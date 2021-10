Alberto Martínez Lacambra (Red.es): "La indigencia digital es un problema para la supervivencia de las pymes"

Alberto Martínez Lacambra, asumió la Dirección general de Red.es el pasado mes de junio consciente del reto que tenía por delante, ya que la entidad pública será la encargada de ejecutar algunos de los proyectos de digitalización más importantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un desafío en el que seguro le servirá de utilidad su amplia trayectoria profesional en la gestión financiera y de equipos tanto en el sector público como en el privado y su convencimiento de que la colaboración público-privada es un aspecto clave para el éxito de la actividad de Red.es.

En su currículo destaca su etapa como director general de Agbar en Cataluña y consejero delegado de Aguas de Barcelona, así como de Aquagest Services Company, empresa que gestionaba las tecnologías de sistemas de información y cadena de suministro para las empresas del grupo.

En una entrevista a D+I, Martínez Lacambra hace balance de estos primeros meses al frente de Red.es, que califica de "muy intensos", pero apasionantes. "Es una oportunidad histórica para Red.es, una oportunidad histórica para el país, y estoy encantado de participar en este proyecto", admite.

En este tiempo, le ha sorprendido el nivel profesional, el compromiso personal y el esfuerzo de todos los trabajadores de la entidad pública y se ha percatado del impacto social de todo lo que se hace allí y que probablemente no se ha explicado lo suficiente.

Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es

Así, asegura que trabajando en Red.es puede participar en proyectos que es impensable que se desarrollen en el sector privado y que tienen una gran relevancia social, como pueden ser RedIRIS, Escuelas Conectadas, Educa en Digital o los pilotos de 5G.

Especialmente ilusionado se muestra con el que va a ser el próximo gran proyecto del organismo: la puesta en marcha del Kit Digital, un programa que será un "referente europeo" y que tiene como objetivo ayudar a más de un millón de pequeñas y medianas empresas a digitalizarse. Para ello cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros.

Indigencia digital

Martínez Lacambra recuerda que las pymes generan dos tercios del empleo de España y, si tenemos en cuenta solo a las pequeñas y microempresas, el porcentaje es del 51%. De ahí que sea "importantísimo" mejorar tanto su digitalización como su productividad, aprovechando que el covid-19 ha sido un triste catalizador de esa concienciación de tener que digitalizarse.

El director general de Red.es subraya que la senda de la digitalización "no es potestativa, es obligatoria", por lo que una empresa necesita abordar este proceso de transformación para poder sobrevivir. "La indigencia digital es un problema para cualquiera de nosotros en términos profesionales y personales", advierte.

Para solucionar esto, antes de final de año verá la luz el programa de Kit Digital, cuyas convocatorias para solicitar las ayudas saldrán el próximo año 2022. Inicialmente, se lanzara el programa de soluciones básicas de digitalización para empresas de hasta 49 empleados.

La razón de empezar por este segmento es porque, mientras que las empresas grandes y medianas tienen unos niveles de productividad comparables con los de otros países europeos, no ocurre lo mismo con las pequeñas y las pymes. "Y si mejoramos la productividad, mejoramos el PIB per cápita y la renta per cápita", recalca.

Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es

Martínez Lacambra muestra su "máxima admiración" por todas aquellas personas que deciden poner en marcha un negocio. Dados todos los esfuerzos que deben realizar para resistir, admite que su preocupación no es estar pendientes de si sale en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una convocatoria de ayudas.

Por ello, el director general de Red.es incide en que es necesaria la colaboración del sector privado, y en particular de las asociaciones empresariales, para poner este programa en conocimiento de quien realmente lo va a necesitar, tenga éxito y la idea de digitalizarse vaya percutiendo en las pymes.

En este sentido, remarca que lo más esencial es que el mensaje llegue a las pymes y vengan a pedir las ayudas, ya que es imposible ejecutar los fondos si no te los vienen a pedir. "El éxito pasa porque las pymes vengan a pedir los fondos. Es una responsabilidad de todos que el mensaje llegue", incide.

Así, apunta que ya hay mucho interés y mucha expectación sobre este programa y eso hay que aprovecharlo. Para ello, Red.es está organizando un roadshow para, una vez se aprueben las bases, reunirse con el sector, las empresas digitalizadoras y las administraciones locales y autonómicas.

El reto de la ejecución

Martínez Lacambra señala que Red.es, y la Administración General del Estado en general, "jamás se han enfrentado a un reto de esta dimensión", donde lo imprescindible ahora es tener éxito en la ejecución de los fondos. Un proceso que, asegura, van a abordar "con paso firme, con ilusión y trabajando con intensidad".

En este sentido, subraya que este año Red.es va a llegar a más de 350 millones de euros en cuanto a ejecución de gasto, cifra que de se disparará hasta entre 1.000 y 1.500 millones de euros el que viene. Pero además, tiene hay que empezar a definir los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de desarrollo regional.

Así, remarca que hay que conseguir que toda esa masa monetaria que suponen las ayudas europeas no sea solo masa monetaria pasiva, "si no activa e inteligente" para que ayude a sentar las bases para transformar la economía. Por ejemplo, apunta que el Kit digital servirá de "ariete" para la digitalización de las pymes y los 3.000 millones de euros destinados tendrán un efecto multiplicador.

Asimismo, remarca que éste no es un reto no sólo del sector público, sino de todos y corresponde a la Administración "lanzar el balón al terreno de juego, para después, entre todos, marcar gol". En su opinión, el sector público puede ser "un tractor de la digitalización", de ahí la importancia de que llegue también a las entidades más pequeñas.

El director general de Red.es se define como un "defensor de la colaboración pública privada", ya que los dos sectores "no pueden vivir en compartimentos estancos". Así, insiste en que en un país en el que el sector público pesa el 50% de la economía, la colaboración público privada es "imprescindible".

Por otro lado, admite que la gestión del gasto del sector público no es sencilla, pero insiste en que entre todos tenemos que ser capaces de hacerlo posible. Así, asegura que concurrencia, trasparencia y agilidad son elementos compatibles y cuentan con la tecnología como un importante aliado.

Como ejemplo de los beneficios que aporta la tecnología el director general de Red.es vuelve a mencionar el programa Kit Digital. Apunta que una empresa necesita al menos 22 requerimientos para solicitar una subvención y desde Red.es están intentando robotizar una parte de estos procesos para automatizar unos 15 de ellos y que les sea "lo más fácil posible" pedir la ayuda.

El objetivo de esto es "ser más rápidos" y, para ello, ve posible modificar algunas normas actuales. Así, apunta que a veces habría que plantearse la implantación de modelos anglosajones, en los que parte de las comprobaciones se realizan a posteriori.

Sentar las bases

Martínez Lacambra está convencido de que la generación actual tiene la obligación "sí o sí" de ejecutar esos fondos, que son los que van a permitir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una economía "muchísimo más competitiva". "Estamos ahora sentando las bases para que la digitalización sea el común denominador de cualquier actividad y de nuestra vida", afirma.

Por ello, incide en que hay que aprovechar estos fondos para ir cosiendo todas las brechas que podamos. Y es que el derecho a la conectividad se ha convertido en un derecho humano como el de tener acceso al agua o la energía. "Esto afecta a toda la sociedad y es importante no dejar a nadie atrás. Cuidado con la indigencia digital", avisa.

En este sentido, apunta que, aunque el ser humano es "refractario al cambio", hay que ponerse a andar y, en esta ocasión tenemos muy claro hacia dónde vamos: la digitalización. "En este momento lo peor que puede pasar es que te quedes parado esperando a ver cómo les va a los otros, porque ya no llegarás", advierte.

El director general de Red.es se define como "tecnoptimista", ya que es cuestión de tiempo que acabemos recogiendo los frutos de la digitalización en la productividad. Además, se muestra convencido de que España tiene las capacidades, los recursos y, sobre todo, la ilusión para liderar este proceso.

Otros proyectos de Red.es

En la agenda de Red.es hay también otras iniciativas en marcha como el desarrollo de la inteligencia artificial; la informática de la salud, donde Martínez Lacambra puso de ejemplo el proyecto realizado con la Junta de Andalucía para la gestión de enfermos crónicos; o las ciudades inteligentes, que se verán impulsadas en los Fondos Feder 2021-2027 que hay que empezar a definir.

Otro de los proyectos más importantes realizados en los últimos años son las convocatorias de los proyectos pilotos de 5G, de los que han surgido 120 casos de uso tras invertir 80 millones de euros. Ahora, Red.es está preparando un repositorio en Internet para conocer todos estos casos.

En este contexto, Martínez Lacambra ha destacado la apuesta por España por destinar fondos europeos al despliegue del 5G y a mejorar la conectividad del país, que ya está en un nivel altísimo, como refleja el informe europeo DESI, que sitúa a España en quinta posición dentro de la UE.

Sigue los temas que te interesan