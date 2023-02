Cuatroochenta reinventa la formación tecnológica y humana: esta es su apuesta para generar y atar talento

El talento es uno de los principales capitales que atesoran las organizaciones empresariales en la actualidad. Por su valía y escasez en determinados perfiles altamente cualificados, la formación de las plantillas se ha convertido en una cuestión crítica que condiciona sobremanera el éxito o fracaso de un proyecto.

La evolución del ecosistema emprendedor español ha demostrado en los últimos años que mucho más importante que levantar rondas de financiación es levantar talento. Y en este proceso, el cómo y el para qué son determinantes.

Cuatroochenta supo identificar desde el primer momento esta prioridad, a la que sumó su particular visión del factor humano como epicentro de su proyecto tecnológico, una seña de identidad que la ha convertido en uno de los referentes en nuestro país en desarrollo y comercialización de software cloud y ciberseguridad.

Formación humana. Es el leitmotiv que ha guiado los pasos en la compañía para generar y fidelizar el talento desde el minuto uno, y que ahora fructifica en Learnby-do, un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para desarrolladores que estén finalizando el grado universitario, ciclo formativo o la FP Dual.

Pero ¿cuál es la clave de su propuesta formativa? Aprender haciendo. Hacer y, entonces, aprender. La clave reside en su metodología práctica e inmersiva: el aprendizaje mediante prácticas y problemas reales permite al alumnado sentirse un poco más motivado para resolverlos, ya que ve su aplicación en el mundo real.

Metodología 'learn by doing'

De ahí que la elección del nombre no haya sido casual. Learnby-do hace referencia a learn by doing, metodología basada en el aprendizaje a través de la práctica y la inmersión en el entorno. En cuanto a la terminación dō, se corresponde con el sinograma chino que apela al camino infinito del aprendizaje.

El esquema es muy sencillo -ahí reside probablemente su acierto en la propuesta-: por un lado, está el mentor técnico, es decir, una persona especialista en el departamento en el que se van a realizar las prácticas y que resuelve todos los problemas técnicos y del día a día.

Por la otra parte, está el supervisor de Learnby-do -miembro del equipo gestor- que se encarga de hacer el seguimiento "desde la parte humana" y centrado en ser su punto de apoyo.

Jaume Barrios, Data Scientist de Cuatroochenta y miembro del equipo gestor del CAR explica que "no solo hacemos que el estudiantado venga y se integre en la empresa, sino que lo cogemos de la mano y le acompañamos en todo su proceso formativo, tratando de que se sienta una pieza más del equipo".

Una vez te pones en casos de uso reales con clientes, sabes mucho mejor cómo funciona un proyecto Jonatan Álvarez, estudiante de Learnby-do

"Una vez te pones en casos de uso reales con clientes, sabes mucho mejor cómo funciona un proyecto y un equipo" en esta línea Jonatan Álvarez, Junior Developer de Cuatroochenta y uno de los estudiantes que ahora integran Learnby-do.

Suplir esa falta de conexión que el sistema académico todavía tiene en nuestro país entre lo aprendido en las aulas y la demanda real de las empresas es, precisamente, uno de los aspectos que más valoran los alumnos de la propuesta formativa de Cuatroochenta.

La tasa de empleabilidad de Learnby-do es del 70% y, además, el CAR también ofrece la posibilidad de acceder a la bolsa de empleo de Xarxatec, la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón de la que Cuatroochenta es socia fundadora.

"Cuando estás estudiando, esto es lo que te falta", añade Aratz Álvarez, también Junior Developer y compañero de Jonatan en el equipo de FAMA (plataforma de facility management de Cuatroochenta).

"A la hora de poner en práctica lo que has estudiado, es cuando vas a saber si lo que has aprendido lo puedes aplicar o no a la realidad, y en este sentido el CAR de Cuatroochenta te lo facilita mucho", puntualiza.

Rosa Torres es developer en Cuatroochenta y una de las mentoras de Learnby-do: "No es solo ser una persona que les dice lo que tienen que hacer, también nos convertimos en su primer contacto con lo que es la empresa, porque cuando entras nuevo en un sitio, no conoces a nadie; y más ahora que muchos teletrabajamos", explica.

Canalizar la formación interna de la compañía

Por otra parte, Learnby-do también canaliza las acciones formativas de todo el personal de Cuatroochenta: "Las encuestas internas nos indican que lo que quieren los compañeros es aprender más; salir del círculo de confort y aprender nuevas tecnologías y habilidades para su día a día", señala Sergio Aguado, CIO de Cuatroochenta.

Un plan formativo adaptado, grupos de debate, charlas internas I+D, wikis, formaciones horizontales… Son solo algunas de las iniciativas que se impulsan desde Learnby-do y que ya se han convertido en uno de los beneficios mejor valorados por el equipo.

Ecosistema de innovación y captación tecnológica Learnby-do se suma al ecosistema de innovación impulsado por Cuatroochenta, en el que, además del CAR y la Cátedra Cuatroochenta, lo integran otros proyectos en los que la tecnológica participa activamente como Xarxatec y su programa de captación de talento (Xarxatec Activa), el ciclo Saturdays AI, el encuentro de programadores/as Hackathon FACSA Castellón, el podcast de tecnología Cuidado con las macros ocultas, las charlas #EnModoAvión, el programa educativo MIT4 o el campus de verano para niños y niñas STEM Camp. O también patrocinando iniciativas como el Reset Weekend o los Premios Órbita como empresa corporate.

