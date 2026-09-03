Un gemelo digital de 326 kilómetros de carreteras en Cataluña que confirma el binomio tecnología-movilidad

Las claves

Las claves Generado con IA La Generalitat de Cataluña desarrollará un gemelo digital para 326 km de carreteras en el área metropolitana de Barcelona. El proyecto busca mejorar la gestión, planificación y respuesta ante incidencias en la red viaria, integrando datos de tráfico, ambientales y de transporte público en tiempo real. La iniciativa tiene una inversión de 7,1 millones de euros, cofinanciada en un 40% por fondos FEDER, y un plazo de ejecución de 36 meses. El gemelo digital permitirá gestionar el tráfico de forma predictiva, optimizar el mantenimiento vial y mejorar la prevención de accidentes y la gestión de la contaminación.

Si bien solo hay una región en nuestro país que presume de tener una consejería dedicada a partes iguales a la movilidad y a la transformación digital –la de Castilla y León-, no es menos cierto que cada vez hay más comunidades autónomas comprometidas con la digitalización de las carreteras.

Un ejemplo reciente emerge desde Cataluña. Allí, la Generalitat ha decidido implementar un proyecto que todavía no se ha hecho realidad en el territorio castellano y leonés, a pesar de contar con el mencionado departamento propio de gestión. Este proyecto es el de un gemelo digital de las carreteras de la región.

Tres departamentos diferentes, el de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, el Servicio Catalán de Tráfico de la Generalitat de Cataluña y el área de Economía y Finanzas desarrollarán un gemelo digital de la red viaria interurbana del entorno metropolitano de Barcelona, con el objetivo de mejorar la planificación y la gestión de las infraestructuras y el tráfico en este ámbito.

Esta actuación se inserta en el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible, en el Programa de carreteras conectadas e inteligentes y en la RIS3CAT 2030, la Estrategia para la especialización inteligente de Cataluña, y está cofinanciada en un 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Así, la Generalitat de Cataluña desarrollará e implementará una solución tecnológica avanzada para mejorar la gestión de las infraestructuras viarias y del tráfico de la red viaria interurbana en el entorno de Barcelona, por donde diariamente circulan más de 800.000 vehículos de los cuales unos 90.000 son vehículos pesados (11%).

El contrato tiene un plazo de 36 meses y cuenta con una inversión de 7,1 millones de euros, el 60% de los cuales los asume el Departamento de Economía y Finanzas, mediante la Dirección General de Actividad Económica, que también lleva a cabo la tramitación de la Compra Pública de Innovación y velará por el cumplimiento de los requisitos del FEDER.

"El gemelo Digital que presentamos es un cambio de gestión de nuestra red viaria", ha destacado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. "Este proyecto permite prever incidencias, mejorar el tiempo de respuesta en caso de accidente, optimizar el mantenimiento de las carreteras y reducir los costes operativos", ha explicado.

Además, ha reconocido que esta herramienta "tiene capacidad de integrar todos los datos disponibles, de movilidad, ambientales y de transporte público, en una sola herramienta de gestión inteligente".

Por este motivo, la consejera ha señalado que "acontecerá la base para tomar decisiones más rápidas y más acertadas, tanto por la vida cotidiana como para preparar el futuro".

La consejera también ha admitido que "este proyecto representa un salto tecnológico real en la gestión de la movilidad porque nos permite pasar de una actuación reactiva a una gestión predictiva y preventiva".

En este sentido, ha remarcado que "esta tecnología nos ayudará a anticiparnos a las situaciones de congestión, mejorar la prevención de los accidentes e informar mejor a la ciudadanía".

La responsable política ha puesto en valor también "la escalabilidad de la herramienta y la posibilidad de trasladarla a otras vías de cara al futuro".

La gestión del tráfico y de las infraestructuras asociadas implica un vasto conjunto de disciplinas de los ámbitos científico, socioeconómico, computacional, de ingenierías (infraestructuras, de tráfico y comunicaciones) que tradicionalmente han utilizado herramientas y soluciones tecnológicas independientes.

Este proyecto responde a la necesidad de integración de los sistemas clásicos tanto en cuanto a la recogida de datos -contadores de vehículos y cámaras, por ejemplo- como la toma de decisiones -modelos de simulación-, mediante los nuevos adelantos tecnológicos como las tecnologías de big data -aparatos móviles de telefonía, vehículos conectados y otros- o la inteligencia artificial.

El proyecto consistirá en la creación de una representación virtual –un gemelo digital– de la red viaria de acceso al entorno metropolitano donde estarán caracterizados todos los equipamientos disponibles que faciliten el estudio de las vías, la predicción y evaluación para la toma de decisiones a todos los niveles (estratégico, táctico y operativo).

Previsión de contaminación

Este gemelo digital alcanzará 326 kilómetros de autopistas y carreteras del entorno metropolitano de Barcelona y se alimentará en tiempo real de los datos referentes a cámaras, paneles de mensaje variable, estaciones de transmisión de conteo de vehículos, sistemas de visión artificial, radares, sistemas de velocidad variable y otras del Servicio Catalán de Tráfico y del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

También incluirá una red de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica y recogerá datos de diferentes operadores que disponen de información de movilidad (transporte público y transporte privado), y del estado de las infraestructuras.

Otro punto clave será la recogida de datos en tiempo real de tráfico y de las condiciones ambientales de la red viaria, los datos históricos de gestión del tráfico, los datos de incidencias y los datos de accidentalidad de la Generalitat.

Este gemelo digital contribuirá, o esa es la intención de la Generalitat, a dar un salto cualitativo en la hora de dirigir flujos de tráfico, de operar las vías de la manera más óptima y sostenible, y de prever las externalidades que se derivan del uso de la red viaria metropolitana interurbana (incidencias, accidentes, congestiones y emisiones).

También tiene que facilitar la optimización de la gestión y mantenimiento de las carreteras hacia un sistema que sea predictivo y pueda servir de apoyo a la toma de decisiones sobre la infraestructura, los protocolos de actuación, la gestión de incidencias y del tráfico.