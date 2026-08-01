Estados Unidos acapara casi el 90% de la financiación mundial destinada a startups de IA

Wall Street, atenta a la ola inversora en IA y a una posible salida a bolsa de OpenAI y Anthropic. Unsplash.

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos concentra cerca del 88% de la financiación mundial destinada a startups de inteligencia artificial en 2026. La mayor parte de esta inversión se dirige a OpenAI y Anthropic, que podrían estar preparándose para salir a bolsa. China es el segundo país con más inversión en IA, superando los 33.000 millones de dólares en 2026. España, junto a Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur, muestra un crecimiento plano en la inversión en startups de IA.

El boom de la inteligencia artificial ha llevado la inversión mundial en startups a niveles récord durante este año. Sin embargo, ese auge no se está dando de manera equitativa entre todos los países. La inversión se concentra principalmente en Estados Unidos.

Según un informe de la base de datos Crunchbase, las compañías estadounidenses han acaparado, a lo largo de 2026, cerca del 80% de toda la financiación global en startups, incluyendo todo tipo de rondas de financiamiento: desde las rondas semilla hasta las de fase avanzada.

El informe de Crunchbase destaca, asimismo, que se trata de una diferencia notable respecto a los años previos a este auge, cuando el territorio captaba menos de la mitad de la inversión mundial. La brecha se amplía aún más cuando se analiza específicamente la inversión en inteligencia artificial. En lo que va de año, cerca del 88% de la financiación mundial destinada a startups de IA, unos 319.000 millones de dólares, ha ido a parar a compañías con sede en Estados Unidos.

De esa cifra, la mayor parte se concentró en los dos actores que dominan el mercado: OpenAI y Anthropic. Esta inversión agresiva también parece ser una muestra de la preparación de ambas compañías de cara a una posible salida a bolsa, un movimiento que beneficiaría directamente a sus inversores.

No obstante, este debut bursátil podría demorarse por dos motivos. El primero es el temor, todavía latente, a una burbuja de la inteligencia artificial, al que se suma una creciente oposición social a la proliferación de centros de datos por todo el país.

El segundo es el "efecto SpaceX". La euforia inicial en torno a la compañía espacial de Elon Musk no tardó en enfriarse: apenas un mes después de su histórico debut, sus acciones cayeron por primera vez por debajo de su precio de salida de 135 dólares, borrando buena parte de la capitalización bursátil alcanzada tras su estreno en el Nasdaq.

A pesar de la incertidumbre, los inversores no han apartado su interés por las startups que integran soluciones de IA en sus negocios, lo que explica la rápida adaptación de industrias de todo tipo para incorporar esta tecnología a sus proyectos. Los datos de Crunchbase reflejan esa tendencia: mientras que en años anteriores la inversión se repartía de forma más igualada entre sectores y regiones, ahora se concentra de forma abrumadora en torno a la IA. Esto da muestras de un contexto en el que el capital disponible para otras áreas de innovación podría acortarse.

España, en el listado de países con crecimiento plano

El informe también destaca el papel del gran rival de EEUU: China. Las startups del gigante asiático han captado ya más de 33.000 millones de dólares en el transcurso de 2026, superando el total registrado durante todo 2025.

España figura en el ranking de los países que han mostrado una evolución más plana, sin sufrir retrocesos, pero tampoco han registrado una subida fuerte de la inversión en este sector. Otros países que figuran junto a España son Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur.