Asturias se sube al tren de la movilidad inteligente en su nueva estrategia de infraestructuras viarias

Las carreteras inteligentes todavía no constituyen una prioridad en la planificación política de la mayoría de territorios españoles. Se trata de una cuestión que está sobre la mesa -porque se da por hecho que será una necesidad más pronto que tarde-, pero no es menos cierto que el ritmo de desarrollo es más bien lento.

En estos momentos, si exceptuamos los grandes núcleos de población, que sí muestran ciertos avances en la materia, solo hay una comunidad autónoma abiertamente comprometida con la transformación de las carreteras. Esta región es Castilla y León, pero pronto serán más.

De momento, Asturias ya ha manifestado que la transformación tecnológica de su red viaria va a ser una de las prioridades de su recientemente presentada Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026-2036.

Sobre esta estrategia, dos apuntes. El primero, positivo, es que el documento marca un compromiso con la digitalización; el segundo, que invita más a la cautela, es el marco temporal. Hablar de un horizonte de diez años da una idea de lo prolongado que puede ser el desarrollo de determinados proyectos.

Vayamos por partes. El Gobierno de Asturias ha iniciado ya la redacción de la citada hoja de ruta, un documento que marcará la planificación de la red autonómica de carreteras durante la próxima década.

El consejero de Movilidad, Medioambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CCOO, José Manuel Zapico, para analizar la estrategia de este proceso.

"El Principado afronta esta tarea con una voluntad de diálogo y participación social que garantice la transparencia y la colaboración dentro de una gobernanza participada con sindicatos, empresariado y ciudadanía para diseñar unas infraestructuras modernas, seguras, sostenibles y equitativas, que refuercen la cohesión territorial y la competitividad de Asturias", ha explicado el titular de Movilidad.

Calvo ha establecido como marcos de referencia ineludibles para la elaboración de la estrategia los acuerdos de la concertación social, así como el documento de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita. Además, la hoja de ruta integrará a ayuntamientos, agentes sociales, colegios profesionales y asociaciones ciudadanas para su seguimiento y evaluación.

El consejero ha explicado que la nueva estrategia dará continuidad al actual Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA) 2015-2025 y se construirá sobre siete ejes principales. Es en esta lista de prioridades donde encontramos las referencias a la tecnología.

Textualmente, la idea es avanzar en digitalización e innovación tecnológica. Una idea que se suma a otras más 'mundanas' como modernizar y conservar la red existente; reforzar la seguridad vial; mejorar la accesibilidad en el medio rural y luchar contra la despoblación; fomentar una movilidad sostenible e inclusiva; impulsar el transporte intermodal, conectando carretera, ferrocarril, puertos y aeropuerto; y aumentar la resiliencia frente a riesgos climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo marco estará en sintonía, explica el ejecutivo del Principado, con los compromisos del Gobierno de España y de la Unión Europea en materia de movilidad segura, sostenible y digital.

La experiencia de Castilla y León

Para ello, tomará como referencia la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, el Pacto Verde Europeo y la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), en la que Asturias ocupa una posición clave como nodo logístico atlántico.

Entrando en materia, ¿qué puede suponer la modernización de las carreteras? Lo mejor, lo hemos dicho, es echar un vistazo a la avanzadilla que ha supuesto la labor que desde hace años se viene haciendo desde Castilla y León.

Esta región, de hecho, creó una consejería con una nomenclatura que marcaba su prioridad de una manera muy clara: "Movilidad y Transformación Digital".

El trabajo en esta consejería ha venido marcado, en lo que se refiere a la modernización viaria, por proyectos como el de señalización inteligente, que ha logrado reducir un 22% los accidentes después de dos años en funcionamiento por cada vez más viales de titularidad autonómica.

Esta herramienta se basa en diferentes patrones algorítmicos que se traducen en la publicación de información a lo largo de paneles digitales distribuidos por la red viaria castellano y leonesa, que también incluye sonidos de alerta.

Recientemente también se ha procedido a implementar un proyecto piloto parecido, pero que, en este caso, avisa a los conductores de la presencia de cicloturistas, con el fin de que extremen las precauciones.

En resumen, la movilidad inteligente en las carreteras ya cuenta con cierto impacto en algunas regiones y en otras es algo que se está empezando a tomar en serio.