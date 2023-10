De Sario (Therapyside): "Los jóvenes están más abiertos a tratar su salud mental por su familiaridad con la tecnología"

No hace tantos años hablar de salud mental distaba sobremanera de lo que hoy en la actualidad entendemos por este concepto. Y, para prueba, un botón. Ni tan siquiera los medios de comunicación informaban de los suicidios al entender que se podía estar alentando de alguna manera este tipo de prácticas.

Pero la covid-19, la transformación digital que pisó el acelerador a partir de 2020 y unas generaciones de jóvenes -muchos de ellos nativos digitales- con unos nuevos códigos y fórmulas para expresar sus sentimientos han propiciado que en este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, la sociedad acepte de forma mucho más generalizada que estamos ante un derecho universal que hay que proteger y reivindicar.

Ir a terapia se ha ido normalizando para buena parte de la sociedad española hasta formar parte de nuestras rutinas para sentirnos mejor: cuidamos el cuerpo, pero también la mente. Y ahí la digitalización ha tenido mucho que ver por el potencial que brindan plataformas seguras, con la misma privacidad y profesionalidad que se exige al psicólogo en la consulta presencial.

Salud mental: en el centro del debate público

Therapyside es una startup pionera de la psicología que une a pacientes, psicólogos y empresas que en el último año ha elevado su facturación en un 70% tras una ronda de 9,5 millones de euros, una cifra que describe su capacidad para atraer capital en pleno 'invierno inversor'.

"La crisis del coronavirus se ha sumado a la reivindicación que hacen las nuevas generaciones de normalizar las emociones y que han colocado a la salud mental en el centro del debate público, transformando la concepción que la sociedad tenía del bienestar emocional".

Alessandro de Sario es el fundador y CEO de Therapyside.

Hablar para D+I - EL ESPAÑOL, Alessandro De Sario, fundador y CEO de Therapyside. Los datos son reveladores sobre la radiografía de la salud mental en España y del valor que aporta la tecnología.

Según el último informe elaborado por la Confederación Mental de España, cuatro de cada 10 españoles valoran negativamente su salud mental pero, a su vez, cada vez más han comenzado a tomar medidas para mejorar su estado. El CEO De Therapiside incide en que durante 2022 se produjo un aumento del 70% de personas que decidieron empezar terapia con respecto al año anterior, según los datos del primer Estudio del Impacto Social en el Bienestar Emocional realizado por la compañía.

[La pobreza empuja a los jóvenes españoles al borde del suicidio: 1 de cada 3 ha pensado en hacerlo]

En este escenario, la psicología online ha jugado un doble impacto social. Por un lado, provoca una "revolución en la forma en la que los profesionales pueden ofrecer sus servicios, por ejemplo, proporcionándoles nuevas oportunidades de especialización al poder elegir los casos para los que están más preparados".

Por otra parte, brinda a personas o empresas la posibilidad de acceder a terapia en un espacio seguro y privado "desde cualquier lugar, en cualquier momento y a un precio accesible".

Nuevo servicio para adolescentes

Los jóvenes son siempre un grupo especialmente vulnerable a los cambios sociales y esto se ha puesto de relieve con datos tan preocupantes como el aumento de suicidios entre los menores de edad desde 2019.

Pese a los datos negativos sobre su salud mental, el CEO de Therapyside considera que "es positivo que tanto los millennials como la generación Z tengan una mayor predisposición a abordar dichos problemas y trabajar su esfera emocional".

"Tanto por sus códigos como por su familiaridad con la tecnología, esta se convierte sin duda en un aliado para ayudarles", añade.

Así lo confirma los datos del I Estudio del Impacto Social en el Bienestar Emocional realizado por Therapyside: de todos los pacientes que solicitaron terapia durante el 2022, más del 50% pertenecen al grupo de edad de entre 25 y 35 años, siguiéndoles con un 22% los menores de 25.

Los jóvenes están más abierto a ir a terapia 'online' por su mayor exposición y manejo de las herramientas digitales.

Conscientes de la vulnerabilidad de los jóvenes en los últimos meses hemos abierto nuestros servicios a adolescentes a partir de 14 años, contando con profesionales especializados en el tratamiento de estos pacientes "con unas necesidades particulares fruto del grado de desarrollo de su inteligencia emocional y la vorágine hormonal en la que se encuentran".

Por otra parte, el mundo corporativo ha descubierto la necesidad de cuidar la salud mental de los trabajadores, de forma que los departamentos de Recursos Humanos se estén volcando en este tipo de herramientas encaminadas a tener una plantilla feliz y contenta.

Para ello, el salario es lógicamente muy importante, pero ya no es lo único que le interesa al trabajador, sobre todo a ese talento muy especializado que las empresas tratan de captar para llevar a buen término sus procesos de transformación digital.

"Las personas buscan entornos de trabajo más humanos donde la productividad y el éxito no son las únicas ambiciones. Ya no solo buscan mejores condiciones de trabajo, sino acceso a recursos que les permitan cuidar su bienestar tanto dentro como fuera de la empresa, así como establecer un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral".

Estrés, síndrome del 'burnout' o 'mobbing' son cada vez más comunes. Afortunadamente, las empresas han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Y es que el entorno laboral ha sufrido de primera mano los resultados de una sociedad "liderada por el malestar emocional en el que vivencias como el estrés, el síndrome del burnout o el mobbing son cada vez más comunes y, a pesar de que aún queda mucho por hacer, las empresas están cada vez más concienciadas", analiza el responsable de Therapyside.

Pero ¿cómo se implantan estos objetivos en las empresas? La compañía pone en marcha planes a medida a partir de un diagnóstico inicial del equipo con el modelo multidimensional de Ryff, basado en seis dimensiones complementarias del bienestar emocional.

"Entre las medidas de intervención que ofrecemos a las empresas, se encuentran, por ejemplo, las sesiones one to one, enfocadas en temas laborales y personales de cada trabajador, o las medidas de sensibilización Academy, que proporcionan a los equipos conocimientos y herramientas que ayudan a la gestión individual y grupal".

Plataforma de terapia psicológica 'online' de Therapyside. I Estudio del Impacto Social en el Bienestar Emocional En 2022 se produjo un incremento del 70% de personas que decidieron empezar un proceso terapéutico con respecto al año anterior, -alrededor de 10.000 nuevos pacientes-, según los datos aportados este verano por Therapyside en el I Estudio del Impacto Social en el Bienestar Emocional. De todos los pacientes que solicitaron terapia, más del 50% pertenecen al grupo de edad de entre 25 y 34 años, siguiéndoles con un 22% los más jóvenes -menores de 25 años-, y con un 20% aquellos que se encuentran en el rango de entre 35 y 45 años. Por último, los mayores de 45 años tienen una menor tendencia a solicitar servicios psicológicos online, aunque el análisis de los datos destaca que su adopción ha crecido en un 200% con respecto al año pasado, superando la barrera social que históricamente han tenido. En todos los casos, son las mujeres las que registraron una mayor demanda de terapia en 2022: un total del 68,9% de mujeres frente a un 31,1% de hombres. Así, por grupos de edad, los hombres mayores de 45 y los que se encuentran en el grupo de 25 a 34 años aumentaron su demanda en un 35% y 30% respectivamente frente al 65%. Entre las especialidades más solicitadas, destacan la autoestima, cuya demanda ha aumentado en un 24% en comparación con 2021, la ansiedad, que lo ha hecho en un 21,7%, y la terapia de pareja, cuyo porcentaje de demanda asciende ya al 17,4%.

Sigue los temas que te interesan