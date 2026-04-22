El centro tecnológico del dato: el 'pegamento' que une a todo el ecosistema innovador riojano

Reunión de seguimiento para la gestión del Centro Tecnológico del Dato de La Rioja.

Las claves

Las claves Generado con IA El centro tecnológico del dato, Cidatum, ha impulsado 20 proyectos con un presupuesto total de 44 millones de euros en sectores como inteligencia artificial, IoT y computación en la nube. Cidatum se ha consolidado como pilar del ecosistema innovador riojano, facilitando la transformación digital de empresas y generando conocimiento y talento en la región. El centro ha reforzado su estructura con perfiles clave, avanza hacia la acreditación como Centro Tecnológico estatal y se ha integrado en la red nacional FEDIT. La presencia de Cidatum en eventos nacionales y europeos y su colaboración con empresas e instituciones punteras refuerzan su proyección y alianzas estratégicas.

El gobierno de La Rioja formalizó en julio del pasado un año un acuerdo que, meses después, se antoja crucial para el desarrollo de la innovación tecnológica en la región. Se trataba de un acuerdo con AERTIC -la Agrupación Empresarial Innovadora de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja-, para levantar un centro tecnológico dedicado al dato.

Lo hacía doblando la cuantía anual que la administración pública concede a la asociación. Quedó fijada en 600.000 euros anuales. Pues bien, esta aportación ya ha supuesto la generación de 44 millones de euros en proyectos relacionados con el ámbito de sectores como la inteligencia artificial, el internet de las cosas o la computación en la nube.

El centro está sabiendo desarrollar, en sus primeros meses de vida, herramientas que "permiten desarrollar soluciones digitales avanzadas y posicionar a La Rioja como referente en innovación aplicada a todos los sectores de la economía". El centro es además un claro ejemplo de "colaboración público-privada" y "trabajará de forma absolutamente transversal para otros sectores económicos", explican fuentes del gobierno autonómico.

El caso es que hace unos días se celebró una de las reuniones de seguimiento del Cidatum (ese es el nombre que recibe el centro de investigación) y allí se puso de manifiesto que el centro "se ha consolidado como el pilar de nuestro ecosistema innovador y el instrumento decisivo para hacer de La Rioja una referencia nacional en materia de economía e industria digital". Además, este nodo tecnológico "cumple una función estratégica al generar conocimiento, impulsar proyectos de I+D+I y acompañar a las empresas riojanas en su transformación digital".

Así lo destacó el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, en una comparecencia junto al presidente de La Rioja Digital, Ignacio Gurría, tras la citada reunión.

Alfonso Domínguez ha manifestado "la enorme satisfacción" del ejecutivo regional con los avances alcanzados por el Centro en el impulso de la economía digital riojana.

El balance confirma "un notable dinamismo y crecimiento del sector tecnológico riojano y la captación y la retención de talento digital e investigador".

Según ha explicado "se han presentado 20 proyectos, con un presupuesto global de 44 millones de euros, en los que participan 21 empresas riojanas". De ellos destacan "APP‑TC de Red.es, centrado en casos de uso de tecnologías cuánticas aplicadas a sectores productivos estratégicos, y SCI Monitor, herramienta para medir y optimizar el consumo energético y la huella de carbono del software".

Por su parte, el presidente de La Rioja Digital, Ignacio Gurría, ha destacado como principales hitos "la mayor capacidad investigadora, más proyectos de I+D+I, el incremento de empresas participantes y una proyección nacional y europea reforzada gracias a la presencia en redes y proyectos de vanguardia".

Cidatum "ha fortalecido su estructura con la incorporación de tres perfiles clave -dirección técnico‑científica, ingeniería de IA y desarrollo web- que amplían su capacidad investigadora". Además, "ha avanzado en su Plan de Acción para obtener la acreditación como Centro Tecnológico estatal, con un benchmark nacionaly europeo de centros, la evaluación de requisitos oficiales y una hoja de ruta para establecer las acciones necesarias para reforzar personal investigador, captar proyectos, ampliar su base empresarial con el fin de alcanzar los diferentes hitos establecidos para conseguir el registro".

Asimismo, Ignacio Gurría, ha explicado que el centro "se ha integrado en FEDIT, la red nacional de centros tecnológicos, reforzando su posicionamiento y sus alianzas" y "ha incrementado su presencia en eventos estratégicos como el Congreso Nacional de Clústers, Foro Transfiere o Talent Arena, y ha acompañado a empresas riojanas a ferias sectoriales como, por ejemplo, Fruit Attraction, Cybersecurity World o Smart City Expo World Congress".

La misión de innovación a Barcelona, con 12 empresas socias, permitió visitar instituciones punteras como el Barcelona Supercomputing Center o Mobile World Capital.

El gobierno de La Rioja y La Rioja Digital han reafirmado su compromiso de seguir trabajando para impulsar proyectos de alto impacto a través de Cidatum y, de esta forma, consolidar un sector digital fuerte, competitivo y capaz de generar oportunidades en toda la región.