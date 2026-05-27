El distrito de innovación de la Bahía de Palma: un año de gestiones y de promoción, pero sin avances visibles

Las claves

Las claves Generado con IA El distrito Palma Culture & Innovation Bay (PC&IB) cumple un año con avances administrativos, pero sin cambios visibles en la Bahía de Palma. La adquisición del edificio GESA permitirá albergar una incubadora de empresas tecnológicas y el Instituto Municipal de las Artes. Se han agilizado trámites urbanísticos para la construcción de 400 viviendas de precio limitado y mejoras en el transporte público. El Ayuntamiento de Palma ha lanzado un visor cartográfico web para visualizar, coordinar y dar transparencia a los proyectos del distrito PC&IB.

El entorno de la Bahía de Palma no ha variado su aspecto. Ahí siguen sus puertos deportivos, su reconocible fachada marítima… y muy cerca, los terrenos de Nou Llevant. Ahí están también esos terrenos esperando convertirse en algo más que en suelo por edificar.

Ha pasado poco más de un año desde que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el gobierno insular y el Consell de Palma -institución asimilable en la península a una diputación- presentaron el Palma Culture & Innovation Bay (PC&IB), o lo que es lo mismo, un distrito multidisciplinar que incluye varios puntos de interés desde el punto de vista de desarrollo de ecosistemas de innovación y tecnología.

Sin embargo, como decíamos, en estos últimos doce meses apenas se han producido aún efectos visibles. Todo o casi todo el trabajo que se está haciendo corresponde a la activación administrativa de algunos de los proyectos que se van a levantar allí.

Se trata, evidentemente, de una estrategia a largo plazo y lo primero que se ha activado es aquello que era o más urgente o más práctico activar porque se trataba de proyectos independientes que ahora van a formar parte de un todo.

Así, por ejemplo, durante estos meses se ha procedido a la adquisición del edificio GESA, que va a ser el eje central del proyecto. Ya es de titularidad municipal y allí, además de las oficinas centrales de todo el distrito, se ubicará una incubadora de empresas tecnológicas y el Instituto Municipal de las Artes.

La agilización de los trámites urbanísticos que facilitarán la construcción de casi 400 "viviendas de precio limitado" o del despliegue del transporte público hacia esa zona, todo ello para mejorar la capacidad de atracción de talento al distrito, son otros de los avances burocráticos que se han puesto en marcha.

En cuanto a la gobernanza, ya se ha establecido cómo pilotar el proyecto, con el establecimiento de mesas de seguimiento, comisiones bilaterales, etc. Son pasos todos ellos importantes, pero que, ciertamente, aún no dejan ver ningún resultado a nivel ejecutivo.

Con todo, solo el hecho de que se estén realizando estos trámites habla del interés de la administración pública por levantar este distrito.

Un distrito que contempla más de 50 iniciativas, y que incluye también un Instituto Oceanográfico que vendrá a confirmar la apuesta de Baleares por la economía azul.

Este sector es uno de los que más mimos va a recibir dentro del proyecto. La cercanía al puerto de Palma hace posible que se puedan producir conexiones de interés para la creación de proyectos piloto relacionados con el mar.

De hecho, la intención del Ayuntamiento de Palma aprovechando el desarrollo del PC&IB es aprobar una ley sandbox -como han hecho ya otras ciudades- para permitir espacios de experimentación en entornos reales para probar soluciones tecnológicas.

Por último, cabe destacar que el distrito contempla también el desarrollo de un espacio dedicado por completo a las industrias creativas, tecnológicas y de producción audiovisual y un laboratorio de fabricación digital y experimentación para emprendedores y creadores.

Pero la novedad más reciente en torno al PC&IB se ha anunciado esta semana. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado un proyecto elaborado por el área de Innovación y el Servicio de Cartografía destinado a impulsar el desarrollo de un nuevo visor cartográfico web que tiene como objetivo la visualización y difusión de los proyectos estratégicos enmarcados en el Palma Culture & Innovation Bay (PC&IB), una de las principales iniciativas de transformación urbana y económica puestas en marcha por el Ajuntament de Palma esta legislatura.

Así funcionará el visor

El visor permitirá integrar, visualizar y consultar información geoespacial procedente de diferentes fuentes, facilitando el acceso público a los proyectos y garantizando su interoperabilidad y rendimiento en entorno web.

En este contexto, el visor cartográfico se configura como herramienta fundamental para abordar diferentes actuaciones, como la visualización del conjunto de proyectos tractores del PC&IB sobre el territorio; la coordinación entre administraciones y agentes implicados; la mejora de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía; el apoyo a la planificación y toma de decisiones basada en datos, y el acceso a la información de forma sencilla y transparente.

De este modo, la nueva plataforma permitirá a los usuarios explorar el término municipal de Palma, localizar proyectos concretos y acceder a información detallada asociada, incluyendo documentación, características y estado de desarrollo de cada iniciativa.

Además, el visor integrará distintas capas de información geoespacial, contribuyendo a generar una visión global y estructurada del ecosistema de innovación y de los procesos de transformación urbana asociados al PC&IB.

Por otro lado, el visor no sólo responde a un objetivo informativo, sino que constituye una herramienta estratégica para la gobernanza del proyecto PC&IB, facilitando la gestión coordinada de iniciativas y la interacción entre los diferentes actores públicos y privados que forman parte del ecosistema.