Extremadura da continuidad a sus políticas de transformación digital y se pone deberes: "Más competitividad"

Las claves

Las claves Generado con IA Extremadura mantiene su apuesta por la transformación digital y refuerza el objetivo de aumentar la competitividad y el empleo bajo la presidencia de María Guardiola. El consejero Guillermo Santamaría continúa liderando la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, que ha impulsado la atracción de talento e inversiones en la región. En 2025 se anunciaron grandes proyectos de centros de datos en Cáceres, Badajoz y la Plataforma Logística de Badajoz, que generarán miles de empleos y grandes inversiones. La región ha firmado nuevos planes de empleo y economía, con un presupuesto superior a 707 millones de euros, y consolida su hoja de ruta digital para atraer inversión y talento.

Hacer buena la expresión "no conviene tocar lo que funciona" no está reñido con un aumento de la exigencia. Eso es exactamente lo que ha pasado en Extremadura, con el anuncio de la formación del nuevo gobierno surgido de las ya lejanas elecciones autonómicas del pasado diciembre.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital mantiene su cuota de protagonismo en este nuevo ejecutivo, de nuevo presidido por María Guardiola -y en el que ha entrado a formar parte VOX-.

Y su máximo exponente en los últimos años, el consejero Guillermo Santamaría, continuará al frente de un departamento que ha dado muchas alegrías a la región en materias como la atracción de talento y de inversiones.

Pero, como decíamos, que María Guardiola haya decidido no tocar lo que funciona, no significa que esta decisión esté exenta de exigencias. Ella misma, durante una comparecencia para explicar la composición del ejecutivo, no dudó en explicar qué espera de este departamento: "Tiene el reto de aumentar la competitividad y de seguir garantizando el crecimiento del empleo en la región, un objetivo que viene avalado por las cifras récord de la anterior legislatura".

No será tarea sencilla, pero ya tiene mucho camino hecho Santamaría al frente de esta consejería.

Este consejero y su equipo han sido los principales valedores de que la región no solo esté siendo conocida por intentar retener la casi inevitable fuga de talento y la despoblación a través de la generación de oportunidades laborales, sino que ha conseguido y en tan solo unos meses, poner a Extremadura en el mapa de inversión en centros de datos.

Fue en el mes de enero de 2025 cuando se conoció que MERLIN Properties iba a desarrollar dos grandes campus de centros de datos en las provincias de Cáceres y Badajoz, enfocados en inteligencia artificial generativa y en computación avanzada.

Para esta compañía, Extremadura cuenta con un valor añadido en comparación con otros territorios de la Península. Estos proyectos que están ahora sobre la mesa son posibles gracias a la reciente formalización de dos Memorandos de Entendimiento (MOUs) que fueron firmados por la presidenta del gobierno extremeño y MERLIN-Edged, filial de MERLIN Properties y Edged Energy.

La empresa española, por su parte, ha materializado ya la reserva del terreno del centro de datos que se ubicará en el parque empresarial Expacio Navalmoral. En concreto, los centros estarán localizados en Navalmoral de la Mata y en Valdecaballeros y destacarán por su abundante potencia eléctrica disponible y por permitir el desarrollo progresivo de varios edificios de data centres con aproximadamente 1GW de potencia crítica en cada emplazamiento.

Pero también en 2025 el Grupo Ingenostrum anunció un nuevo data centre para la región (llamado Nostrum Evergreen), que tendrá una capacidad de 300 megavatios y que se ubicará en la Plataforma Logística de Badajoz.

Este proyecto, que generará aproximadamente 2.200 puestos de trabajo y supondrá una inversión de casi 2.000 millones de euros, "no solo representa un avance tecnológico impresionante, sino que también es un claro ejemplo de la colaboración público-privada en su máxima expresión", explican fuentes del ejecutivo de María Guardiola.

Asumir el reto

La creación de empleo por la que tanto apuesta la presidenta tendría en proyectos como este la confirmación de que la consejería puede asumir perfectamente el reto marcado.

El talento es otro de los grandes temas asumidos como logro por parte de la consejería de Guillermo Santamaría.

La pasada legislatura, se firmó junto a los agentes sociales y económicos el nuevo Plan de Empleo de Extremadura 2024-2025 y cuatro Planes Estratégicos de Economía 2024-2027.

Estos cinco planes contemplan un ambicioso presupuesto de más de 707 millones de euros que redundarán en la creación de empleo en la región.

Más allá de los acuerdos ya alcanzados y que simbolizan el inicio de una nueva era en este sentido, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha querido consolidar su hoja de ruta de atracción de inversiones y talento con un plan específico.

La Agenda Digital ha sido otro de los grandes hitos de esta consejería durante la pasada legislatura, una hoja de ruta estratégica que, precisamente, marca el paso y fija los principales objetivos de la región en materias como transformación digital y la ya mencionada atracción de empleo e inversiones.