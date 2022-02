¿Cómo lo ven? ¿No tienen la sensación de que todo va muy rápido? No, no teman, nos les pregunto por las guerras, ni del PP ni de Ucrania. Me refiero al tiempo. A si creen que no pueden digerir mentalmente los avances... Pues abróchense los cinturones, que viene curva. A velocidad de la luz.

Hace un mes les contábamos cómo se va a sensorizar la AP-8 en el tramo entre Ermua y Ugaldebieta para hacer pruebas de vehículo autónomo. Y después les explicamos cómo uno de los debates es si la señalética de las carreteras debe tener emisores que den órdenes al coche autónomo. Es decir, carretas autónomas para reforzar la seguridad en la era del vehículo sin conductor.

Pues bien, un mes después en Detroit, la cuna del automóvil, de la fabricación en serie y de la última gran revolución industrial... prueban no el coche eléctrico, sino la carretera eléctrica.

Electreon es una startup israelí que permitirá a los coches cargarse mientras circulan por la carretera. Ha realizado ya pruebas con éxito en su país y en Alemania, Suecia e Italia. Y ahora acaba de abrir delegación en Los Ángeles, según les contaba D+I el miércoles desde allí. Están testando y co-creando con la alemana Volkswagen, la italiana Stellantis y ahora como no, con Ford.

¿Cómo funcionará? Se colocarán placas inductoras de cobre en el suelo y se cubrirán con asfalto. Los coches llevarán una placa receptora; las furgonetas, dos; los autobuses, tres y los camiones cuatro o más. Será especialmente útil para los vehículos que se usan para trabajar y no pueden permitirse largas paradas de recarga. El pago se hará mediante modelo de suscripción mensual.

Velocidad también la que se está imprimiendo en el trabajo de oficina. Voicebots, de la gallega Mindsaic, envía mails y ejecuta acciones de voz. Ha entrado en Lanzadera para testarse en el corporate de Mercadona. Además de enviar correos electrónicos, gestiona bases de datos o interactúa con otros software o servicios de internet. Operan en recursos humanos, salud y agro. Se ha integrado en los sistemas de alguna empresa cliente que usa su desarrollo para hacer entrevistas de personal. Esperan multiplicar por cinco su facturación.

El 'buckypaper' y más

¿Qué? ¿A que van rápidos los cambios? Y en todos los sectores...El instituto vasco Tecnalia, INTA y la UCLM están desarrollando el buckypaper, un material más fuerte y ligero que el acero con el que se fabricarán trenes, barcos y coches. El gran impulso le llega por la sostenibilidad, porque el reto de las emisiones cero también está en sustituir los materiales fósiles. Toda una revolución en la industria y la logística.

Destaca por su ligereza, flexibilidad y resistencia, se fabrica con nanotubos de carbono (CNT), pesa la décima parte que el acero y tiene una fuerza 500 veces superior, será clave también para la aeronáutica.

También en el terreno de los nuevos materiales, llega el plástico reciclado para sensores que controlan las infecciones. La iniciativa parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Poseen las mismas propiedades conductoras que los fabricados en oro y grafeno, leen parámetros bioquímicos y su coste no supera la decena de euros.

Como verán, con costes, pesos y fuerza muy distantes de los actuales, los nuevos materiales van a cambiar todos los sectores. Esto no es innovación, es disrupción. Cambio radical provocado por las nuevas tecnologías de la digitalización.

Y revolución también en la cerámica, una de las pocas industrias en las que durante décadas España ha estado a la cabeza mundial, compitiendo con Italia desde el monocultivo económico de Castellón, donde se concentra nuestro gran clúster.

Aitister es la startup que permite personalizar diseños y tenerlos en propiedad para dar dibujo a la cerámica con identidad corporativa. La personalización que abarata costes casi al nivel de la fabricación en serie. Recordarán que cuando empezó a conocerse la impresión 3D, explicábamos que una de sus ventajas es que permitía que el coste de productos personalizados fuese el mismo que el de su fabricación en serie. Pues aquí un paso parecido.

Y, de nuevo, precio, novedad, personalización... Con estos cambios está claro que quien no se digitalice quedará fuera del mercado.

Atractivos para la nube

Pero la España económica que ha destacado en muchos sectores que evolucionaron de la industria tradicional, también se está convirtiendo en atractiva en alguno de los nuevos ámbitos de la era digital.

Esta semana se estrenaba como columnista de D+I la gran Arantxa Herranz, un referente del periodismo digital. Y se planteaba la pregunta y la respuesta: Por qué todas las grandes quieren su 'cloud' en España. Por la gran apuesta por las energías renovables, por nuestra proximidad a Latam y África, porque ya están saturados los mercados de las grandes potencias del sector, los FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París). Y porque AWS empezó a apostar por este país y al líder le siguieron Google Cloud, Microsoft Azure, IBM y Oracle, anunciando que su red de nube contará con un nodo en España. Madrid es nuestra capital-cloud.

Pero en paralelo a todos estos cambios hay que poner los mensajes y los remedios para que los avances no se salgan de la vía de la ética, el humanismo y el control de las personas. Lucía Velasco, la directora del observatorio ONTSI y autora del libro ¿Te va a sustituir un algoritmo?, recordaba en D+I que hemos de controlar el impacto de la inteligencia artificial para no fomentar los populismos. Y nos invitaba a visionar que nuestro papel en el futuro va a ser el de la creatividad al que no llegan las máquinas. Quizás alineado con esto, se conocía durante la semana la evolución de la educación hacia el sistema PAI para fomentar la enseñanza analítica, en sustitución de la memorizada con la que hemos crecido muchas generaciones.

Cambios en la enseñanza, cambio en los sectores, en los materiales, en las infraestructuras... y en las empresas tecnológicas emergentes que se ven obligadas a operaciones corporativas para poder competir entre gigantes mundiales.

La operación de la semana es sin duda la venta de Sothis por parte de Angels Capital, el fondo de Juan Roig, a Nunsys. Las dos tecnológicas valencianas del segmento medio crean un líder nacional. Ocurre un año después de la venta del tercer del tridente nacional, Asti, al gigante suizo ABB.

Sothis, ubicada en el Parque Tecnológico de Valencia, generará junto la empresa liderada por Paco Gavilán, una tecnológica con 1.400 empleados y superará los 140 millones de facturación. Roig ya se ha asegurado que la firma no se mueve de Valencia.

Y hablando de Juan Roig y sus múltiples legados, esta semana se ha conocido que la plataforma #EActiVate, pasa a ser un legado documental sobre cómo se puede salir de una crisis. El proyecto, impulsado por Mercadona y miles de empresarios, cuando se inició la pandemia tenía como misión que no decayese el ánimo. La reactivación de la economía cuando nos encerraron a todos en casa.

El trabajo, ejecutado por la agencia After y el grupo Inndux (otra de las actividades de la editora de D+I, del que estamos muy orgullosos de haber contribuido a crear), ha supuesto al final la traslación de la experiencia en vivo de más de 5.000 empresarios, directivos y profesionales. Su narración de cómo han vivido la reactivación y cómo han salido con imaginación y esfuerzo de la crisis. Una reinvención que pone en valor el no siempre reconocido esfuerzo de los emprendedores y buenos profesionales de este país. Y en el que la digitalización ha sido uno de los grandes pilares.

El legado de #EActiVate servirá para que se estudie en las escuelas de negocio y en las universidades uno de esos aspectos que no aparece en los libros. La asignatura de cómo levantarse de la mayor crisis que hemos vivido y salir con fuerza.

Les invito a que se archiven este enlace que queda para la posteridad y a que cuando estén deprimidos, no vean más que nubarrones negros o no sepan de dónde sacar fuerzas,... escuchen y lean algunos de los testimonios captados y los sitúen en el contexto del momento. Es una gran lección de miles de personas que sustentan la economía de este país, del que debemos sentirnos más orgullosos de lo que a veces transmitimos... ¿Y por qué no?

** Rafa Navarro es editor de D+I y CEO de Inndux Digital Group.

Sigue los temas que te interesan