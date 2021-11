Christine Robinne (XPO Logistics): "Invertiremos unos 300 millones de dólares al año en tecnología"

Christine Robinne es una de las profesionales en el sector digital con más proyección a nivel europeo. Con máster en Ciencias de la Computación, Robinne empezó su carrera profesional en la división francesa de Quaker Oats para posteriormente unirse a Heineken, donde llegó a ser la directora de Transformación y Tecnología de la popular marca en Europa.

Una vida ligada al sector de la alimentación y las bebidas que, desde este octubre, ha cambiado notoriamente de tono: Christine Robinne pasó de ocuparse de la digitalización de marcas de consumo tan populares a hacerlo de lo que no se ve, de la cadena logística que tantos quebraderos de cabeza está dando últimamente.

Con su salto a XPO Logistics como nueva responsable de Tecnología en Europa, Robinne tiene por delante numerosos desafíos, ligados a la modernización interna de la compañía (automatización de procesos y ciencia de datos mediante) y de los propios transportistas (la optimización de rutas ocupa aquí un papel central), así como de mejora de los procesos (da buena cuenta de ello el proyecto pionero con Inditex en nuestro país) y de transición hacia una flota de vehículos más sostenible.

De todo ello hablamos en esta entrevista de Christine Robinne con D+I:

P. De Heineken a XPO Logistics, ¿cómo vives este cambio? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre ambas empresas y sectores en cuanto a ritmo de digitalización se refiere?

R. Hay dos principales lecciones que aprendí que aplican a nuestra industria, y, en realidad, a cualquier otra. En primer lugar, la transformación digital no se trata de construir una estrategia digital, sino de poner en marcha una estrategia empresarial que prospere en un entorno digital.

En segundo lugar, el concepto digital se basa de principio a fin en la satisfacción del consumidor, no en la tecnología. Las startups más disruptivas tienen éxito no porque roben clientes a las grandes empresas, sino porque ofrecen alternativas viables a ciertas actividades que los consumidores no terminan de encontrar satisfactorias. La clave es conectar y aprender de los clientes para identificar cualquier punto débil en el proceso del servicio e innovar para resolverlos.

"La industria de la alimentación usa más tecnología estándar y menos innovación propia que el sector logístico"

La digitalización está en el centro de los procesos de transporte de mercancías. En XPO, nuestra estrategia tecnológica pasa por crear nuestras propias soluciones que utilicen algoritmos e inteligencia artificial, así como los datos que recopilamos a través de toda la cadena de valor. XPO tiene un equipo global de unos 900 profesionales de IT que trabajan con nuestros operadores comerciales para entender las experiencias de servicio en la vida real y crear ventajas digitales. Desde mi experiencia, la industria de la alimentación y bebidas utiliza más tecnología estándar y menos innovación propia.

Entremos en materia, ¿cuál es el futuro, en tu opinión, de la cadena de suministro?

La cadena de suministro pasa por ser más dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes. Y, por encima de todo, por utilizar cada vez más la tecnología en todas y cada una de las fases de la cadena de suministro. La digitalización de nuestras operaciones nos permite reconfigurar rápidamente nuestras soluciones en función de las necesidades de negocio de nuestros clientes, así como las fluctuaciones estacionales.

Las prioridades en el sector logístico pasan por incorporar mejoras en el ámbito del transporte vinculadas con la seguridad, la sostenibilidad y la optimización del tráfico por carretera. ¿Cómo estáis trabajando en XPO en estas líneas? ¿Cuáles son las tecnologías en las que estáis y vais a hacer un mayor hincapié?

Una de las grandes prioridades es garantizar la seguridad y bienestar de nuestros empleados, y comunicar con frecuencia estos temas. Empezamos todas nuestras reuniones haciendo énfasis en los parámetros de seguridad: ¿Cuál es la tendencia de nuestros indicadores clave de rendimiento? ¿Qué parámetro puede mejorarse más?

Buena parte de nuestra atención se dirige hacia los transportistas, asegurándonos de que sus camiones y dispositivos estén equipados con tecnología que les ayude a disponer de los hábitos de conducción adecuados para su seguridad. Como ejemplo, en el Reino Unido hemos desarrollado una solución que ayuda a los transportistas a comprobar en tiempo real si la altura de los puentes que van a ir encontrando a lo largo de sus rutas se ajusta a sus vehículos.

"Hemos desarrollado soluciones que permiten a los transportistas saber si la altura de los puentes en su trayecto se ajusta a sus vehículos"

La sostenibilidad y la optimización del tráfico rodado también son otras de las prioridades. Nuestra compañía ha invertido de forma significativa en tecnología en ruta y esperamos seguir haciéndolo. Nuestro portal automatizado de cargas XPO Connect, junto con la app para transportistas XPO Drive, proporcionar información del tráfico en tiempo real.

La plataforma también puede reducir los kilómetros en vacío (camiones vacíos en trayectos de vuelta) y nuestros algoritmos aprenden continuamente de cada ruta. Estas funcionalidades son importantes a la hora de limitar el impacto del CO2 en el transporte de mercancías. También utilizamos tecnología para la digitalización de documentos y otras soluciones que sustituyen los procesos en papel.

"Prevemos realizar una inversión anual de unos 300 millones de dólares de media en tecnología"

De cara al futuro creemos que hay un gran potencial de seguir avanzando en seguridad y sostenibilidad mediante el uso de la ciencia de datos para mejorar cada parte de la cadena de suministro en la que nos involucramos.

La logística urbana y de última milla es otro de los grandes caballos de batalla. Más allá de la IA para optimizar rutas, en XPO trabajáis en otros proyectos innovadores como el transporte fluvial en el Sena y o el paso a una flota a gas para uno de vuestros centros de distribución de palets cerca de París. ¿Qué más proyectos tenéis en este campo, tanto a nivel internacional como en España?

En España acabamos de anunciar nuestro primer camión 100% eléctrico, que realiza la distribución nocturna de mercancías por el centro de Madrid para uno de nuestros principales clientes, el grupo Inditex. Se trata de un vehículo con una autonomía de 300 kilómetros y con una carga rápida de unas dos horas.

Megacamiones con más capacidad de carga útil, vehículos eléctricos y de gas natural licuado: la receta sostenible de XPO.

Actualmente contamos con una flota de 25 megacamiones, vehículos de 25 metros de longitud con un 65% más de carga útil por envío que ayudan a reducir las emisiones de CO2 en alrededor de un 20%. Además, este año entró en funcionamiento nuestro primer duotráiler en España. Se trata de un vehículo de 31 metros de longitud capaz de reducir entre un 25% y un 30% las emisiones de CO2 por viaje.

Y en Francia hemos incorporado recientemente una unidad 100% eléctrica para las entregas urbanas. En total, XPO tiene más de 200 vehículos de gas natural licuado (GNL) en Europa, que emiten un 70% menos de dióxido de nitrógeno que el límite permitido por la normativa europea.

Al respecto, la electrificación de los vehículos es un movimiento imparable. ¿Cómo lo estáis manejando desde XPO? No hablamos sólo de retos en materia de los propios vehículos, sino también de replantear las rutas, rediseñar procesos para adaptarse a su autonomía más limitada…

En gran medida todo esto está impulsado por el cliente: trabajamos mano a mano para adaptarnos a sus necesidades y ofrecerle soluciones respetuosas con el medioambiente, así como con la población de los grandes centros urbanos. Tanto en España y Francia, como comentaba más arriba, como en California, Estados Unidos, estamos probando vehículos totalmente eléctricos que reducen las emisiones y el ruido.

"Trabajamos con Inditex para anticipar las tiendas que recibirán las entregas nocturnas y hacer que el plan sea lo más eficiente posible"

En cuanto a nuestro vehículo eléctrico en España, estamos trabajando con el grupo Inditex para utilizar el camión en la distribución urbana de mercancías nocturna en el centro de Madrid. La colaboración entre XPO e Inditex ha sido clave para identificar las tiendas que recibirán las entregas –dónde y cuándo– para que el plan sea lo más eficiente posible. Nuestros expertos en transporte trabajan con Inditex en todas las fases del proceso.

Hay un aspecto que suele pasar desapercibido para el gran público y que, sin embargo, es clave en la transformación digital de un sector como el logístico: la gestión documental. ¿Cómo estáis moviéndoos en esa transición del papel a procesos completamente digitalizados?

En España, los consumidores de sectores como el retail y el e-commerce pueden seguir en tiempo real el estado de sus pedidos mediante WhatsApp y/o SMS. Además, tienen la posibilidad de cambiar la fecha de entrega y la ubicación desde sus propios teléfonos móviles. Debido a las restricciones vinculadas a la pandemia, también hemos añadido la posibilidad de firmar el comprobante de forma electrónica desde sus móviles en el momento de la entrega.

Otro de los grandes retos en el sector es cómo gestionar la logística inversa. ¿Cómo puede la digitalización ayudar a resolver este problema, acrecentado con el auge del comercio electrónico?

Es imprescindible identificar en detalle todas las mercancías que recibimos y que luego distribuimos a los destinos designados por nuestros clientes. Nuestra red capilar de más de 60 centros de transporte y distribución repartidos por toda la península utilizan estos registros digitales. Esto nos permite resolver rápidamente cualquier petición de un cliente desde el centro más cercano. Si un cliente pide la devolución de alguna mercancía desde el punto de entrega, nuestros sistemas realizan el seguimiento de aquellos productos seleccionados para la devolución inversa con la misma diligencia.

"Si un cliente pide la devolución de una mercancía, nuestros sistemas digitales realizan todo el seguimiento con diligencia"

Además, realizamos un importante trabajo de logística inversa en nuestro servicio Last Mile. Nuestros equipos no solo entregan y montan productos voluminosos en los domicilios de los consumidores. En multitud de ocasiones también se encargan de retirar aquellos productos obsoletos para que el cliente no se tenga que preocupar de nada. Estamos hablando de sofás, grandes electrodomésticos de cocina, televisores, muebles de jardín y terraza, máquinas de deporte y cualquier aparato voluminoso. Gestionamos la retirada y reciclaje de todos estos residuos.

XPO Logistics tenéis un equipo TI de aproximadamente 900 personas en todo el mundo. ¿Cuáles son los retos para encontrar talento especializado que encontráis? ¿Cómo alineáis las capacidades tecnológicas con la visión de negocio?

Cada vez es más frecuente la búsqueda de perfiles que se dedican a la mejora de procesos y automatizaciones en el sector del transporte y la logística. Estas búsquedas se dan sobre todo en áreas relacionadas con la tecnología y la ingeniería. Es evidente que el sector ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años.

"Cada vez es más frecuente el perfil especializado en procesos y automatizaciones en el sector de la logística"

También estamos buscando perfiles que cumplan diferentes competencias, como por ejemplo altas dosis de liderazgo, profesionales que estén formados y capacitados en la resolución de problemas, resilientes para adaptarse de forma rápida y fácil al cambio, y con sentido de la responsabilidad. Estos profesionales deben tener experiencia en el uso de las nuevas tecnologías, con un enfoque claramente centrado en el cliente y agudeza comercial para garantizar que las innovaciones tecnológicas estén alineadas con la visión de negocio.

Para atraer el mejor talento a estos perfiles, ofrecemos planes de desarrollo profesional adaptados a cada persona, cursos de formación que les permiten aumentar sus conocimientos y capacidades, y les ayudamos en progresar rápidamente dentro de la evolución tecnológica de nuestro sector.

¿Cuál es inversión anual en tecnología de la empresa? ¿Y en qué áreas de futuro, si te pido sacar la bola de cristal, van a ir enfocadas en los próximos cinco, diez años?

Prevemos realizar una inversión anual de unos 300 millones de dólares de media en tecnología. Nuestro foco principal para los próximos 5-10 años es claramente la sostenibilidad. De una manera u otra, ésta va a marcar cómo operará la compañía en el futuro. Queremos seguir invirtiendo para ser cada vez más eficientes en la definición de rutas óptimas y en la configuración del transporte multimodal.

Otro objetivo es aprovechar mejor nuestros datos, tanto para tomar decisiones cotidianas como para diseñar estrategias a largo plazo. Es imprescindible pasar de un modelo de datos predictivo a un modelo más prescriptivo para aprovechar mejor los datos a lo largo de toda la cadena de valor.

