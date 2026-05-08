Granada recupera el pulso 'tech' con la nueva sede de la Corporación Tecnológica de Andalucía

El rector de la UGR, Pedro Mercado, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Las claves

Las claves Generado con IA La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) inaugura una nueva sede en Granada, reforzando el ecosistema innovador de la ciudad. CTA es una entidad de colaboración público-privada con más de 185 empresas miembros, dedicada a impulsar la innovación y la transferencia tecnológica. La nueva oficina está ubicada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Granada y busca facilitar la colaboración entre empresas, administración y universidades. El evento de inauguración incluyó un panel de expertos y un networking para promover proyectos conjuntos y el desarrollo económico en el territorio.

Con ustedes, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). No se trata de una entidad nueva, ni mucho menos. Cumple 20 años. Pero es cierto que su labor, en muchas ocasiones, parece invisible en comparación con la actividad de grandes empresas y administraciones públicas.

Eso no quiere decir, sin embargo, que esa labor sea ni poco importante ni mucho menos escasa.

CTA es una entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación. Presta apoyo a empresas de todos los tamaños, administraciones, universidades, otros organismos de investigación y cualquier entidad innovadora.

Es una fundación privada con más de 185 empresas miembros, impulsada en su origen por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+I regional y la transferencia de tecnología.

Asesora a las empresas para planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+I a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo.

Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones y otras entidades a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

También tiene una creciente actividad internacional, como socio de referencia en proyectos de innovación en colaboración. Ya ha participado en más de 70 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como por organismos multilaterales, y ha colaborado con más de 770 entidades de 57 países.

Ha quedado demostrado durante todo este tiempo que allí donde la CTA ha desplegado sus tentáculos, el ecosistema innovador se ha visto altamente beneficiado. De ahí que la llegada de esta entidad a Granada no puede interpretarse de otra manera que no sea con el optimismo por bandera.

La ciudad granadina, ya de por sí referencial en ámbitos como la inteligencia artificial, va a sumar más músculo con la inauguración de la nueva sede de la CTA y, de rebote, va a promover que las empresas se sumen a la causa de la innovación con mayor intensidad.

CTA ha celebrado un evento en su nueva oficina en Granada para analizar el papel de la ciudad como "nodo estratégico de innovación y transferencia de conocimiento", en el que han participado el rector de la UGR, Pedro Mercado, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

El rector ha destacado la apuesta de la Universidad "por todas las iniciativas que aportan al conocimiento, a la innovación y al desarrollo del territorio". Ha añadido que "la colaboración público-privada conecta a empresas, administraciones, universidades y agentes sociales para atraer inversiones, generar empleos de calidad y, sobre todo, para apostar por el talento y la internacionalización", ha añadido Pedro Mercado.

Polo de Innovación

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "contar con Corporación Tecnológica de Andalucía en Granada refuerza la ciudad como un polo de innovación en el sur de Europa, con una Universidad de referencia, un ecosistema empresarial en crecimiento y una apuesta decidida por la aplicación de la Inteligencia Artificial en los servicios públicos".

La alcaldesa añadió que "proyectos como iQuantum reflejan ese modelo de ciudad que estamos impulsando, donde la tecnología se pone al servicio de los granadinos".

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha agradecido la calurosa acogida de la ciudad y ha afirmado que la nueva sede de CTA en Granada es "un hito que refuerza el compromiso con el territorio andaluz y, en particular, con una provincia que es referente en conocimiento, ciencia, talento e innovación".

"Queremos facilitar la colaboración, impulsar proyectos conjuntos y generar oportunidades que se traduzcan en crecimiento económico y desarrollo territorial", ha apuntado Pérez, quien ha animado a las empresas y entidades innovadoras granadinas a acercarse a CTA para solicitar su apoyo, servicios y asesoramiento.

La nueva oficina de CTA en Granada se suma a las que esta fundación de apoyo a la innovación ya tiene en los parques tecnológicos Sevilla y Málaga Tech Parks y está ubicada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Granada.

Con esta nueva implantación, CTA fortalece su papel como agente tractor de la innovación empresarial en Andalucía, conectando conocimiento, financiación y colaboración para impulsar proyectos con impacto real en el territorio.

La consultora de innovación de CTA afincada en Granada, Mayra Granados, moderó el panel de expertos sobre experiencias reales de colaboración y crecimiento, en el que han participado representantes de Rovi, Grupo La Caña, Educa EdTech Group, Debos y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

El debate abordó cuestiones clave como el papel de la colaboración universidad-empresa, los factores que impulsan la innovación empresarial, los resultados obtenidos en términos de financiación y posicionamiento en el mercado y las recomendaciones para compañías interesadas en iniciar proyectos innovadores.

Además, se ha celebrado un networking para favorecer el intercambio entre empresas, instituciones y agentes del ecosistema innovador andaluz, a través de nuevos proyectos que puedan surgir desde Granada.