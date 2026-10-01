Miguel López-Valverde, durante su visita al equipo de Innovación de María Dreyfus-Ulvert. DISRUPTORES Miami Dade Miami

De Silicon Valley a Miami: Madrid tiende puentes a ambos lados del Atlántico en la era de la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves Madrid busca conectar su futuro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial con Silicon Valley mediante un acuerdo con Plug and Play. La delegación madrileña explora colaboraciones en ciberseguridad, formación en IA y automatización con empresas como Illumio y Cloudflare. En Miami, Madrid refuerza lazos con el ecosistema tecnológico y empresarial, destacando su papel de puente entre Europa y Sudamérica. Reuniones con Commvault y DataDirect Networks abordan la seguridad de datos y el rendimiento de la Nube Soberana de IA de Madrid.

La tecnología, en el viaje de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, fue la protagonista en la preparación de la región para 2040.

El máximo responsable de la región más próspera visitó Miami y Silicon Valley con un horizonte de planificación orientado al crecimiento de la población y a una edad media más alta. “La tecnología, al final, es una facilitadora y estamos en la era de la IA”, sostiene.

La ruta empezó en Silicon Valley, donde Madrid firmó una carta de intenciones con Plug and Play para conectar el futuro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial de la región.

El acuerdo prevé que los equipos de ambas partes definan prioridades, posibles formas de colaboración y oportunidades. Todavía no es el centro ni un programa cerrado, pero sí un marco para empezar a trabajar.

La agenda incluyó a Illumio, especializada en protección de redes y entornos críticos, para explorar herramientas que permitan detectar y contener ciberataques.

Visitaron también Cloudflare, donde Michelle Zatlyn, cofundadora y presidenta, propuso un protocolo de colaboración para preparar a la Administración y a las empresas ante la nueva generación de IA.

Entre las líneas anunciadas figuran la formación de responsables públicos, el apoyo a empresas emergentes y la automatización de trámites, así como la posibilidad de que la compañía instale en Madrid un centro europeo de operaciones.

Miami, ecosistema abierto

El domingo comenzó la agenda en la capital más latina, Miami. Si Silicon Valley era, en palabras de López-Valverde “un modelo de relación entre universidades, empresas, innovación y capital”, Miami es enlace natural con Hispanoamérica. “Madrid está siendo un puente también para toda Sudamérica”, subrayó.

La delegación visitó The Hub Miami, donde sostuvo un coloquio activo con Noelle Jackson y los emprendedores del centro, para después desplazarse a The LAB Miami y Mana Tech, espacios donde se reunió con sus responsables para explorar oportunidades de crecimiento e internacionalización para las empresas madrileñas.

Encuentro en The Hub RJC Miami

La agenda institucional sumó encuentros con representantes del condado de Miami-Dade y de la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales.

En esta última reunión, el consejero presentó el ecosistema tecnológico regional y señaló que Madrid cuenta con más de 345.000 profesionales TIC y más de 2.600 empresas tecnológicas, según la información difundida por el Gobierno autonómico.

Commvault, la unión de Madrid y Miami

En Miami, López-Valverde también se reunió con Sanjay Mirchandani, presidente y consejero delegado de Commvault, y con parte de su equipo directivo. La empresa cuenta con oficinas tanto en Coral Gables como en Madrid, lo que representa una apuesta firme por conectar ambos continentes.

"Queremos que la IA nos ayude a ofrecer servicios públicos más ágiles, eficientes y útiles para los ciudadanos y las empresas, pero siempre con la seguridad de los datos como prioridad", subrayó López-Valverde.

Sanjay Mirchandani, CEO de Commvault, y Miguel López-Valverde, Consejero de Digitalización de Madrid Madrid Miami

La conversación se centró en los agentes de IA y su comportamiento en las organizaciones: cómo controlar su identidad, limitar de forma segura su acceso a los datos corporativos y recuperar la información en caso de un ciberataque que comprometa los sistemas.

La infraestructura fue otro de los asuntos de la escala estadounidense. En Miami, el consejero se reunió con Paul Bloch, fundador y presidente de DataDirect Networks, para estudiar una posible colaboración que mejore el rendimiento y la seguridad de la Nube Soberana de IA de la Comunidad de Madrid, desplegada en agosto.

Deporte y espectáculo con innovación

El recorrido tuvo también una parada en el Hard Rock Stadium, donde la delegación se reunió con directivos de los Miami Dolphins para intercambiar proyectos de innovación y presentar el Madrid Innovation District.

López-Valverde resumió la visita con optimismo: "Si tú planificas y te adelantas, puedes tenerlo todo preparado para el momento en que llegue. La región de Madrid está siendo un puente también para toda Sudamérica. Se va a cerrar el círculo".