Parte de los terrenos donde estará el Campus RJC Miami

Carnegie Mellon llegará a Miami gracias a una donación de 3.000 millones de dólares

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LO ESENCIAL Las claves Carnegie Mellon University abrirá un nuevo campus en el barrio de Wynwood, en Miami, impulsado por una donación histórica de 3.000 millones de dólares de Ken Griffin, fundador del fondo Citadel. Casi 2.000 millones de dólares de la donación se destinarán a la sede en Miami, que abarca un terreno de 10 hectáreas y cuenta con un coste de desarrollo de 1.100 millones. El campus se inaugurará en el otoño de 2027 ofreciendo una formación multidisciplinar centrada en inteligencia artificial, robótica, salud, biología, seguridad, energía y resiliencia climática. La llegada de esta prestigiosa institución busca cubrir la demanda de talento técnico en la región y posicionar a Miami como un referente académico y tecnológico mundial conectado con Latinoamérica y Europa. Preguntas ¿Por qué Ken Griffin ha donado 3.000 millones de dólares para traer a Carnegie Mellon a Miami? Griffin ha hecho la donación para financiar un nuevo campus que sitúe a Carnegie Mellon en el foco académico mundial y conecte la universidad con inversores y emprendedores de Miami. La aportación incluye casi 2.000 millones destinados específicamente al campus de Miami. ¿Qué áreas y materias va a enseñar Carnegie Mellon en su campus de Wynwood? El campus se centrará en salud, biología, seguridad y energía, con énfasis en inteligencia artificial, robótica, aprendizaje automático y sistemas autónomos, además de combinar estas disciplinas con negocios, políticas públicas, diseño, arte y humanidades. ¿Qué impacto práctico puede tener el campus de Carnegie Mellon en los retos de Miami, como la subida del nivel del mar y los huracanes? El campus orientará investigación y formación hacia la emergencia climática, resiliencia energética y protección de infraestructuras críticas, asuntos relacionados con la gestión de huracanes y la subida del nivel del mar en la región. ¿Quién aporta el terreno y cuánto ha costado construir el campus de 10 hectáreas? El terreno proviene de una operación entre Ken Griffin y el promotor Moishe Mana, y el campus de 10 hectáreas ha costado 1.100 millones de dólares.

Todo comenzó en plena pandemia, cuando Francis Suárez, entonces alcalde de Miami, lanzó un tuit sencillo: "How can I help?" para tender una mano a todos los que querían abandonar San Francisco.

El movimiento impactó en redes sociales y generó ruido en los medios, pero en algunos casos fue efímero. Fondos, emprendedores y empresas ponían la misma excusa: la falta de talento técnico, de formación y de capacidad para cubrir ciertos puestos.

La llegada de Carnegie Mellon University a Wynwood, el barrio de las startups con un toque hipster, pretende eliminar el estigma. El nuevo campus, que se hará realidad gracias a una donación histórica de Ken Griffin, fundador y consejero delegado del fondo Citadel, sitúa a Miami en el foco académico mundial.

Carnegie Mellon ha anunciado una donación de 3.000 millones de dólares por parte de Griffin, la mayor aportación individual en la historia de la educación superior estadounidense. De esa cantidad, casi 2.000 millones se destinarán al campus de Miami.

El terreno proviene de una operación entre Griffin y el promotor inmobiliario Moishe Mana, dueño de gran parte del centro de Miami.

El campus ocupa 10 hectáreas y ha costado 1.100 millones de dólares. El emplazamiento asegura que Carnegie Mellon conecte directamente con inversores, creadores y emprendedores.

Carnegie Mellon plantea un modelo distinto al de una universidad convencional. En lugar de organizar toda la actividad en torno a departamentos aislados, promueve una enseñanza multidisciplinar.

The Lab, uno de los espacios pioneros en Miami Tech RJC Miami

El campus se estrenará en el otoño de 2027 con el foco en salud, biología, seguridad y energía. Entre estos pilares se incluyen la defensa, la emergencia climática y la transformación industrial.

La inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje automático y los sistemas autónomos serán clave, en combinación con los negocios, las políticas públicas, el diseño, el arte y las humanidades. Temas que encajan perfectamente con las prioridades de Miami: la subida del nivel del mar, la gestión de huracanes, la resiliencia energética, el tratamiento y la prevención de enfermedades tropicales y la protección de infraestructuras críticas.

La posición geográfica de Miami es una ventaja adicional. Conecta con América Latina y el Caribe, con población internacional y relativamente cerca de Nueva York y Washington, además de ser un puente con Europa, especialmente España, donde tiene un idilio con Madrid.