PotencIA Mx, la apuesta de México por impulsar la inteligencia artificial en las pymes y startups

Fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas y startups en el entorno de la inteligencia artificial es el objetivo de PotencIA Mx, la aceleradora que acaba de nacer en México.

De la mano de Meta, el incMTY Innovación Corporativa, el área de innovación del Tecnológico de Monterrey, con el apoyo de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHT) han presentado esta iniciativa destacando que surge para “democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA) dentro del tejido empresarial del país”.

El programa busca incrementar la adopción de inteligencia artificial mediante modelos abiertos de lenguaje de gran tamaño (LLMs), concretamente del modelo de lenguaje Llama, desarrollado por Meta.

“El objetivo es usar la tecnología para generar un impacto positivo en la sociedad mexicana. Se trata de una apuesta por el talento, que es el potencial transformador que tenemos en nuestro país y el motor de la creatividad impulsada por la inteligencia artificial”, mencionó Marco Casarín, director general de Meta para México.

Además Casarín quiso destacar que impulsar startups y empresas es de suma importancia en la actualidad y enfatizó en mantener una perspectiva ética y usar la tecnología con propósito dentro de las startups y empresas. “La innovación y el aprendizaje de inteligencia artificial lo orientamos también de una manera ética, responsable y escalable.

Por eso, PotencIA MX busca no solo impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras, sino también desarrollar las capacidades individuales, comunes y locales”, aseguraba.

Así PotencIA Mx se estructura en tres etapas: un bootcamp intensivo en noviembre con talleres y mentorías en inteligencia artificial aplicada; una fase de aceleración personalizada durante varios meses con acompañamiento técnico; y un Demo Day que se celebra en 2026 (aún no ha trascendido la fecha exacta) en el que los participantes presentarán sus soluciones ante expertos e inversionistas.

De México al mundo

Los proyectos más destacados recibirán apoyo para internacionalizar sus operaciones o explorar oportunidades de negocio en otros mercados. Como se explica en las bases y beneficios del programa, además las pymes y startups participantes podrán acceder al ecosistema incMTY, conectado así con otras empresas, organismos y redes de innovación. Además, tendrán la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) Open Source de última generación.

En opinión de Juan Luis Díaz de León, subsecretario de la SECIHTI, PotencIA MX es “una oportunidad para que la ciencia, la tecnología y la innovación se traduzcan en oportunidades reales, y que además de buscar un beneficio para las empresas, también sea para tener una nueva forma de imaginar el futuro del país”.

“Creemos que el conocimiento y la tecnología deben ser palancas para la transformación social y económica del país. Y eso solo se puede lograr cuando abrimos el acceso a herramientas avanzadas, cuando acompañamos al talento y cuando generamos un entorno que fomente la innovación responsable, ética y con impacto social”, añadía.