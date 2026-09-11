España y México consolidan su colaboración en materia de digitalización, computación y ciberseguridad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino. Moncloa

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Las claves Generado con IA España y México han firmado un memorando de entendimiento para fortalecer su colaboración en digitalización, IA, supercomputación y ciberseguridad. El acuerdo contempla acciones conjuntas como intercambio de información, organización de eventos y desarrollo de tecnologías para gestión de desastres y cambio climático. La colaboración incluye proyectos destacados como la supercomputadora Coatlicue en México, con el apoyo del Barcelona Supercomputing Center. Este acuerdo refuerza la apuesta de México por la innovación tecnológica, destacando iniciativas como Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad y la Fábrica de IA.

“Un mismo enfoque a la hora de abordar la transformación digital y sus retos, como el desarrollo sostenible y ordenado de los centros de datos; la aceleración de las tecnologías 'deeptech'; y la transferencia tecnológica de la innovación de los laboratorios al sistema productivo”.

Ese alineamiento, según explican desde Moncloa, ha llegado al Gobierno de España a cerrar un nuevo acuerdo con México; concretamente, un memorando de entendimiento (MoU) para estrechar la colaboración en IA, conectividad y ciberseguridad de los dos países.

Firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino, esta colaboración contempla un amplio listado de áreas de colaboración, desde la IA, la supercomputación y los centros de datos a la conectividad, la ciberseguridad, el uso de tecnologías digitales para la gestión de desastres naturales y el cambio climático, pasando por la digitalización de los servicios públicos, la identidad digital y la formación en capacidades digitales.

Áreas en las que, según establece el documento, ambos países desarrollarán un plan de acción que contempla desde el intercambio de información y buenas prácticas a visitas mutuas y organización y participación conjunta en conferencias, simposios o cursos, entre otros.

"México y España podemos y debemos ser la tercera vía digital. La vía que colabora y apuesta por los datos interoperables, los modelos abiertos y la cooperación en supercomputación, como ya lo hace el Barcelona Supercomputing Center con la supercomputadora Coatlicue que está construyendo México", afirmaba Óscar López tras la firma.

Y es que este no es sino un paso más en un camino de colaboración que comenzaba ya en 2024 cuando se sellaba una alianza entre Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México.

Más adelante se sumarían acuerdos como el del Barcelona Supercomputing Center (BSC), por un lado, con instituciones científicas mexicanas para impulsar la supercomputación y la IA en México, y por otro con el Instituto Politécnico Nacional de México, que sentó las bases para integrar el sistema de supercómputo de América Latina en el ecosistema europeo (EuroHPC).

El acuerdo con España refuerza la apuesta de México por las nuevas tecnologías y la innovación como quiso mostrar durante la firma José Peña Merino que mencionó algunos proyectos estratégicos del país como la Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad, el programa nacional de simplificación y digitalización de trámites, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, y la Fábrica de IA, además de la construcción de la supercomputadora Coatlicue que se proyecta como la más potente de América Latina.