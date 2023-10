El laboratorio que cataliza la innovación en Cepsa o Pikolín, mientras moldea al futuro de la atención sanitaria

Hace casi una década que Daniel Manzano llegó a Vodafone. Lo hizo desde Airbus y tras pasar por Telefónica. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, desde hace unos meses ocupa el cargo de director de Innovación de Vodafone Business, el área dedicada a ofrecer soluciones innovadoras a las empresas.

“Trabajamos de forma muy personal con las empresas corporativas, dando servicio tanto a las que nosotros denominamos corporate, con más de 100 empleados; como a multinacionales con presencia global, que tienen su base principal en otro país, pero quieren sacar adelante un proyecto aquí”, explica Manzano a D+I – EL ESPAÑOL.

El encuentro con este medio tiene lugar en el espacio que Vodafone tiene habilitado en su sede de Madrid, dedicado justo a ese propósito: conocer de primera mano qué tecnologías pueden ofrecerles para dar salida a sus problemas, donde inspirarse con otros casos de éxito y recibir asesoramiento. Una sala grande, diáfana, con una gran pantalla y cuya disposición recuerda más un coworking que a una gran compañía.

Al servicio de las empresas

Este espacio ya lo han pisado firmas como Cepsa que, tras su paso por este hub, empezó a monitorizar y supervisar su refinería de La Rábida (Huelva) con realidad aumentada y 5G para automatizar y optimizar algunos de sus procesos. Tecnologías que también usan en Talgo para mejorar el mantenimiento de los trenes en su taller de Málaga o en el Puerto de Huelva para agilizar el transporte de mercancías.

“Trabajamos con todos los sectores de la economía y siempre muy de la mano de los clientes. Las empresas a veces ven la tecnología como algo que no terminan de concretar y hasta que no vienen aquí y lo ven, no saben en qué les puede servir para su negocio”, apunta Manzano.

Menciona el agrícola como el sector al que más le ha costado adoptar soluciones tecnológicas. “Intervenir en el campo no es como intervenir en una fábrica, es un entorno muy impredecible, quieren controlar todos los parámetros posibles para garantizar la producción al máximo y prevenir deshechos tras la cosecha, y hace unos años las soluciones de sensórica no estaban tan maduras como ahora”, reconoce el directivo.

Ahora que sí lo están, entre sus clientes figuran asociaciones agrícolas como Trops donde gracias al 5G y la inteligencia artificial, un brazo robótico analiza en tiempo real el calibre y punto de maduración óptimo de la fruta, para decidir qué piezas recoger. Así, han optimizado todo el proceso de recolección, reduciendo un 30% los desperdicios y aumentando un 15% los beneficios.

Capacidad para "conectar"

Es en el ámbito sanitario donde Manzano ve más potencial para seguir innovando en los próximos años. Ya han sacado adelante iniciativas para la personalización de diagnósticos con IoT y big data, la aplicación de la telemedicina, herramientas para el seguimiento de pacientes o el uso de drones para emergencias sanitarias. Trabajan tanto con organismos públicos como privados.

El directivo se refiere sobre todo a la capacidad que tienen sus tecnologías de “conectar” y cómo, por ejemplo, personas con determinadas necesidades especiales pueden acceder a determinados servicios e, incluso, ser más autónomas y estar en contacto con familiares, cuidadores y médicos a través de una plataforma que han desarrollado para ese fin y que ha ido ampliando sus capacidades.

“Con toda la capa de analítica, hemos aplicado la solución a otros ámbitos haciendo uso de la realidad aumentada y el hiperrealismo que esta tecnología es capaz de ofrecer, incluyendo tratamientos de rehabilitación y la preparación de operaciones”, concreta.

Uno de sus últimos proyectos es con mSurgery, una plataforma online inmersiva dirigida a satisfacer las necesidades de asistencia entre cirujanos y el personal médico, a la que Vodafone ha aportado su red de alta velocidad. Así, garantizan la transmisión en directo de imágenes de realidad virtual en alta definición, ayudando a crear la sensación de que se está realmente en el quirófano. De esta forma, se mejora la formación de técnicas quirúrgicas y, además, permitirá la cooperación a distancia entre los profesionales de la salud.

Colaboración y cooperación

El equipo que dirige Daniel Manzano está conformado por siete personas, cada una de ellas especializadas en un sector de actividad y con una estructura vertical y, aunque es un área plenamente integrada dentro de Vodafone España, su foco es desarrollar innovación para sus empresas cliente. “Mucha de ellas lo que quieren de nosotros es que les demos nuestra visión acerca de hacia dónde puede ir una tendencia cuando se habla de ella”, reconoce el directivo.

“La relación que tenemos con las empresas con las que creamos proyectos suele ser a largo plazo, generando confianza y, también, haciéndoles ver qué les podemos aportar, también, a través del ecosistema”, asevera Manzano.

En esta cuestión, la relación que mantienen con otros socios es fundamental, como ha ocurrido en la colaboración con Pikolín, para el que han trabajado de la mano con dos de sus partners –Air Drone Logistics y Donomy– para optimizar el almacén central de la compañía a través de una solución que incluye drones e inteligencia artificial soportada en una red 5G para realizar los inventarios.

“Los drones son autónomos y capaces de leer las etiquetas de los palés y transmitir la información al sistema central del almacén para inventariar el stock. Mediante inteligencia artificial, optimizan sus recorridos con el objetivo de ahorrar batería, reducir el tiempo que se dedica a este proceso y también la huella de carbono”, describen desde la compañía.

Para Manzano, la colaboración con empresas, socios y otros departamentos de la compañía, así como con centros similares de otros países, es fundamental para seguir avanzando y ayudar a las empresas a implantar soluciones tecnológicas que les permiten ser más competitivos. “Nuestro objetivo es hacer un equipo todavía más transversal, para aunar más capacidades y añadir también una capa de desarrollo”, concluye.

