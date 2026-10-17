Una de las mesas redondas en el evento en Miami. DISRUPTORES

Miami AI Summit quiere analizar el impacto y las oportunidades económicas de la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves El Miami AI Summit se celebrará el 23 de octubre en Coral Gables con la presencia de más de 600 fundadores, inversores, ejecutivos y responsables públicos. Organizado por eMerge Americas y Miami AI Hub, abordará la IA de código abierto, la ciberseguridad, la sanidad y el despliegue empresarial. Entre los ponentes destacan Clément Delangue, cofundador y CEO de Hugging Face, y Jayson Dunn, responsable de negocio para el sector público de Nvidia. El evento busca consolidar a Miami como un nodo tecnológico internacional y puente entre Estados Unidos, América Latina y Europa.

El Miami AI Summit reunirá el 23 de octubre en Coral Gables a más de 600 fundadores, inversores, ejecutivos y responsables públicos para discutir cómo se construye, se despliega y se regula la inteligencia artificial.

El encuentro, impulsado por eMerge Americas y organizado junto a Miami AI Hub, busca destacar las aplicaciones concretas y salirse de la conversación superficial. Durante toda la jornada en el Loews Coral Gables Hotel será la sede de mesas redondas, talleres prácticos y espacios de networking.

Entre los temas estrella: la inteligencia artificial de código abierto, el despliegue empresarial, la sanidad, la seguridad nacional, la transformación del empleo y la expansión internacional de las compañías tecnológicas.

La lista de participantes incluye nombres destacados, como Clément Delangue, cofundador y consejero delegado de Hugging Face, cuya ponencia solo podrán asistir los asistentes con entrada VIP.

Hugging Face se ha convertido en una de las principales plataformas para compartir modelos y herramientas de inteligencia artificial de código abierto, una propuesta única que permite a las empresas no depender de proveedores de modelos limitados.

Ponentes de primer nivel

También participará Jayson Dunn, responsable sénior de negocio para las administraciones estatales y locales de Nvidia. Es decir, el principal responsable de su uso en el ámbito público. Nvidia, empresa clave en la infraestructura de la inteligencia artificial generativa.

Destacan también Michael Mannino, fundador de Neuroverse Consulting; Albert Santalo, fundador y consejero delegado de Archie; Georgi Petrov, consejero delegado de uxify; Rohit Patel, fundador de Anwrite y antiguo director de Meta Superintelligence Labs, y Elery Rojas, directora de programas universitarios y divulgación de Base44.

Miami busca consolidarse

Con esta iniciativa, Miami quiere posicionarse como destino para empresas tecnológicas y capital extranjero. Además de afianzar su papel, como puente entre Estados Unidos, América Latina y Europa.

Miami AI Hub, la comunidad que lidera el evento, cuenta con más de 5.000 participantes a lo largo de sus programas durante el año.

eMerge Americas actúa como plataforma que aloja esta comunidad. Desde 2014, la organización celebra en Miami una conferencia tecnológica que, según sus propios datos, atrae cada año a más de 20.000 asistentes de más de 50 países y ha contribuido a canalizar miles de millones de dólares en inversión de capital de riesgo.