximos tres años".

Para el arranque operativo de este nuevo plan el gobierno destinará 130,1 millones de euros durante este año 2026. El ejercicio 2027 será el año del escalado colaborativo público-privado y 2028 cerrará con la evaluación completa.

"Es el instrumento que convierte nuestra Estrategia de Especialización Inteligente, la S3, en actuaciones concretas, medibles y financiables. Es decir, transforma la estrategia en acción. Y lo hace con una ambición clara: generar conocimiento, atraer talento, fortalecer la competitividad de nuestras empresas y consolidar un ecosistema innovador capaz de crear oportunidades, empleo de calidad y crecimiento económico sostenible en La Rioja", ha explicado León.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación está estructurado en cuatro pilares estratégicos -la excelencia científica y el desarrollo tecnológico avanzado; el talento científico, tecnológico y digital; la transferencia, innovación empresarial y competitividad; y las infraestructuras y ecosistemas colaborativos-, trece líneas de acción y 35 acciones concretas.

Asimismo, gira en torno a seis prioridades: talento y demografía, inversión privada en I+D, transferencia y colaboración, digitalización y datos, sostenibilidad e inclusión, y proyección exterior.

Esta estrategia transversal a todo el gobierno, que agrupa las actuaciones de todas las consejerías, responde a "desafíos muy concretos de nuestra región: atraer y retener talento, incrementar la inversión empresarial en I+D, fortalecer la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas, acelerar la digitalización y reforzar nuestra presencia en redes y proyectos nacionales e internacionales".

"Queremos que la inversión tenga impacto real. Por eso, una parte muy importante del esfuerzo se concentra en la transferencia de conocimiento y en las infraestructuras estratégicas, porque creemos que la innovación tiene que salir de los laboratorios, llegar a las empresas y convertirse en competitividad, empleo y bienestar para los ciudadanos", ha apuntado la consejera.

Este año, la transferencia de conocimiento acapara 60,08 millones de euros, el 46,2% del presupuesto total previsto para este año, mientras que otros 47,05 millones –el 36,2%- van dirigidos a las infraestructuras. La competitividad empresarial está contemplada con una inversión de 17,7 millones y la ciencia y el talento, cuarto pilar del plan, recibirá un impulso de 5,24 millones.

Un aspecto especialmente relevante del Plan son las iniciativas tractoras y transversales, que representan la capacidad de movilizar a todo el ecosistema regional alrededor de grandes proyectos transformadores, y están diseñadas para acelerar proyectos de alto impacto y sumar capacidades públicas y privadas.

Así, TECHRIOJA es el futuro parque científico y tecnológico de La Rioja, concebido como un gran nodo para atraer talento, empresas, conocimiento e iniciativas innovadoras, y para ser "uno de los espacios más relevantes para el desarrollo tecnológico y empresarial de la región en los próximos años".

Las misiones de innovación, orientadas a concentrar recursos y capacidades en grandes retos compartidos por la región, promoviendo proyectos colaborativos que generen resultados medibles y transformadores, conforman la segunda iniciativa tractora.

Ecosistemas interregionales

La tercera radica en la construcción de ecosistemas interregionales de innovación, fundamentales para que La Rioja trabaje en red con otras comunidades autónomas, escale capacidades, comparta conocimiento y participe en proyectos de mayor dimensión.

Y la cuarta gran iniciativa es el refuerzo de las capacidades avanzadas en salud, conectando investigación sanitaria, innovación clínica y transferencia al tejido productivo para generar conocimiento con aplicación directa a las personas.

"A todas estas iniciativas, hay que sumar otros proyectos, como los programas de inteligencia artificial, el Centro de Investigación del Dato o iniciativas como IA Factory, que sitúan a La Rioja en una posición cada vez más relevante dentro de la economía del conocimiento", ha advertido León.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsa becas, contratos predoctorales y postdoctorales, doctorados industriales y programas de captación de talento investigador para frenar el envejecimiento del sistema científico regional; convenios y una amplia cartera de ayudas a clústeres; y se blinda un mínimo del 5 % del presupuesto universitario para actuaciones de transferencia de conocimiento, además de convenios de financiación estructural.