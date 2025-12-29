Asturias y el año de la nueva ley de Ciencia y de la consolidación de su agencia de innovación

El presidente asturiano, Adrián Barbón, firma la ley de ciencia, con Borja Sánchez, consejero de Ciencia, a su derecha.

El marco normativo se ha firmado en 2025 y garantiza que en 2030 la inversión en I+D+I supondrá el 4% del presupuesto autonómico. La IA también tendrá su propio decreto.

Un año que empieza con una gran noticia es complicado que pueda torcerse. Eso, al menos, es lo que ha sucedido en Asturias. El 2025 arrancó con la aprobación de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que facilitará el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional con una apuesta por el incremento de la financiación, el refuerzo de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, la carrera investigadora como eje para atraer talento y el apoyo a la I+D+i de excelencia.

Precisamente el tema de la financiación es ahora el asunto más urgente y más importante de todos los que deben abordarse en aplicación de la ley.

A través de la primera norma que se aprueba en Asturias para regular la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación, el ejecutivo autonómico se marca como primeros objetivos blindar la inversión pública e incentivar la privada, así como ampliar de cinco a siete años los programas de ayudas y atracción de talento para converger con Europa.

Este golpe de efecto con el que arrancó el año en el Principado marca que la inversión prevé llegar en 2030 a los 1.075 millones anuales destinados a I+D+I, tanto de financiación pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB regional y algo más del 4% del presupuesto autonómico.

La norma, cabe recordar, fomentará también la colaboración público-privada, a través de la puesta en marcha de entornos controlados para pruebas y ensayos (sandbox) y la compra pública innovadora. Al mismo tiempo, facilitará la transferencia de conocimiento y la innovación empresarial.

Pero lo dicho, esta buena noticia se complementó con otra, la de dar un impulso a la inteligencia artificial a través de empezar a desarrollar una normativa para regular específicamente esta tecnología, que ha llegado para cambiar los paradigmas de la nueva economía.

El gobierno asturiano ha sacado a información pública este año el decreto que regulará el uso de la inteligencia artificial en la gestión de los servicios públicos, una norma que, explican fuentes autonómicas, "consolida Asturias como una de las comunidades pioneras en España en establecer un marco normativo específico para esta tecnología disruptiva".

Este decreto busca garantizar un uso seguro, ético y eficiente de la IA en la administración pública, alineándose con la normativa comunitaria.

Además, tiene como objetivos principales respetar la autonomía humana en el desarrollo de la actividad administrativa y asegurar que los desarrollos tecnológicos contribuyan a mejorar la calidad, personalización y proactividad de los servicios públicos, fomentando la innovación en sectores como el sanitario, el sociosanitario y otros ámbitos administrativos, informan desde el gobierno asturiano.

Y de dos grandes hitos a un balance muy positivo, el de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), que ha podido por fin valorar su funcionamiento durante un año completo, el de 2024.

O dicho de otro modo, 2025 ha servido para confirmar la utilidad de esta entidad. Sekuens respaldó 656 proyectos vinculados al crecimiento, inversión, innovación empresarial y transferencia de conocimiento, un centenar más que en 2023. También logró ampliar en 15 millones la inversión movilizada, hasta alcanzar los 170,4.

Sekuens, cabe recordar, es el principal instrumento regional de apoyo a la promoción económica y empresarial a través de convocatorias de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo de Transición Justa (FTJ) y el Gobierno central.

En este contexto, la agencia destinó 35 millones a programas impulsados por el Principado (14,5 más que en el año anterior), a los que se añaden otros 10,2 de líneas financiadas por la administración general del Estado. En total, suman 45,2 millones en ayudas, casi 13 más que en el pasado ejercicio.

Respecto a los programas propios de Sekuens, destacan dos grandes áreas: por un lado, el crecimiento, inversión y atracción empresarial y, por otro, la transferencia de conocimiento y la innovación.

Y el balance podría continuar con más datos positivos, pero también es conveniente resaltar que ha habido otras apuestas que hay que mencionar.

La propia Sekuens ha marcado en rojo el sector de la tecnología militar como estrategia a potenciar por parte del gobierno autonómico. Hay varios proyectos en cartera para hacerlo posible.

Por último, Asturias ha actualizado la radiografía de sus centros de innovación empresarial, una fórmula que está empezando a eclosionar en algunas comunidades autónomas y que consiste en asociar laboratorios de I+D+I a determinadas empresas gracias a las ayudas públicas.

En este sentido, el Principado, a través de Sekuens ha resuelto la última convocatoria de subvenciones, que movilizará más de 9,8 millones de inversión pública y privada y financiará 21 proyectos de investigación

El gobierno del Principado ha impulsado la creación en Asturias de dos nuevos centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación vinculados a grandes compañías, que se suman a las 14 ya existentes.