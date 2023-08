AirCarbon: el material creado a partir de dióxido de carbono que ya está reemplazando al cuero y el plástico

Fue fundada en Los Ángeles y, tras haber captado más de 200 millones de dólares en capital, Newlight Technologies se suma a la lista de startups que luchan por revertir los efectos del cambio climático.

La compañía ha creado una tecnología de descarbonización que convierte gases de efecto invernadero en biomateriales. Su misión es reemplazar los plásticos y el cuero con su propio material, bautizado como ‘AirCarbon’.

El concepto, a simple vista, es simple: el carbono que iría a parar a la atmósfera ahora es procesado para crear un nuevo tipo de material que pueda ser usado en diversas industrias, como la textil y la médica.

El ciclo regenerador del planeta inspiró este proyecto: los árboles captan carbono de la atmósfera para crecer, mientras que los corales en el mar se alimentan del carbono del agua para expandirse.

A partir de ese precepto, el equipo científico de Newlight descubrió en 2003 que algunos microorganismos marinos utilizan el aire y los gases de efecto invernadero para producir un biomaterial conocido como PHB. Sin embargo, en ese momento no contaban con la tecnología para replicar este proceso en tierra

Tras una década de investigación y desarrollo, el equipo de Newlight desarrolló la tecnología para crear este proceso en sus laboratorios, usando microorganismos marinos para convertir el aire y los gases de efecto invernadero en un material moldeable. Así fue como surgió AirCarbon.

Este material, que ya se encuentra en fase de producción, promete revolucionar la industria textil. Según Newlight, inicialmente AirCarbon podría reemplazar el cuero y otros materiales comunes en la fabricación de productos como gafas

“Teniendo en cuenta que AirCarbon es PHB y éste se produce naturalmente, el cuerpo lo reconoce como algo propio”, explican desde Newlight. “En los próximos años queremos lanzar textiles para aplicaciones biomédicas y de cuidado personal”.

Este tipo de materiales ayudarían a encontrar nuevas formas de curar heridas de manera natural.

Una de las mayores inversiones del mes

A principios de agosto, Newlight obtuvo una inyección de 125 millones de dólares en una ronda liderada por GenZero. Ésta representa una de las mayores inversiones en el mes de agosto dentro del país norteamericano.

GenZero es una plataforma de inversión que se centra en la descarbonización. En esta ronda de captación de capital también participaron Oxy Low Carbon Ventures, enfocada en el avance de tecnologías y soluciones comerciales bajas en carbono y Charter Next Generation, fabricante mundial de artículos de lujo.

La participación de Charter Next Generation es significante, ya que no solo entra como inversor del proyecto, sino que también lo hace como cliente. Charter Next Generation ha anunciado que empleará AirCarbon para la fabricación de algunos de sus productos.

"Esta ronda de capital es un punto de inflexión para Newlight, ya que tenemos la oportunidad de aprovechar 20 años de investigación, desarrollo y comercialización para expandir la descarbonización biológica a gran escala", explica Mark Herrema, CEO de Newlight. "Es un hito importante para nosotros”.

En la actualidad, Newlight entrega productos y materiales producidos con AirCarbon a más de 5000 ubicaciones en todo el mundo, incluyendo clientes y socios de las industrias de la moda, el entretenimiento, la hotelería y la automoción.

Con esta nueva inversión, Newlight logrará acelerar la producción de AirCarbon en California y expandirá sus operaciones a Ohio.

"Nuestra visión es crear un mundo donde los gases de efecto invernadero se utilicen de la misma manera que la naturaleza los usa: como un recurso”, detalla el CEO de la compañía. “ Al convertirlos en productos de consumo de alto rendimiento, podemos brindar a las empresas un camino escalable para ayudarlas a descarbonizar sus productos”.

