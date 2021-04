Los españoles en Silicon Valley buscan emprendedores que sigan su camino de éxito

Pepe Agell, presidente de la California Spain Chamber of Commerce en Silicon Valley.

Un grupo de españoles en Silicon Valley quiere que más startups consigan inversores de los grandes venture capital. La California Spain Chamber of Commerce, un organismo nacido en 2010, da este paso creando el primer Silicon Valley-Spain Venture Summit, un evento, inicialmente virtual, que tendrá lugar el 10 de junio y pondrá seis startups españolas frente a los inversores clave de la región.

Con esta iniciativa se quiere acelerar la innovación y el emprendimiento en España, pero también el impacto global y la visión sin fronteras a la hora de crear empresas.

En esta primera edición cuentan con varios aliados de realce, como ASCRI, la asociación que une a los inversores de capital riesgo en España, Caixa Capital Risc, Wayra y Banc Sabadell. Así como dos despachos de abogados, de Estados Unidos y España respectivamente. Disruptores e Innovadores apoya la iniciativa como medio colaborador.

Pepe Agell, presidente de esta cámara y con experiencia gracias a su papel en Chartboost, explica su motivación: "Silicon Valley es un entorno extremadamente competitivo y que te exige pensar en grande. A través del venture summit queremos que los fundadores de las startups más prometedoras, tengan acceso directo a este capital que puede impulsar el rumbo de sus empresas".

De hecho, hay que recordar que su empresa fue la primera española en conseguir inversión de Sequoia Capital, una de las firmas germen de la revolución de las startups.

Proceso de selección de startups

El 16 de mayo termina el plazo para que las startups se presenten. Tras una selección preliminar, las startups recibirán formación y consejo de algunos españoles que ya pasaron por el trance.

Este fue el caso de Alejandro Artacho, que consiguió una ronda de financiación de 30 millones de dólares de KPCB, otro de los históricos de la bahía de San Francisco. O como Javier Cortés de Flexport e inversor a través de Gate 93, Pilar Manchón de Google y Alberto Martínez de Streamloots.

El evento, gratuito para todos los participantes, será el 10 de junio. Y contará con una aliada de excepción que impulsa el proyecto desde su concepción, Mar Hershenson, de Pear VC.

Durante este último año ha reflexionado sobre cómo ya no importa tanto estar en Silicon Valley, sino entender su método: "La irrupción de la emergencia sanitaria ha acentuado una tendencia que ya estaba latente, los inversores miran más allá de Silicon Valley y quieren invertir allá dónde están las grandes ideas con excelente ejecución".

Hershenson incide en que "España, seguro, es uno de esos lugares". Además, la responsable de Pear VC expresa el deseo de invertir en una startup española.

Por su parte, Agell considera que Silicon Valley es la puerta al Olimpo tecnológico, pero con algunos matices por las exigencias. "Los inversores buscan equipos con planes ambiciosos y con capacidad de diferenciación, iteración rápida y ejecución".

"Específicamente, creo que el momento idóneo para venir a Silicon Valley es cuando la empresa ya ha probado su producto, el conocido 'product/market fit', y su modelo de negocio en algún mercado. También es necesario que estén dispuestos a conquistar mercados globales, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos", recalca.

Echando la vista atrás recuerda cómo fueron sus primeros pasos para conseguir inversión de Sequoia: "El proceso con Sequoia Capital no fue muy largo. Conectamos con ellos a través de un contacto muy cercano y dado que ya éramos rentables y teníamos un alto nivel de crecimiento mes a mes, se decidieron por liderar nuestra serie B de forma rápida".

En este sentido, recuerda que contar con Sequoia "ha sido un verdadero lujo", porque les ha permitido "pensar en grande e invertir en nuevas iniciativas (y tener el privilegio de poder fracasar). Además, han sido siempre buenos consejeros y fuente de contactos beneficiosos para las distintas etapas".

Agell resume algunas exigencias y métodos habituales de Silicon Valley, muy metidos en su cultura: "El emprendedor español que viene aquí tiene que estar dispuesto a desnaturalizarse un poco y operar con las formas de aquí".

Y esta fórmula, apostilla, incluye "rapidez, concisión, ambición, generosidad al compartir contactos e ideas, ejecución rápida, aunque no sea perfecta (el famoso 'get shit done'), puntualidad... son algunas cualidades necesarias para sobrevivir en este ecosistema".