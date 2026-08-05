La venezolana Cashea cierra una ronda de 100 millones que ayudará a atraer inversores internacionales al país

Las claves

Las claves Generado con IA Cashea ha cerrado una ronda de inversión de 100 millones de dólares, sumando sus rondas A y B, lideradas por firmas como Spice Expeditions y FinSight Ventures. La startup venezolana de pagos y crédito al consumo ya cuenta con más de 10 millones de cuentas activas y una red de 40.000 comercios. El dinero recaudado será invertido íntegramente en Venezuela para expandir sus servicios de pagos, ahorro y herramientas financieras. Cashea mantiene programas de responsabilidad social como "Generación Impulso", que forma a jóvenes venezolanos en programación y robótica, y apoya a familias afectadas por terremotos.

Cashea, una de las startups más relevantes de América Latina, dedicada a pagos y crédito al consumo en Venezuela, acaba de anunciar una ronda de inversión de 100 millones de dólares. Se trata de una inversión en conjunto, es decir, suma las rondas A y B; la primera es de 40 millones de dólares y la segunda de 60.

Ambas cerradas en 2026, con pocos meses de diferencia, con firmas como Spice Expeditions y FinSight Ventures liderando, acompañadas por Endeavor Catalyst, Plug and Play, Krealo, Amador Holdings, NuMundo Ventures, la Universidad Católica Andrés Bello y Washington University en San Luis. Aunque no lo confirman oficialmente, los analistas valoran la compañía en más de 660 millones de dólares.

La propuesta de Cashea fue llevar el “buy now, pay later”, comprar ahora y pagar después, en cuotas quincenales, sin intereses, desde el móvil o escaneando un código QR en la tienda.

No es algo inventado por ellos, pero sí novedoso en Venezuela. Cuatro años después, Cashea suma más de 10 millones de cuentas activas y una red de 40.000 comercios y más de 100 millones de transacciones procesadas.

Pedro Vallenilla, cofundador y CEO de Cashea, deja claro que todo el dinero recaudado en financiación va para el país: "Cada dólar se invertirá en Venezuela".

Por su parte, Pavel Gurianov, socio de FinSight Ventures, explicó que la empresa ya había despertado interés por su crecimiento y calidad de su cartera en 2023, antes de los cambios políticos del último año. "Cuando fui a Caracas, la ciudad estaba teñida de amarillo por la publicidad de Cashea", remarca.

Un teléfono con la aplicación de Cashea Cashea Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, algunos inversores se desplazaron a Caracas para evaluar la empresa. Con los nuevos recursos, Cashea planea extender sus servicios de pagos, ahorro y herramientas financieras para comercios y consumidores.

En paralelo, la empresa ha mostrado una sensibilidad que no es común en las fintech. Mantendrá un programa de responsabilidad social denominado "Generación Impulso", que forma en programación y robótica a más de 7.800 jóvenes venezolanos, y la iniciativa "Venezuela, creo en ti", creada tras los terremotos para apoyar a familias y comercios afectados.