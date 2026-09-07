En México, en materia de IA, los trabajadores avanzan con mayor rapidez que las organizaciones

Microsoft afirma que es necesario pasar del uso individual de la IA a una estrategia de toda la empresa. Magnific Magnific

Las claves

Las claves Generado con IA En México, los trabajadores adoptan la inteligencia artificial más rápido que las propias organizaciones, según el Work Trend Index 2026 de Microsoft. El 67% de los usuarios mexicanos de IA afirma que realiza tareas que no podía hacer hace un año, destacando el valor de habilidades humanas como el pensamiento crítico. El 85% de los profesionales mexicanos usa la IA como punto de partida, manteniendo la responsabilidad sobre sus decisiones y razonamientos. Microsoft señala que el principal reto para las empresas mexicanas es rediseñar procesos y liderazgo para aprovechar el impulso de la IA de manera coordinada y a escala.

La resistencia al cambio es uno de los argumentos (y realidades) más habituales a la hora de adoptar cualquier disrupción tecnológica y la inteligencia artificial no escapa a ello. De hecho, son muchas las voces que hasta el momento han aludido a esa oposición por parte de los empleados como uno de los grandes frenos en la expansión de la IA.

Sin embargo, un informe de Microsoft señala que en México este freno estaría desapareciendo para dar paso incluso a profesionales que abrazan la inteligencia artificial a un ritmo mucho más ágil que las empresas en las que trabajan.

Así, de acuerdo con el Work Trend Index 2026 de Microsoft, el 67% de los usuarios mexicanos de IA afirma que hoy realiza trabajo que no podía hacer hace un año. Y no solo eso sino que la utilización de esta tecnología “no reduce la importancia de las capacidades humanas; las vuelve más visibles”, afirman en el informe.

En ese sentido, apuntan que a la hora de aplicar la IA en el trabajo el 49% de los usuarios identifica el control de calidad como una habilidad especialmente relevante y el 47% destaca el pensamiento crítico.

Y frente a la merma de la autonomía personal que también se suele asociar a la utilización de la IA, el 85% de los profesionales mexicanos afirma que utiliza la IA como punto de partida y conserva la responsabilidad sobre el razonamiento y las decisiones.

Los "adelantados de la clase"

Son los llamados Frontier Professionals, usuarios de IA que la integran de manera más avanzada y deliberada en sus actividades y que, según el estudio, en México representan un 17% de los trabajadores analizados, una cifra algo superior a la media global del 16%.

De ellos, el 81% afirma que ahora realiza trabajo que antes estaba fuera de su alcance, algo que afirman es el resultado no de utilizar la IA más sino de utilizarla para trabajar de forma distinta.“Estos profesionales deciden qué tareas requieren intervención humana, cuáles pueden apoyarse en inteligencia artificial y cómo combinar ambas capacidades para mejorar la calidad y la velocidad de los resultados”, explican desde Microsoft.

Todos estos datos, además de romper con algunos miedos respecto a esta tecnología, lo que arrojan es que esta “avanza a dos velocidades en el entorno laboral mexicano: las personas incorporan estas herramientas y amplían sus capacidades, mientras las organizaciones continúan adaptando procesos, modelos de liderazgo y dinámicas de colaboración para convertir ese impulso en una transformación a escala”, señalan. De hecho, el informe de Microsoft afirma que el 67% del impacto de la IA depende de factores organizacionales y solo 32% del esfuerzo individual.

“La transformación ya ocurre dentro de los equipos. Las personas están ampliando sus capacidades con IA; el siguiente paso es rediseñar procesos y formas de colaboración para que ese avance genere resultados a escala. La oportunidad está en alinear tecnología, liderazgo y criterio humano para crear valor de manera responsable y sostenida”, asegura Ezequiel Glinsky, director de Tecnología para Microsoft Latinoamérica.

Y es que, para Microsoft, el verdadero desafío para las empresas mexicanas es precisamente rediseñar los flujos de trabajo, las responsabilidades y los mecanismos de decisión con la misma velocidad. “Sin ese ajuste, los avances permanecen fragmentados y su impacto se concentra en individuos o equipos aislados”, dicen. Lograr “dirigir” de forma coordinada, con liderazgo, estableciendo prioridades y gestionando los riesgos es la labor pendiente que afrontan hoy las organizaciones.

En ese sentido, el informe apunta que “para capturar valor, las organizaciones necesitan pasar de permitir el uso de IA a establecer objetivos comunes, habilitar aprendizajes compartidos y revisar cómo colaboran las personas entre sí y con agentes”.

Microsoft concluye que para lograrlo “será necesario actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: liderazgo, capacitación, procesos y cultura corporativa”.

El objetivo, afirman, es que la IA deje de estar vinculada a iniciativas puntuales o al uso personal de determinadas herramientas y pase a contribuir de forma sistemática a la productividad, la innovación y la capacidad de respuesta de las distintas áreas de la empresa.